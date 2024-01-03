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Bublik1
Политические игры демократов и республиканцев могут лишить доступа в интернет 22 млн жителей США
Существование программы выгодно обеим партиям, но не всё так просто

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Известно, что почти все государства Европы и многих других регионов имеют развитую социальную политику обеспечения небогатых граждан. Где-то система работает проще, тогда как в других государствах она представляет собой сложный механизм. Учитываются малейшие доходы на стороне, а за получателями пособий тщательно следят.

При этом государство заботится о том, чтобы ни один житель страны не голодал и мог получать минимальный доход. В данном случае не важно, что в Германии социальная политика лучше, чем в Польше. Это очевидные вещи, связанные с доходами населения и самой страны, ведь с похожими проблемами сталкиваются и в США. Там ежегодно тратят на выплаты малоимущим гигантские суммы, а власти крупных городов ещё и вынуждены тянуть на себе армии бездомных.

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Временами уровень поддержки небогатых слоёв населения в этой стране увеличивается, но бывает и так, что полученные ранее льготы бесцеремонно отменяют. В данном случае наблюдается развитие событий по второму сценарию, а причина в политических играх. 

Напомним, в 2020 году ещё при правлении Трампа появилась инициатива Affordable Connectivity Program. Идея заключалась в том, чтобы предоставить беднейшим слоям населения доступ к интернету, а в качестве причины значилась пандемия коронавируса. После прихода к власти Байдена программа была продолжена, в результате миллионы американцев могли и дальше пользоваться бесплатным интернетом.

Похоже, некоторые политики решили отнять у населения такую возможность, о чём сообщают журналисты Politico. Оказывается, программа стала объектом политических противоречий между демократами, выступающими за её дальнейшую работу, и республиканцами, которые опасаются, что это бесплатный интернет может дать сонному Джо преимущество на предстоящих выборах. Как вы уже поняли, идею предложили сами республиканцы в 2020 году, а теперь этим воспользуются демократы, и всё это укладывается в логику предвыборного противостояния. В издании пишут, что, если Конгресс не изыщет средства для финансирования программы до весны, правительству придётся в сжатые сроки остановить её работу. Республиканцы уверены, что такой шаг действующих властей вызовет негативную реакцию общества и будет направлен именно против Байдена и его команды. В этом случае Трамп будет казаться спасителем, который уже в начале 2025 года вернёт бесплатный интернет. 

Теоретически до апреля в программу могут быть включены ещё 3 миллиона человек, и большинству пользователей это обходится примерно в 30 долларов в месяц. Многие участники программы встревожены, ведь стоимость услуг безлимитного доступа в интернет в США достаточна высока и не по карману малообеспеченным семьям. В настоящее время за защиту дальнейшего существования субсидирования широкополосного интернета выступают защитники прав потребителей, представители местных сообществ, представители телекоммуникационной отрасли, а также Американская ассоциация пенсионеров. Кроме того, есть группа консерваторов, считающих своим долгом субсидировать интернет для населения. В Politico отмечают, что работу программы осложняют не только политически игры, но и нехватка денег в местных бюджетах. Всё дело в том, что бюджеты многих штатов на 2024 год составлены с учётом того, что федеральные власти будут продолжать субсидировать интернет для населения. Если в Белом доме откажутся дальше нести такую ношу, то её придётся нести самим штатам, а в бюджетах нет на малоимущих денег. 

Ну а для администрации Байдена эта программа имеет большое политическое значение и может сыграть ключевую роль во время предстоящих выборов. Действующий президент планирует подключить к программе ещё 30 миллионов семей, а сами демократы сильно обеспокоены тем фактом, что она может быть закрыта, ведь это станет настоящей катастрофой для действующих властей. На публику команда Байдена рассказывает о заботе об обычных американцах, а споры в Конгрессе становятся препятствием для развития и нормальной работы программы субсидирования интернета и многих других проектов. Журналисты отмечают, что республиканцы не доверяют данной программе, поскольку есть свидетельства того, что субсидиями пользуются те, кто может себе позволить полноценную оплату за интернет. Существует свидетельства работающих мошеннических схем, а в пример приводится Оклахома, где в 2022 году более тысячи домохозяйств подписались на данную программу, используя личность одного и того же человека, имеющего право на подключение четырёхлетнего ребёнка.

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Что любопытно, план республиканцев может не сработать, ведь именно их обвинят в том, что 22 миллиона человек потеряют возможность пользоваться интернетом. Это окажет негативное влияние на предстоящие выборы, но пока компромисса между политиками не наблюдается. Республиканцы вынуждены действовать осторожно, ведь в ключевых штатах для этой партии (Флорида, Огайо и Техас) более миллиона семей участвуют в программе бесплатного интернета. Журналисты констатируют, что политические игры неинтересны обычным американцам, которые стали заложниками предстоящих выборов. 

#сша #политика #интернет
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