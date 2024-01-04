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Bublik1
Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
По мнению американских экспертов, в настоящее время нет даже теоретической возможности поражения российских гиперзвуковых ракет

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За последние дни зафиксировано несколько случаев применения гиперзвуковых ракет «Кинжал» по военным объектам на территории Украины. Считается, что целями стали аэродромы с находящимися там самолётами, подземные склады с ракетами стран НАТО, а также системы противовоздушной обороны. Несмотря на то, что данная ракета считается одной из самых дорогих в своём классе, её применение оправданно практически 100% вероятностью поражения того или иного объекта. Причина в высокой скорости, которую развивает «Кинжал». Согласно официальным данным, ракета способна разгоняться до 10 Маха, что превышает 10 000 километров. Таким образом, расстояние в 500 километров ракета проходит всего за 3 минуты. За это время обычно системы ПВО могут даже не успеть подготовиться к отражению воздушной угрозы, не говоря уже о том, чтобы догнать «Кинжал» во время полёта. 

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При этом гиперзвуковая ракета обладает высокой точностью и небольшим углом отклонения. В целом, часто это не играет большой роли, ведь огромная скорость и вес около 4300 килограмм делают её крайне опасной даже при непрямом попадании. Так, удар на высокой скорости приводят к погружению на несколько метров с подземной детонацией. Высвобождается невероятная кинетическая энергия, за счёт чего ракета способна проходить через бетонные плиты, а в результате поражающая способность сильно возрастает. При необходимости «Кинжал» может нести ядерный заряд мощностью до 50 килотонн, но в настоящее время применяются обычные фугасы. Максимальная дальность полёта достигает 1500 километров, а все вышеперечисленные характеристики делают ракету неуязвимой. Эксперты издания Army Recognition напоминают, что гиперзвуковые ракеты часто прилетают по тем или иным военным объектам на территории Украины, при этом местные власти всегда заявляют, что сбивают все цели. Например, 2 января в Киеве писали о 10 из 10 сбитых «Кинжалах», что вызывает улыбку на лице обывателей и недопонимание даже у американских журналистов. Авторы Army Recognition утверждают, что украинская ПВО никак не может сбивать такие ракеты, при этом в издании и вовсе сомневаются, что есть хотя бы один комплекс противовоздушной обороны, способный справляться с «Кинжалом». 

Эксперты отмечают, что высокая скорость сильно снижает эффективность применения систем ПВО, поскольку наземному оборудованию нужно не только зафиксировать, но и догнать российскую ракету. Ну а это практически невозможно. Считается, что «Кинжал» в самом худшем случае двигается на скорости, превышающей 5 Маха, ну а самая скоростная модификация американского ЗРК Patriot способна разгоняться до 5000 километров. Выходит, что догнать гиперзвуковую ракету не выйдет, не говоря уже о том, что «Кинжал» большую часть времени находится в верхних слоях атмосферы. Такая высота недостижима для большинства современных ПВО, а возможности для маневрирования и вовсе ставят инженеров НАТО в тупик. В Army Recognition ещё раз подчёркивают, что не существует даже теоретической возможности поражения такой ракеты, а сам ЗРК Patriot и вовсе не раз становился целью «Кинжала». 

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Янки полагают, что на начало 2022 года в России было на хранении около 53 гиперзвуковых ракет, но в какой-то момент производство их резко увеличилось и достигло 10 единиц в месяц. Если представить себе, что за весь 2023 год выпущено таким образом 120 ракет, то арсенал их считается довольно внушительным. Несмотря на это аналитики Army Recognition уверяют, что в распоряжении России находится не больше 80 гиперзвуковых ракет, но не поясняют, на основе каких данных производились подобные расчёты. Известно, что за время с начала СВО армия РФ выпустила по целям в Украине не больше 20-30 «Кинжалов», но спорить с американскими журналистами в данном случае мы не будем, поскольку точных данных на этот счёт всё равно нет. 

#ракеты #гиперзвуковая ракета #&quot;кинжал&quot;
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