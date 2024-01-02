Были поражены объекты на западе и в центре Украины

В большинстве российских регионов предновогодние дни прошли спокойно, но удар кассетными боеприпасами по Белгороду явно вывел российское командование из себя. Даже В. Путин, который по большей части характеризуется как выдержанный и спокойный политик, не смог сдержать эмоций по этому поводу. В ответ, как и следовало ожидать, полетели Герани. Сообщается, что 31 декабря было использовано около 90 Гераней, а в ночь на 2 января удары продолжились.

Точное количество дронов-камикадзе, которые используются российскими войсками для ударов, остаётся неизвестным, но различные военкоры сообщают о массированных прилётах в нескольких областях. Обычно использование беспилотников решает сразу несколько целей. В первую очередь нужно отметить, что часть долетает до нужных объектов и решает поставленные задачи. Но не пропадают зря и сбитые БПЛА.

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В ходе пролёта над территорией Украины они фиксируют места расположения ПВО, а также позволяют разряжать ракетные и зенитные комплексы. В итоге российские войска получают данные о том, где находятся оставшиеся системы противоракетной обороны и могут корректировать последующие удары. А поскольку зенитных комплексов у ВСУ становится всё меньше, то эффективность применения Гераней увеличивается. Похоже, военкоры были правы, когда этой ночью писали о том, что атака будет действительно масштабной. Как оказалось, под утро с мест дислокации взлетели больше шестнадцати бортов Ту-95МС и четыре Ту-22М. Под удары попали военные объекты в Киеве и других городах, по которым летят ракеты типа Х-59. Дополнить общую картину суждено было самолётам МиГ-31К, несущим гиперзвуковые «Кинжалы». Если крылатые ракеты наносили удары по целям в Киеве, Виннице и Кропивницком, то «Кинжалы» полетели в столицу Украины и в Харьков.

Известно, что в результате ударов в Киеве наблюдаются перебои со светом, тогда как часть гиперзвуковых ракет летит в западные области. Военкоры отмечают, что ночь на 2 января и утро могут побить рекорды по количеству использованных гиперзвуковых ракет с начала СВО. Ещё в 2022 году подобное оружие старались экономить, а в 2023 применяли точечно, зато второй день нового года отметился массированными ударами по военным объектам. На утро 2 января несколько МиГ-31К находились в воздухе, поэтому не исключено, что это далеко не все пуски. В Киеве и регионах указывают, что сбили все ракеты, включая гиперзвуковые, тогда как реальное положение дел будет известно ближе к обеду. В настоящее время зафиксированы точные попадания, но украинская пресса предпочитает об этом молчать.

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Очевидно, что всё это является ответом на атаку на Белгород, а пока сложно сказать, когда подобные удары прекратятся. Учитывая отключения электричества в Киеве, может быть повторён сценарий 2023 года, когда жители Украины по несколько суток сидели без света, но власти регулярно устраивали диверсии в Крыму и направляли беспилотники на жилые дома в других российских регионах. Что до Зеленского, то президент Украины заявил о необходимости продолжать удары и уверен в том, что в 2024 ему точно удастся подорвать Крымский мост и устроить масштабную блокаду полуострова. Похоже, даже сам Зеленский не верит в то, что ВСУ сможет дойти до полуострова, сменив интонации и рассказывая о блокаде, а не о захвате региона.