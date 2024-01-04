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Bublik1
Судебные приставы взыскали с Google 54 млрд рублей, но сама компания продолжает нарушать законы РФ
Проблема в том, что Google и многие другие крупные компании предпочитают придерживаться законодательства США, а такая практика встапует в противоречия с законами многих государств

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Крупные американские компании ушли из России ещё в 2022 году, увольняя тысячи сотрудников и закрывая совместные предприятия. Всё это длилось несколько месяцев и приправлялось заявлениями о невозможности работать там, где нет демократии. При этом согласно существующим законам многие не смогли быстро избавиться от российских представительств, а тем более вывести деньги с заблокированных счетов. Некоторые попытались урегулировать проблему за счёт продажи предприятий российским бизнесменам, тогда как другие просто ждут. Многие полагают, что рано или поздно санкции отменят, что позволит вернуться и начать работать в прежнем темпе. Скорее всего, как раньше уже не будет, поскольку требования ужесточаются, тогда как многие американские компании просто не готовы подчиняться законам той страны, где осуществляется предпринимательская деятельность.

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В числе тех, кто продолжает упираться и не идёт на контакт с российской Фемидой, значится компания Google. Российское представительство в виде ООО «Гугл» объявило себя банкротом ещё осенью 2023 года и отказывалось выполнять финансовые обязательства, образовавшиеся в рамках исков и судебных разбирательств. На тот момент компания должна была почти 54 миллиарда рублей, а в списке значилось больше 860 кредиторов. Кроме того, российское представительство имело задолженность по заработным платам и компенсациям сотрудникам на сумму более 271 миллиона рублей. Теоретически, если бы материнская Google успела вывести средства с российских счетов, то ждать выплат можно было бы очень долго, но к счастью на балансе российского представительства были деньги, из которых и решено было взыскать штрафы. Как стало известно, на начало 2024 года все обязательства российской дочки Google были выполнены, а в итоге государство, частные и юридические лица не имеют к компании претензий. По крайней мере пока, ведь всё в нашем мире меняется. 

Так вот, судебные приставы успешно взыскали все необходимые на погашение задолженности штрафы, а началось всё в 2021, продолжившись в 2022 году. Тогда на Google были наложены два штрафа на общую сумму около 29 миллиардов рублей. 20 декабря 2023 года Таганский суд Москвы установил третий штраф в размере 4.6 миллиарда рублей за повторный отказ удалять информацию, которая запрещена российским законодательством. Кстати, тогда же ещё одна американская компания получила штраф в размере 2 миллиарда рублей. Речь о Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Напомним, решение Мирового суда в Москве, наложившего штраф на Google в декабре 2021 года на 7.2 миллиарда рублей, стало первым случаем в рамках российской судебной системы, которое касается закона о систематическом отказе выполнять решения регулирующих органов. Проще говоря, американская компания игнорировала запросы об удалении той или иной информации. Согласно материалам дела, Роскомнадзор направил 17 уведомлений американской компании о необходимости устранить нарушения перед составлением административного протокола. Google нарушила статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 15.1 того же Федерального закона. Сумма штрафа была установлена судом исходя из годового оборота компании и может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Согласно данным Google, оборот её российского представительства превысил 85 миллиардов рублей в 2020 году.

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Поводом для привлечения компании к административной ответственности послужили материалы на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google. Именно там систематически распространяется информация сомнительного содержания, описывающая СВО и дискредитирующая Вооружённые силы России. Также там можно встретить материалы с экстремистскими взглядами и идеологией террористических организаций и руководства по изготовлению взрывчатых веществ. Кроме того, на видеохостинге был контент, пропагандирующий безразличие к жизни и здоровью несовершеннолетних и призывающий к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе среди несовершеннолетних. Стоит отметить, что на данный момент американская компания так и не устранила нарушения, поэтому возможны новые штрафы и разбирательства. Что любопытно, 2024 год без долгов начали также Telegram и TikTok. Ранее судебные приставы взыскали с Twitter (теперь называется Х) 51 миллион рублей, а с Twitch Interactive 23 миллиона рублей. Надежды на исправление указанных выше платформ в новом году нет, поскольку в настоящее время все они придерживаются не международного, а американского законодательства. Ну а это немного разные вещи. 

#google #санкции
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