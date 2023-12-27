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Рождество 2023 стало самым сложным для рядовых британцев – индейка дорожает, а доходы снижаются
По данным Sky News, в этом году позволить себе традиционную индейку смогло в 2 раза меньше британцев, чем 6 лет назад

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Не секрет, что Британия в последние годы сталкивается со значительными вызовами. Примеров множество, но наибольшие опасения вызывает тот факт, что рядовые британцы страдают различными заболеваниями. Только за последние четыре года число людей в стране от 16 до 35 лет, не трудоустроенных из-за проблем со здоровьем, выросло на 44%, достигнув отметки около полумиллиона. В The Guardian бьют тревогу, а специалисты связывают данную проблему с усугублением кризиса психического здоровья и недостаточными вложениями в систему здравоохранения. Около трети молодёжи в возрасте от 16 до 35 лет, не трудоустроенной из-за продолжительной болезни, сталкивается с психическими проблемами, такими как депрессия, нервные расстройства и тревожность. Тенденция безработицы из-за подобных проблем также возрастает среди групп населения от 35 до 49 лет и от 50 до 64 лет. Доля людей, не работающих из-за проблем с психическим здоровьем, выросла почти вдвое за последние 11 лет: с 6.7% в 2012 году до 12.7% в 2023 году.

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По мнению экспертов, основными факторами, способствующими массовой безработице, являются недостаточное финансирование системы здравоохранения и психического здоровья, а также последствия  постпандемического эффекта после перенесённого коронавируса. Миллионы людей находились в длительном изоляционном режиме, где были лишены полноценного общения и карьерного роста. Также отмечается экономический фактор, когда молодые люди сталкиваются с трудностями в получении приемлемого заработка и высокой платы за аренду жилья. Такая динамика негативно сказывается на благосостоянии каждого британца, а в итоге звучат неутешительные прогнозы. Считается, что к 2030 году более полумиллиона жителей страны могут столкнуться с заболеваниями, которые ограничат их трудовую активность. Похоже, правительству предстоит решить множество проблем, ведь прошедшее Рождество стал одним из самых сложных за многие десятилетия. Информацией поделились журналисты Sky News, которые расспросили рядовых жителей Англии и том, как они себя чувствуют в канун праздников. 

В пример можно привести любопытный факт, когда количество открытых вакансий на роль Санта-Клауса сократилось на 15%. Но и это не всё, ведь доходы актёров тоже падают. Так, за 2023 год средний уровень заработной платы в стране увеличился на 7%, тогда как помощники Санты стали получать всего на 4% больше. Экономическое положение страны ухудшается, а негативные изменения чувствуют рядовые британцы. По данным Sky News, сильно подорожала индейка, считающаяся традиционным блюдом на Рождество. Фермеры готовятся к празднованию с начала лета, но в этом году им удалось вырастить в два раза меньше птицы по сравнению с пятью годами ранее. Одной из причин такого падения стало сокращение дешёвой рабочей силы из материковой Европы после выхода страны из Евросоюза. Ну а стоимость выращивания индеек растёт, что стало одной из главных примет приближающегося кризиса. Фермеры сообщают, что стоимость производства индейки за последний год возросла на 21%. Затраты на кормёжку увеличились с 12-15 тысяч фунтов до 30 тысяч, а расходы на электричество постоянно растут. Так, если шесть лет назад затраты составляли около 3 тысяч, то в декабре они достигали 20 тысяч фунтов. 

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Несмотря на сложную ситуацию, британцы не собираются отказываться от традиционной индейки, но аналитики констатируют, что жители страны потратили на рождественские праздники в этом году меньше обычного. Англичане всё чаще предпочитают экономить, а по предварительным оценкам, расходы на Рождество сократились на 10%. Что примечательно, если учитывать рост цен, то всего каждый отдельно взятый британец потратит на праздник 23% от ежемесячного дохода. Увеличивается и количество людей, лишённых крыши над головой. По данным Sky News, в одном из приютов на данный момент находится 28 человек, что почти втрое больше, чем год назад. Руководитель благотворительной организации уверен, что рождество 2023 года стала самым тяжёлым на его памяти, а сам он впервые столкнулся с дефицитом пищи и кроватей для всех нуждающихся. Прибавьте к этому проблемы с магазинными кражами и сложности с набором в армию, и картина станет более полной. Эксперты считают, что власти должны начать смотреть на внутренние проблемы, тогда как в настоящее время правительство явно заигралось и беспокоится о поставках оружия Украине, решительно игнорируя собственных граждан. 

#аналитика #экономика #экономика британии
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