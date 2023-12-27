Хорошая новость заключается в том, что доходы лицензионных площадок не просели, а стоят на досанкционном уровне

Сегодня на российском рынке лицензионного развлекательного контента наблюдается довольно необычная ситуация. Так, большая часть пользователей бросилась на пиратские сервисы, скачивая программное обеспечение, операционные системы, игры и фильмы нелегальным способом. Российские сервисы, которые предоставляли лицензионный контент, теряют прибыль, но есть и совершенно неожиданные последствия санкций. Казалось, что российские пользователи окончательно покинут зарубежные площадки, но довольно плотная прослойка населения прочно сидит на иностранном контенте. В итоге аналитики пришли к выводу, что отечественные сервисы сталкиваются с недостатком прибыли по трём ключевым причинам. Во-первых, пользователи предпочитают западные платформы из-за того, что там содержится немало интересного контента в цифровой форме. За всё это уплачены деньги, а значит отказ от личных аккаунтов многим кажется неприемлемым. Провести оплату не так сложно, как кажется, ведь даже российские операторы предлагают доступ к популярным стриминговым сервисам.

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Во-вторых, российские платформы сталкиваются с ограничением контента из-за отзыва правообладателей. Это заставляет пользователей обращаться к другим сервисам для полного доступа к нужному контенту, ведь найти нужный фильм стало намного сложнее, чем раньше. В-третьих, большинство новинок, которые доступны на иностранных платформах, приходят в Россию с запозданием, или вообще остаются вне отечественного рынка. Невозможность получить доступ к лицензионному контенту в РФ вынуждает пользователей возвращаться к Западным сервисам. Словом, всё очень запутанно, но есть и те, кто смог воспользоваться положением и ощутимо разбогатеть. По данным аналитической компании InterMedia, пиратские онлайн-сервисы в России резко увеличили свою прибыль. Так, доходы на конец 2023 года достигают отметки в 12 миллиардов рублей. Если обратить внимание на график, то можно заметить одну любопытную тенденцию.

Эксперты отмечают, что пиратские сервисы росли ещё до пандемии, но происходило это медленно. Например, в 2018 году доходы подобных платформ составляли 5.8 миллиардов рублей, тогда как по итогам 2021 года они достигли 7 миллиардов. Вот только после ухода иностранных развлекательных компаний из России и введения санкций произошёл настоящий всплеск интереса к пиратскому контенту, а за 2 года прибыль приверженцев весёлого Роджера прибавила сразу 5 миллиардов рублей (больше 70%). Аналитики уверены, что 2024 не станет исключением, поскольку никаких изменений в политике иностранных сервисов не предвидится. Отдельно отмечается, что данные о финансовой деятельности пиратских сайтов не являются общедоступными. Аналитики InterMedia провели оценку на основе информации о количестве ссылок на пиратский контент, уровне трафика на данных ресурсах, а также о средней стоимости рекламы, размещаемой на этих платформах. Как вы уже догадались, главной причиной заметного роста популярности пиратских сервисов стало отсутствие иностранных правообладателей на российском рынке. Покинув страну эти ребята забрали с собой широкий спектр контента: фильмы, мультфильмы, музыку, которые были популярны среди россиян. Вследствие этого, новинки больше не поставлялись в Россию, что подтолкнуло пользователей искать доступ к этому контенту на пиратских ресурсах.

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В такой обстановке единственным способом получить доступ к желаемому контенту для россиян стали пиратские сайты. Они остаются независимыми от решений западных компаний и властей, а там можно встретить любой контент: от последних новинок в переводе от профессиональных команд, до классической музыки, сериалов и фильмов. Эксперты напоминают, что в последние годы до начала СВО всё больше пользователей стали переходить на лицензионный контент, оплачивая ежемесячные подписки, но сегодня такая тенденция не наблюдается по указанным выше причинам. Публикуются следующие данные по доходам российских онлайн-платформ. Так, рынок онлайн-кинотеатров в России за 2023 год вырос на 3% и имеет оборот в 89.7 миллиарда рублей. Аудиостриминговые сервисы также испытали снижение доходов с 9.5 миллиарда рублей в 2020 году до 7 миллиардов рублей в 2022 году. А вот сегмент аудиокниг и видеоигр демонстрирует положительную динамику: 100 миллиардов и 156 миллиардов рублей соответственно. На фоне роста спроса на пиратский контент удержание рынка в прежнем положении – это уже хорошие новости.