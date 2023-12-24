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Американские аналитики назвали главные минусы всех истребителей пятого поколения: Су-57, F-35 и J-20
Авторы Business Insider ожидаемо не стали перечислять все недостатки американского истребителя

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Разработка истребителей пятого поколения оказалась неподъёмной ношей для большинства стран. Европа так и не смогла собраться с силами и создать собственный проект, в итоге к финишу пришли три государства: США, Россия и Китай.

Известно, что американская программа оказалась наиболее дорогой, что позволило не только обойти конкурентов, но и выпустить больше тысячи самолётов. Китайцы долгое время не могли поймать волну, но в итоге вышли на довольно высокие темпы производства. А в России пока всё без изменений, ведь поставки истребителей пятого поколения если и происходят, то мы об этом не знаем. Считается, что путём ручной сборки было создано несколько самолётов, а в настоящее время ведётся доработка механизмов с учётом выводов, сделанных в ходе СВО.

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Есть информация о том, что Су-57 принимали участие в боевых действиях, но данных на этот счёт крайне мало, чтобы делать какие-то выводы. Китай старается придерживаться нейтралитета, поэтому J-20 можно встретить на парадах и во время патрулирования границ. А вот американские F-35 довольно активно используются армией Израиля для нанесения ударов по сектору Газа. Самолёты идут на экспорт, а европейские покупатели выстроились за ними в длинную очередь. 

Теоретически, когда производитель переходит к массовому выпуску той или иной техники, стоимость машины постепенно снижается. Вот только с F-35 происходит прямо противоположная история, ведь цена истребителя растёт, а потенциальные клиенты готовы выложить и больше. При этом в прессу постоянно попадают интригующие статьи, авторы которых рассказывают о недостатках самолётов пятого поколения.

Поскольку воздушный флот у США довольно значительный, а техника идёт на экспорт, её успели изучить детально, а значит, нет ничего удивительного в том, что нареканий на F-35 намного больше, чем на российский Су-57 и китайский J-20. По мнению аналитиков Business Insider, на самом деле все самолёты пятого поколения имеют минусы, поскольку их создание было компромиссом, а в итоге пришлось делать сложный выбор, снижая те или иные характеристики в угоду общей концепции. Нет никаких сомнений, что статья началась с критики российского истребителя. Утверждается, что применение Су-57 в СВО доказало, что в текущем состоянии он неэффективен в рамках ведения боевых действий. Всё дело в двигателе, который генерирует слишком много тепловых сигнатур, поэтому самолёт хорошо виден на радарах. 

Это значит, что у РФ нет малозаметного истребителя пятого поколения, хотя именно низкая заметность считается одной из главных характеристик подобных машин. Вообще, установка нового двигателя уже началась, о чём не так давно сообщала российская пресса. Не исключено, что задержки в производстве связаны именно с этой проблемой, ну а в Business Insider настроены скептически. Американцы уверены, что без правильного двигателя Су-57 имеет ограниченные шансы на использование в рамках современных боевых действий, поэтому все плюсы самолёта не так важны, когда он не способен подобраться к противнику или цели незамеченным. Проблемы с двигателями имеются и у китайского Chengdu J-20. На первых этапах инженеры использовали российские двигатели самолётов четвёртого поколения. Проще говоря, в такой ситуации причислять самолёт к пятому поколения можно с большой натяжкой. 

Мало того, попытка начать выпуск клонов российских двигателей ни к чему не привела, а спустя годы у Китая появился собственный WS-15, позволяющий развивать сверхзвуковые скорости без использования форсажа. Американские журналисты сомневаются в высокой надёжности двигателя, поскольку ходили слухи о его быстром износе. В итоге авторы Business Insider прямо заявляют о том, что российские и китайские инженеры находятся на ранних стадиях разработки истребителей пятого поколения. Подобная позиция попахивает пропагандой, но в чём-то эксперты всё же правы. Су-57 так и не пошёл в серию, а данных о боевой мощи J-20 слишком мало.

При этом аналитики утверждают, что даже американский F-35 имеет некоторые проблемы. Оказывается, программа была дорогой и столкнулась со сложностями обслуживания из-за низкой надёжности машины. Часто самолёты, находящиеся на боевом дружестве 30 лет, имеют более свежий вид и меньший износ, а это общая проблема всего парка F-35. В пример приводится статистика, свидетельствующая о том, что истребители пятого поколения налетали в 2 раза меньше часов тренировок, чем планировалось в 2023 году. По информации Счётной палаты США, недостаток вспомогательного оборудования и запасных частей вызван тем, что программа была сконцентрирована на производстве новых машин. Также отмечается, что истребители используются чрезмерно, что приводит к износу двигателя и сокращению срока службы самолёта. Это вызывает и другие проблемы, такие как неполадки системы охлаждения. 

Стоит согласиться, что не бывает идеальных самолётов, у которых нет тех или иных проблем. И всё же американцы забывают, что F-35 имеет крайне сомнительную конструкцию и сильно уступает конкурентам в скоростных показателях. Злые языки поговаривают, что истребитель производства США может развалиться в воздухе, если хотя бы полчаса будет лететь на сверхзвуковой скорости. Как бы там ни было, у американцев есть 1000 самолётов. Пусть они и не идеальны, но это всё значительное достижение, превзойти которое невозможно, но и опускать руки не стоит.

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Кстати, несколько государств уже приступили к созданию истребителя шестого поколения. Почитать о российском МиГ-41 вы можете в нашем материале по ссылке. 

#авиация #истребители #f-35 #су-57 #самолёты #j-20 #истребители 5-го поколения
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