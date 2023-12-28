Разработки кажутся перспективными и точно будут востребованы

Компания «Content AI» представила два новых проекта с целью получения статус особо значимых (ОЗП) на основе обновленной версии дорожной карты под названием «Новое общесистемное ПО» (НОПО). Этот документ разработан совместно с ведущими компаниями, такими как «Ростелеком», «1С», VK и «Лаборатория Касперского», и утвержден Правительственной комиссией по цифровому развитию. Статус ОЗП предоставляет возможность получения государственной поддержки в виде грантов (например, от Российского фонда развития информационных технологий, РФРИТ) или льготных кредитов под субсидированную процентную ставку. Компания «Content AI» была создана в 2022 году командой, вышедшей из ABBYY, российской компании, основанной Давидом Яном в 1990-х годах и известной благодаря своему продукту FineReader для оптического распознавания текста (OCR). После начала определенных военных действий, компания ABBYY прекратила выполнять свои обязательства на территории России.

реклама

Первый проект, уже включенный в первую версию дорожной карты НОПО, именуется ContentCapture. Его основная задача заключается в автоматизации процессов ввода данных и преобразования документов, а также выполнения функций, аналогичных уже существующим продуктам ABBYY FlexiCapture и ABBYY FineReader Server. Первоначально, компания «Газпром нефть» была заказчиком данного продукта, но в настоящее время заказчиком указано предприятие «Гознак», занимающееся выпуском денежных банкнот и государственных документов. Общий объем инвестиций в проект составляет 369 миллионов рублей. Второй проект от компании «Content AI» представляет собой приложение ContentReader PDF, которое предоставляет возможности просмотра, создания, изменения и преобразования документов в формате PDF. Это приложение является аналогом продуктов ABBYY FineReader, Adobe Reader и Adobe Acrobat. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 69 миллионов рублей. ContentReader PDF будет работать на операционных системах Windows и Linux, предоставляя офисным работникам возможность работы с PDF-файлами аналогично обычным текстовым документам. Предполагается, что этот продукт значительно упростит цифровизацию, поиск, редактирование и обмен документами, а также совместную работу над ними.

Второй продукт (Content AI Intelligent Search), представляет собой готовое решение для создания корпоративного поискового портала. Он позволяет пользователям быстро находить необходимые данные и документы в информационном пространстве предприятия путем объединения всех источников для обеспечения сквозного поиска и навигации по всем видам информации. Эта система выполняет интеллектуальный поиск, находя документы не только по точному совпадению с запросом, но и по смыслу. Благодаря встроенной технологии OCR обеспечивается поиск по PDF-файлам и другим файлам в графических форматах. Content AI Intelligent Search поддерживает поиск по различным источникам, таким как Active Directory, СУБД (PostgresSQL, MySQl, MS SQL Server), Jira, Bitrix, архивам сообщений электронной почты в форматах .pst, .msg и .eml. Этот поисковый портал предоставляет доступ с мобильных устройств и предоставляет результаты через мессенджеры Bitrix 24 и RocketChat.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Content AI Intelligent Search обеспечивает навигацию между документами и профилями авторов по гиперссылкам из результатов поиска, а также предоставляет поисковые подсказки и другие функции. Информация о размере инвестиций в Content AI Intelligent Search не была предоставлена. Компания подтвердила подачу заявок на включение обоих новых проектов в НОПО, но информация о статусе этих заявок отсутствует. Эксперты предполагают, что оба продукта будут успешны и востребованы, поскольку у российских пользователей не осталось альтернатив. Даже если первая разработка окажется несовершенной, она сможет частично заменить ушедшие из России проекты. Первоначальный объем инвестиций внушает некоторую надежду. Считается, что разработчики смогли нанять команду профессионалов и успешно выявить первоначальные проблемы нового ПО.