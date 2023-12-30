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США планомерно лишают Китай доступа к современным технологиям. Судя по всему, решение стало запоздалым, поскольку делать это нужно было как минимум десять лет назад. Ну а сегодня в руках у китайских разработчиков находится оборудование способное выпускать чипы по 7-нм технологическим нормам. Доступен и более тонкий 5-нм узел, но насколько массовым остаётся такое решение, пока неясно. Идут активные разработки 3-нм техпроцесса, а значит разрыв с TSMC становится всё менее значимым. Не исключено, что по итогам 2024 года местная SMIC наладит выпуск процессоров по 3-нм нормам, поэтому те или иные ограничения со стороны дядюшки Сэма сегодня способны только отсрочить неминуемое. Очевидно, что китайские полупроводники становятся всё более независимыми от иностранных технологий, ну а недавняя попытка лишить китайцев настольных видеокарт и вовсе вызывает улыбку.
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Напомним, этой осенью инсайдеры сообщили, что Америка готовится ввести запрет на отгрузку в Китай видеокарты GeForce RTX 4090. Первоначально эксперты решили, что это какая-то глупая шутка, но в какой-то момент NVIDIA подтвердила такую информацию. После этого цены на GeForce RTX 4090 пошли вверх по всему миру, а в США даже наметился небольшой дефицит. Как оказалось, китайские компании активно скупали флагман NVIDIA, делая запасы на полгода вперёд. Одновременно с этим выяснилось, что на место запрещённого графического чипа готовится его урезанная версия. Точных данных долго не было, но в итоге сегодня NVIDIA официально выпустила GeForce RTX 4090D. Графический чип получил 14 592 ядра CUDA, 24 Гб памяти GDDR6X, 384-битную шину памяти и успешно сжигает 425 Вт. Что странно, новинка будет стоить ровно столько же, как и полноценный флагман, а значит китайским геймерам придётся выложить 12 999 юаней или чуть больше 1800 долларов.
Если сравнивать обе видеокарты, то можно прийти к выводу, что GeForce RTX 4090D примерно на 13% медленнее, но точных тестов пока в сети не наблюдается. Смотрите: было 16 384 ядер CUDA – стало 14 592 ядер. Теплопакет снизился с 450 Вт до 425 Вт, а остальные характеристики остались без изменений. Ну или почти, ведь тактовая частота чипа в режиме Boost всё ещё достигает 2.52 ГГц, тогда как базовая частота с 2.23 ГГц выросла до 2.28 ГГц. Как уже было сказано, GeForce RTX 4090D стала ответом на введённые экспортные правила со стороны США. Ну а согласно решениям американских властей, можно экспортировать только чипы, не превышающие определённые показатели производительности. Для определения нарушителей правил используется метрика общей вычислительной мощности (TPP), основанная на максимальной вычислительной мощности с учётом показателей TFLOP или TOPS, умноженных на количество бит. Известно, что GeForce RTX 4080 находится на уровне максимально допустимого порога, тогда как GeForce RTX 4090 на 10% превышала разрешённые значения. Считается, что GeForce RTX 4090D окажется немногим быстрее GeForce RTX 4080, поскольку имеет более широкую шину памяти и больше видеопамяти. И всё же такой шаг может навредить позициям NVIDIA на китайском рынке.
Похоже, Дженсен Хуанг пока не сильно переживает, ведь уже несколько месяцев наблюдается стремительный рост продаж графических чипов для обучения ИИ. Ну а поскольку дела идут неплохо, а спрос растёт, NVIDIA решила успешно инвестировать 775 миллионов долларов. По данным инсайдеров, компания выплатила SK hynix и Micron эти деньги в качестве предоплаты за ещё не поставленную видеопамять HBM3e. Производители намерены пустить средства на модернизацию оборудования и расширения производственных мощностей, ну а эксперты смотрят на подобный шаг со стороны Дженсена Хуанга с сомнениями. Всё дело в том, что мощности выпуска высокопроизводительной памяти сильно ограничены, а значит NVIDIA могла застолбить за собой все поставки на месяцы вперёд. Что самое любопытное, у истоков разработки HBM стоит AMD, а в итоге есть все основания полагать, что профессиональные графические чипы Instinct следующего поколения останутся без доступа к перспективной видеопамяти. Ну а поскольку рынок диктует свои законы, то можно ожидать появление HBM3e в раках нового графического чипа H200 от NVIDIA. Он будет создан на архитектуре Blackwell и поступит в продажу в 2024 году. Поговаривают, что сразу же на этапе производства регулятор США оценит быстродействие тех или иных продуктов и заблокирует возможности экспорта в Китай.