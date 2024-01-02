Это только в Киеве, а ведь цели были и в других городах

Каждый раз, когда российская армия наносит удары дронами или ракетами по тем или иным военным объектам в Украине, власти в Киеве и на местах рассказывают о том, как бравые бойцы ВСУ сбивают почти 100% всех прилетающих объектов. Иногда доходит до абсурда, когда число сбитых ракет в постах киевского командования превышает общее количество запущенных российских ракет. При этом успешные удары по тем или иным объектам никто не комментирует, а в прессе тиражируют попадания в жилой сектор. Обычно подобные инциденты случаются во время неудачной попытки сбить летящую ракету, ну а местные жители и вовсе старательно следуют методичкам властей. Разговоры об успешных ударах по тем или иным объектам строго пресекаются, поскольку в чатах сидят российские шпионы. Якобы, они передают информацию в Москву, что позволяет понять, был ли пуск ракеты успешным. В последнее время даже среди рядовых украинцев подобная логика вызывает скептицизм, но упрямство фанатиков не позволяет этим ребятам здраво смотреть на вещи. При этом некоторые украинские источники пытаются анализировать ситуацию и подсчитывать реальное количество ракет, которые удаётся сбивать. Получается не очень оптимистичная картина.

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Несмотря на утверждения Киева о полной защите от ударов российских ракет и дронов-камикадзе, эффективность украинской ПВО сильно упала. После серии атак ВСУ по Белгороду, противовоздушная оборона Украины оказалась перегруженной, столкнувшись с нехваткой зенитных ракет. Такие данные поступают от украинских ресурсов, ссылающихся на источники в Генштабе ВСУ. Согласно предварительным данным, украинские системы ПВО в лучшем случае сбивают 50% целей, но в реальности всё может оказаться куда хуже для киевских властей. Эксперты отмечают, что украинская ПВО не способна адаптироваться к непрекращающимся ударам со стороны России. Система сильно перегружена, а рассказы о сбитых ракетах позволяют вешать Западным властям и собственному населению лапшу на уши. Сегодня мы уже писали о массированной атаке в ночь на 2 января, которая продолжалась и утром. По некоторым данным, украинская ПВО смогла перехватить менее чем четверть всех запущенных ракет. Если более точно, то 23%, тогда как сбитых дронов-камикадзе больше, ведь примерно 35-40% всех беспилотников были уничтожены. Что любопытно, примерно 89% всех запланированных целей были поражены, а причина в том, что часть ракет и многие БПЛА выполняли другие задачи. Например, используются ракеты без боевой части, когда требуется выявить средства противовоздушной обороны и вынудить командование ВСУ тратить больше ракет на бессмысленные цели. Часто следом прилетают уже полноценные ракеты или дроны-камикадзе.

Как уже сообщалось, сегодня осуществлялись и пуски «Кинжалов», но количество гиперзвуковых ракет было не так велико, как утверждали немецкие журналисты рано утром. Похоже, всего было запущено около 8 таких ракет, а в итоге был уничтожен один комплекс ЗРК Patriot и склады с боеприпасами для него. Также были уничтожены три склада и ангар хранения ракет и установок Harpoon в Одессе. Информированные ресурсы с мест подтверждают уничтожение большого числа командных пунктов, включая те, где располагались британские и польские военные. Среди других целей «Кинжалов» подземный склад с ракетами AtacMS и командный пункт ВСУ. По некоторым данным, подтверждённым турецкими источниками, было уничтожено 9 генералов, включая заместителя Залужного. В Харьковской области были уничтожены две установки ЗРК Iris T, 4 Gepard, два командных центра и около 65 офицеров. В Киевской области, помимо уничтожения ЗРК Patriot, также были ликвидированы 4 командных центра и два отеля, где находились наёмники из разных стран. Было убито более 78 человек, а около 1000 ракет для Iris T и NASAMS были уничтожены в Голосеевском районе Киева. В Крапивницком был уничтожен склад с ракетами Storm Shadow, более 25 ракет, а также два самолёта СУ-24 и ремонтная база. В Одессе сложно точно оценить потери ВСУ в боеприпасах и топливе.

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Считается, что в результате утренней атаки погибли 4 оперативных сотрудника BND и 7 офицеров ВС Чехии. Кроме того, были уничтожены 2 РЛС французского производства. Тысячи беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в Киевской, Сумской и Харьковской областях. 23 цеха, где производились эти БПЛА, также были уничтожены, а некоторые из них вместе с персоналом. Ну и традиционно несколько ракет украинской ПВО попали в жилые здания. Эксперты указывают на то, что подобные системы стоят в непосредственной близости к многоэтажкам, а в результате на дома падают как сами ракеты уз ПВО ВСУ, так и осколки с высокой поражающей способностью. Сколько точно пострадало мирных жителей, ещё только предстоит подсчитать, но утром указывалось, что повреждено как минимум 45 домов, хотя позднее цифра увеличилась до 65 зданий.