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Bublik1
2024 станет сложным для Шольца – коалиция разваливается, а сам он может потерять пост канцлера
В Politico отмечают, что в настоящее время законы защищают Шольца, но всё может измениться

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2023 год стал сложным для Европы в целом и немецкой экономики в частности. Аналитики отмечают снижение производственных мощностей и связывают происходящее с подорожанием энергоносителей и антироссийскими санкциями. Довольно плотная финансовая прослойка позволила стране чувствовать себя относительно комфортно, но на смену экономическим проблемам придут политические вызовы. По мнению авторов издания Bild, в 2024 году ожидается настоящий ураган, который способен окончательно добить правящую коалицию. Опасение вызывает рост популярности партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Согласно данным опросов, рейтинг этой партии в настоящее время достигают 22%, но в 2023 может перевалить за 30%. Такие изменения способны ослабить позиции основных политических сил страны: социал-демократов, свободных демократов, зелёных, ХДС и ХСС. Ну а предстоящие выборы в восточных землях могут привести к опасным последствиям. 

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Кроме того, недавно Сара Вагенкнехт объявила о создании собственной партии левого толка. Ну а поскольку дама чрезвычайно популярна, то это только усложнит положение правящей коалиции. Политики всё чаще обращают внимание на неудачи миграционной политики, а прогнозы на 2024 год крайне пессимистичны, предвещая ухудшение практически во всех областях. Эксперты ожидают «глубокую поляризацию и потерю управляемости». Внутри страны это будет характеризоваться экономическим спадом, сложностями на финансовых рынках и ростом напряжённости в социальной сфере. Не лучше дела идут в медицинской и образовательных сферах, а Германию уже сегодня называют колоссом на глиняных ногах. Ну а на вершине кризиса находится канцлер, положение которого ухудшается с каждым днём. В начале своего правления Шольц обещал избирателям, что они никогда не будут одиноки, а сам он продолжит слышать голоса рядовых немцев. Похоже, всё идёт к тому, что канцлер теряет политическую поддержку и может остаться один. Светофорная коалиция с трудом удерживается от распада, а многие политики готовы оставить Шольца в изоляции, спасая собственную карьеру. 

Все эти и другие проблемы вызывают недовольство и сомнения среди избирателей, а аналитики полагают, что Шольцу предстоит сделать невозможное, чтобы сохранить нежизнеспособное правительство в 2024 году. Коалиция пришла к власти, обещая вывести крупнейшую европейскую экономику из стагнации. Вот только опросы говорят о падении поддержки коалиции с 52% до 33% всего за 2 года. Это означает, что Шольц стал «наименее любимым канцлером» в современной истории Германии. Несмотря на достижения в сфере безопасности и экологии, правительство не смогло эффективно решить финансовые вопросы, а недавнее решение Конституционного суда значительно урезало экономические возможности канцлера. Несмотря на некоторые попытки найти решение внутриполитических проблем, достижение компромисса стало невозможной задачей из-за специфики партий, входящих в коалицию. Лидер СвДП Кристиан Линднер отказывается снимать «долговой тормоз», что создаёт препятствия для решения финансовых проблем. Ну а подобные неурядицы ставят под угрозу реализацию проектов по энергетике и окружающей среде. 

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В издании Politico отмечают, что для правительства наступило время критически важных решений, требующих компромисса, а иначе стране не избежать серьёзных последствий в экономической и политической сферах. Что любопытно, во многих странах подобные кризисы обычно вызвают крах правительства, но в Германии всё устроено иначе. Пост-военные законодатели ставили стабильность во главу угла, создавая систему быстрого разрешения конфликтов и условия для особых случаев доступа к досрочным выборам. В настоящее время Шольцу перевыборы не грозят, но есть все основания полагать, что непрекращающиеся разногласия могут вынудить СвДП покинуть коалицию. Если это произойдёт, Шольцу придётся столкнуться с так называемым вотумом недоверия, а это вобьёт последний гвоздь в карьеру политика. В конечном счёте, окончательное решение останется за президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, представляющим социал-демократов. Но вышеперечисленные проблемы – это далеко не всё, ведь с оппонентами и союзниками можно договориться, а вот на международной арене положение крайне сложное. Часть политических сил Германии выступает против финансирования украинской армии, а голоса этих людей слышны всё отчётливее. Напряжённость вызывают предстоящие политические выборы в США, которые задают вектор для смены политического курса для всей Европы. Удержится ли в кресле до конца 2024 года сам Шольц, пока сказать сложно. Законы не его стороне, но нарастающее недовольство в стане союзников и оппонентов может привести к неконтролируемым последствиям. 

#аналитика #политика #германия #шольц
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