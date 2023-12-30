Тестов китайской видеокарты GeForce RTX 4090D в сети пока нет

США планомерно лишают Китай доступа к современным технологиям. Судя по всему, решение стало запоздалым, поскольку делать это нужно было как минимум десять лет назад. Ну а сегодня в руках у китайских разработчиков находится оборудование способное выпускать чипы по 7-нм технологическим нормам. Доступен и более тонкий 5-нм узел, но насколько массовым остаётся такое решение, пока неясно. Идут активные разработки 3-нм техпроцесса, а значит разрыв с TSMC становится всё менее значимым. Не исключено, что по итогам 2024 года местная SMIC наладит выпуск процессоров по 3-нм нормам, поэтому те или иные ограничения со стороны дядюшки Сэма сегодня способны только отсрочить неминуемое. Очевидно, что китайские полупроводники становятся всё более независимыми от иностранных технологий, ну а недавняя попытка лишить китайцев настольных видеокарт и вовсе вызывает улыбку.

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Напомним, этой осенью инсайдеры сообщили, что Америка готовится ввести запрет на отгрузку в Китай видеокарты GeForce RTX 4090. Первоначально эксперты решили, что это какая-то глупая шутка, но в какой-то момент NVIDIA подтвердила такую информацию. После этого цены на GeForce RTX 4090 пошли вверх по всему миру, а в США даже наметился небольшой дефицит. Как оказалось, китайские компании активно скупали флагман NVIDIA, делая запасы на полгода вперёд. Одновременно с этим выяснилось, что на место запрещённого графического чипа готовится его урезанная версия. Точных данных долго не было, но в итоге сегодня NVIDIA официально выпустила GeForce RTX 4090D. Графический чип получил 14 592 ядра CUDA, 24 Гб памяти GDDR6X, 384-битную шину памяти и успешно сжигает 425 Вт. Что странно, новинка будет стоить ровно столько же, как и полноценный флагман, а значит китайским геймерам придётся выложить 12 999 юаней или чуть больше 1800 долларов.

Если сравнивать обе видеокарты, то можно прийти к выводу, что GeForce RTX 4090D примерно на 13% медленнее, но точных тестов пока в сети не наблюдается. Смотрите: было 16 384 ядер CUDA – стало 14 592 ядер. Теплопакет снизился с 450 Вт до 425 Вт, а остальные характеристики остались без изменений. Ну или почти, ведь тактовая частота чипа в режиме Boost всё ещё достигает 2.52 ГГц, тогда как базовая частота с 2.23 ГГц выросла до 2.28 ГГц. Как уже было сказано, GeForce RTX 4090D стала ответом на введённые экспортные правила со стороны США. Ну а согласно решениям американских властей, можно экспортировать только чипы, не превышающие определённые показатели производительности. Для определения нарушителей правил используется метрика общей вычислительной мощности (TPP), основанная на максимальной вычислительной мощности с учётом показателей TFLOP или TOPS, умноженных на количество бит. Известно, что GeForce RTX 4080 находится на уровне максимально допустимого порога, тогда как GeForce RTX 4090 на 10% превышала разрешённые значения. Считается, что GeForce RTX 4090D окажется немногим быстрее GeForce RTX 4080, поскольку имеет более широкую шину памяти и больше видеопамяти. И всё же такой шаг может навредить позициям NVIDIA на китайском рынке.

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Похоже, Дженсен Хуанг пока не сильно переживает, ведь уже несколько месяцев наблюдается стремительный рост продаж графических чипов для обучения ИИ. Ну а поскольку дела идут неплохо, а спрос растёт, NVIDIA решила успешно инвестировать 775 миллионов долларов. По данным инсайдеров, компания выплатила SK hynix и Micron эти деньги в качестве предоплаты за ещё не поставленную видеопамять HBM3e. Производители намерены пустить средства на модернизацию оборудования и расширения производственных мощностей, ну а эксперты смотрят на подобный шаг со стороны Дженсена Хуанга с сомнениями. Всё дело в том, что мощности выпуска высокопроизводительной памяти сильно ограничены, а значит NVIDIA могла застолбить за собой все поставки на месяцы вперёд. Что самое любопытное, у истоков разработки HBM стоит AMD, а в итоге есть все основания полагать, что профессиональные графические чипы Instinct следующего поколения останутся без доступа к перспективной видеопамяти. Ну а поскольку рынок диктует свои законы, то можно ожидать появление HBM3e в раках нового графического чипа H200 от NVIDIA. Он будет создан на архитектуре Blackwell и поступит в продажу в 2024 году. Поговаривают, что сразу же на этапе производства регулятор США оценит быстродействие тех или иных продуктов и заблокирует возможности экспорта в Китай.