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Bublik1
Гибридный процессор Ryzen 5 8600G выглядит разочаровывающе и уступает даже GeForce GTX 1060@3 Гб
Доступны результаты в тесте Geekbench, где ещё не вышедший процессор оказался медленнее старой видеокарты NVIDIA

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Если бы все, что обещает Лиза Су, сбывалось, то AMD давно бы превратилась бы в самую инновационную полупроводниковую компанию на планете и заняла место NVIDIA. Ну а пока красные только мечтают совершить большой прорыв. На самом деле предпосылки для того, чтобы отнять у зелёных значительную часть рынка, имеются, но AMD не хочет или не может воспользоваться представляющимся возможностям. Например, нам обещали ещё в 2020 выпустить самую мощную видеокарту на рынке, которая просто обязана вытеснить флагманы от дядюшки Хуанга с рынка. На деле Radeon RX 6900 ХТ осталась в тени GeForce RTX 3090, а более мощная версия Radeon RX 6950 ХТ так и не смогла обойти GeForce RTX 3090 Ti. В 2022 году красных ожидал ещё более сокрушительный провал, а эксперты полагают, что архитектура DRNA 3 была сильно переоценена руководством компании. В итоге Radeon RX 7900 ХТХ не пользуется спросом у энтузиастов, а GeForce RTX 4090 до сих пор демонстрирует отличные продажи. 

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Но если многие аналитики ничего не ожидали от настольных видеокарт от тётушки Су, то с гибридными процессорами положение было кардинально иное. Всё дело в том, что Ryzen 7 4700G ещё в 2020 году продемонстрировал технологическую мощь AMD, превосходя любые другие процессоры с интегрированной графикой в несколько раз. Играть в требовательные игры Ryzen 7 4700G не позволял, но представители красной команды уверяли, что уже совсем скоро совершат настоящую революцию в области интегрированной графики. Ryzen 7 5700G оказался небольшим движением вперёд, вот только с тех пор прошло два с половиной года, а революции всё нет. Время от времени в прессе появляются интересные интервью, но дальше весьма сомнительных продуктов в ограниченных партиях дело не шло. И вот когда фанаты красной команды ужа начали сомневаться в том, что Лиза Су вообще способна на революцию, инсайдеры рассказали о скором выходе процессора Ryzen 5 8600G. 

Считается, что данный камень должен поступить в продажу совсем скоро, а впереди череда очень перспективных APU. Некоторые инсайдеры и вовсе пишут, что вскоре встроенные видеокарты AMD догонят и перегонят средний сегмент дискретных графических чипов NVIDIA. Судя по тестам, в 2024 году точно ничего подобного не случится, а Ryzen 5 8600G можно назвать полным разочарованием. Вообще, камень довольно не плох, но ожидания от него явно были выше, чем демонстрируют первые тесты. В сети появились результаты работы гибридного 6-ядерного APU в бенчмарке Geekbench. Судя по всему, он сможет разгоняться до 5 ГГц, что на целых 600 МГц выше, чем было у Ryzen 5 5600G. Внутри скрывается встроенная графика Radeon 760М, выполненная на архитектуре RDNA 3 и способная работать на тактовой частоте до 2800 МГц. Что же, пока всё очень плохо, ведь интегрированная видеокарта Radeon 780М на мобильном процессоре Ryzen 9 7940HS опережает новинку с большим отрывом. Итоговый результат Ryzen 5 8600G настолько плох, что даже старая GeForce GTX 1060 с 3 Гб видеопамяти оказывается быстрее в игровом тесте.

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Что до революции, то она явно запаздывает и может не случиться вовсе, ведь бюджетная дискретная видеокарта GeForce RTX 3050 ровно в 2 раза быстрее. При этом это самый минимальный уровень для современных игр в разрешении 1080р. Это значит, что процессор Ryzen 5 8600G в качестве универсального решения не стоит. Несомненно, процессор продемонстрирует отличное соотношение между ценой и производительностью, обходя по этому показателю конкурентов Intel. Вот только для того, чтобы занять даже бюджетный настольный сегмент этого мало. Что любопытно, в последнее время AMD не спешит масштабировать даже перспективные продукты. Например, ноутбуков с процессором Ryzen 9 7940HS практически нет в продаже, а производители предлагают энтузиастам встроенную графику от Intel. Встретить процессор AMD в лэптопе практически не реально, а всё это следствие принятых ранее решений. Не исключено, что Ryzen 5 8600G окажется нишевым решением и не привлечёт внимание потенциальных покупателей. Как уже было сказано выше, играть в требовательные новинки с таким процессором не получится, но для шутеров и многих классических проектов он отлично подходит. Инсайдеры отмечают, что перед нами инженерный вариант, а итоговая версия может оказаться немного быстрее. Неясно, насколько такие заявления соответствуют реальности, но мы очень сомневаемся, что даже после доработки с помощью драйверов видеокарта Radeon 760М станет в 2 раза быстрее. А иначе ни о какой революции в области интегрированной графики говорить не приходится. 

#процессоры #тесты #ryzen 5 8600g
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Гибридный процессор Ryzen 5 8600G выглядит разочаровывающе и уступает даже GeForce GTX 1060@3 Гб
Шарманщик
23:31
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