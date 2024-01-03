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Bublik1
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Формально, такой запрет не имеет юридической силы, но правительство Нидерландов уже отменило экспортную лицензию

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В настоящее время ASML занимает большую часть рынка литографических сканеров, необходимых для производства полупроводников. Нидерландская компания долго шла к успеху, а в итоге смогла обойти конкурентов за счёт смелых инвестиций в новые технологии. Большая часть продукции ASML поступает в руки Samsung и TSMC, но в последнее время растут поставки и в Китай. При этом китайцы стремятся к подписанию долговременных контрактов, которые обязывают обе стороны неукоснительно соблюдать соглашение. Фактически, причин для отмены крайне мало, а в случае, если поставки отменяются, ASML должна выплатить большую неустойку. Похоже, нидерландская компания нашла простой выход из создавшегося положения. Напомним, после начала торговой войны между США и Китаем, именно ASML попала под перекрёстный огонь. Американское правительство запретило этой компании отгружать в Китай часть своей продукции, а недавно перешло к ещё более интересным методам. 

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Как стало известно, компания взяла на себя целый ряд обязательств, поэтому была вынуждена в 2024 году отгружать литографы даже несмотря на введённые ограничения. Это сильно раздражало власти Нидерландов, но ссориться с Китаем там явно не хотели. На помощь пришли американцы, которые единоличным указом отменили все действующие контракты. Фактически, давать такие указания представители Белого дома не имеют право, а решение не обладает законными основаниями. Несмотря на это правительство Нидерландов ухватилось за требования, а представители ASML беспомощно разводят руками. Что любопытно, санкции против Китая вступают в силу только в середине января, но ограничительные меры были введены 2 недели назад. Поговаривают, что в ASML позвонил кто-то высокопоставленный, а всё указывает на Джейка Салливана. По информации, полученной из анонимных источников, советник по национальной безопасности США общался с правительством Нидерландов по этому вопросу в конце прошлого года. 

В ответ правительство Нидерландов попросило Салливана лично позвонить в ASML и запретить продажи Китаю систем иммерсионной глубокой ультрафиолетовой литографии DUV, с длиной волны 193-нм. Такие литографы используются для производства полупроводников в диапазоне EUV с длиной волны 13.5-нм и ранее уже были запрещены. Предполагается, что такое оборудование позволяет создавать чипы по 3-нм технологическим нормам и меньше. Эксперты считают, что сделать это привычными методами невозможно, а значит китайские инженеры перешли к широкому использованию нескольких масок для каждого нового слоя. Такой шаг увеличивает стоимость производства, но позволяет выпускать процессоры по 7-нм и даже 5-нм нормам. Судя по всему, США закрыли последнюю лазейку, через которую китайцы официально получали доступ к новым литографам ASML. Отмечается, что поставки сканеров DUV в Китай рассматриваются правительством США как серьёзная угроза. Нидерландская компания не комментирует происходящих изменений, а американские эксперты уверяют, что падение доходов для ASML не будет критическим. Якобы, доля китайских клиентов незначительна и не превышала 15%. Вот только есть любопытная статистика, согласно которой осенью 2023 года около половины выручки ASML пришлось на продажи литографов в Китай.

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Ну а поскольку Китай ожидал подобных решений, то в последнее время увеличивал закупки оборудования из Нидерландов. Так, доля продукции ASML, поступающей в Китай, выросла с 8% в первом квартале до 24% во втором и до 46% в третьем. Предполагается, что в четвёртом квартале интерес к литографическим системам и сопутствующему оборудованию был ещё более высоким. Как уже было сказано выше, нидерландские власти осознают, что запрет приведёт к большим убыткам, но не готовы спорить с американцами. В данном случае там просто ушли от ответственности, отменив под давлением Белого дома экспортную лицензию. Детали инцидента остаются неизвестными. По словам представителя ASML, новые ограничения окажут незначительный эффект на доходы компании, поскольку запрет затронул небольшое количество оборудования для китайских заказчиков. Получить данные о механизме разрыва сделки и ответственности сторон не удалось, а также неясно, смогут ли голландцы поставлять в Китай менее технологические решения с шагом узла выше 14-нм норм. 

#полупроводники #санкции #asml
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ASML ограничивает поставки литографического оборудования в Китай по запросу США
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