Самолёты выпускаются на новой сборочной линии, а в 2024 году ожидается расширение мощностей

По мнению американских аналитиков, все самолёты пятого поколения имеют те или иные проблемы. Например, у китайского J-20 наблюдаются сложности с двигателем, американский F-35 страдает от недостатка надёжности, ну а российский Су-57 создан при помощи ручной сборки в количестве нескольких единиц. Утверждается, что используемый двигатель генерирует слишком много тепловых сигнатур, поэтому самолёт хорошо виден на радарах и не вписывается в требования к пятому поколению. На самом деле реальных сложностей с истребителями пятого поколения намного больше, ну а некоторые сведения явно устарели и могут считаться недостоверными. Всё дело в том, что недавно российский самолёт получил новый двигатель и пошёл в массовое производство. До этого Су-57 прошёл тесты в СВО, где по итогу испытаний были сделаны те или иные выводы. Судя по всему, все проблемы были решены, поскольку не так давно Су-57 пошёл в серийное производство.

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Как стало известно, российские военно-космические силы получили новую партию истребителей пятого поколения, которые были выпущены в рамках действующего государственного оборонного заказа на 2023 год. Информацией поделились представители пресс-службы Объединённой авиастроительной корпорации. Сообщается, что завод в Комсомольске-на-Амуре передал военным заключительную партию Су-57, закрыв все обязательства перед военным ведомством. Утверждается, что это стало самым настоящим подарком под ёлочку, который оценят российские лётчики. К сожалению, сколько самолётов поступило в рамках новой партии, не сказано. Известно лишь то, что план на 2023 год удалось выполнить на 100%, а все предусмотренные контрактом истребители поставлены.

Особенно подчёркивается, что относится как к Су-57, так и к Су-35С. Отмечается, что самолёты собраны на новой производственной линии, созданной на авиазаводе в условиях расширения объёмов серийного выпуска. Предыдущая партия истребителей Су-57 была передана военным в конце сентября. Глава ОАК, Юрий Слюсарь, объявил о предстоящем обновлении производства. Он подчеркнул, что уже в 2024 году в рамках осуществления перспективных проектов технического перевооружения по государственной программе развития оборонно-промышленного комплекса будут запущены новые объекты для серийного выпуска истребителя Су-57. Таким образом можно констатировать, что количество самолётов пятого поколения в России увеличивается, но назвать конкретную цифру представители Минобороны пока не готовы. Напомним, речь идёт о российском многоцелевом истребителе пятого поколения, разработанном ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей, оснащён системами ПВО и дальней разведки, а также предназначен для устранения систем управления противника в воздухе. Су-57 может действовать самостоятельно или вместе с ударным беспилотником «Охотник».

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