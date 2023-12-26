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Bublik1
В США пригрозили взорвать TSMC, если Тайвань решит объединиться с Китаем
Если подрыв тайваньской компании будет реализован, то это отбросит человечество как минимум на 10 лет в сфере освоения технологий

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Когда рядовые потребители говорят о технологиях, то часто воспринимают их как общечеловеческое явление. Считается, что появление смартфонов стало возможным благодаря усилиям всей нашей цивилизации, вот только есть люди, которые с такой постановкой вопроса не согласны. Похоже, американские власти уверены, что право распоряжаться современными технологиями есть только у них, тогда как другие должны строго следовать требованиям со стороны дядюшке Сэма. Непокорных ждёт суровое наказание, но для того, чтобы вызвать гнев США, нужно просто заявить о независимой политике, как это было с китайскими полупроводниками. Сегодня мы разбирали достижения китайской SMIC, которая планомерно движется по пути освоения 3-нм технологических норм. Известно, что в настоящее время эта компания способна выпускать процессоры на основе 5-нм техпроцесса, ну а лидером рынка является TSMC.

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Эта компания обладает огромными мощностями и постоянно расширяется. В настоящее время тайванцам принадлежит до 50% рынка полупроводников, а пока из значимых конкурентов есть только Samsung. Уже вскоре на Тайване состоятся выборы, в результате которых к власти может прийти партия Гоминьдан. Ну а если судить по предвыборным лозунгам политиков, то эти ребята не намерены вступать с материковым Китаем в конфронтацию. Вместо этого ожидается сближение двух политических систем с медленным вхождением Тайваня в русло китайской экономики. Проще говоря, китайские власти получат не только влияние в регионе без единого выстрела, но и возьмут TSMC под полный контроль. Ну а поскольку речь идёт о самой высокотехнологичной компании на планете, то те или иные представители США делают всё более громкие заявления. Недавно высказаться на эту темы решил Элбридж Колби, ранее занимавший высокие посты в Вашингтоне. По словам бывшего чиновника, если объединение Тайваня и Китая всё же состоится, то нужно взорвать все заводы TSMC на острове. Если действующие американские власти на такой шаг не решатся, то это будет крайне безответственно. Похоже, Колби не волнует, что американская Apple не способна выпускать процессоры без TSMC, а сегодня эта тайваньская компания обеспечивает чипами самые крупные американские компании. Например, NVIDIA и AMD, а также многие другие, которые занимаются выпуском чипов для смартфонов. 

В настоящее время Колби работает старшим советником в компании American Global Strategies и не имел прямого отношения к американским властям. Что любопытно, бывший чиновник не стал первым из тех, кто предложил взорвать TSMC. Ранее аналогичную идею высказал Джордж Фридман. Это известны американский политолог, основатель и бывший директор частной разведывательной организации Stratfor. Вообще, такая идея находит всё больше поддержки в американском обществе, что свидетельствует о страхе действующих властей потерять контроль над глобальным влиянием. Такое поведение характерно для разрушающихся империй, когда политики не видят другого выхода, кроме как сжигать за собой все мосты. Пока представители Белого дома никак не комментируют подобные высказывания, но теряющий власть Байден способен и не на такое. Ну а по словам Колби, тайванцы должны понимать, что пока США их защищает, но так не будет продолжаться вечно. Если дойдёт до защиты национальных интересов, то тайванцы должны быть готовы к самым жёстким действиям со стороны американских властей. 

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Аналитики отмечают, что даже приостановка работы TSMC на несколько недель приведёт к разрушительным воздействиям для мировой экономики. Сегодня тайваньская компания выполняет заказы для сотен компаний со всей планеты, а значит с проблемами могут столкнуться миллионы людей. В случае, если дойдёт до уничтожения TSMC, то человечество будет отброшено на несколько десятилетий назад. Китайцы находятся на пути освоения новых технологий и не обладают возможностями для масштабирования. Ну а Samsung никуда не спешит и в целом обеспечивает собственные потребности. Проще говоря, долгое время заменить TSMC будет некому, а значит мы увидим острый дефицит смартфонов, компьютеров и любой другой полупроводниковой продукции, включая электронику и бытовую технику. Увы, но американские политики живут в другой парадигме и полагают, что их проблема не коснётся. 

#полупроводники #tsmc #технологии
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