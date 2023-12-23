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Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
Рядовые британцы всё чаще обращаются за продуктами питания на чёрный рынок, о чём сообщает Guardian

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Британская экономика испытывает мощнейшее давление, а санкции против РФ привели к росту продуктов питания по всей стране. Проблема становится всё более явной, а местные жители прибегают к самым нестандартным решениям. По данным The Guardian, регулярные кражи продуктов питания из торговых сетей носят организованный характер. Есть целые банды, которые выносят их магазинов мясо, сыр и кондитерские изделия. Вот только делают это не голодающие бездомные, а вполне сытые англичане, намеренные заработать на кризисе. После того как товар выносится за пределы торговой сети, он попадает на чёрный рынок, где покупатели могут заказать его по более низкой стоимости. Но если раньше подобные площадки не пользовались высоким спросом, то подорожание продуктов питания вынуждает британцев обращаться к воришкам, поскольку экономическая ситуация постоянно ухудшается. Проблема стала настолько явной, что представители розничной торговли обратились к властям, требуя принять меры для противодействия увеличивающемуся спросу на украденные продукты. Неясно, успешна ли будет эта борьба, ведь чёрный рынок процветает, а услуги там становятся всё более технологичными. Например, есть площадки, которые предлагают свежие товары из популярных кондитерских и супермаркетов по цене в 2 раза ниже оригинала. Кроме того, существует услуга заказа того или иного товара, а также всей продуктовой корзины, когда потенциальный покупатель выбирает всё это на сайте супермаркета, а после указанные позиции передаёт воришкам. Ну а поскольку предложение следует за спросом, то эксперты пока относятся к инициативам властей скептически. 

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По оценкам Британского консорциума розничной торговли, уходящий год стал рекордным по числу краж в магазинах. Считается, что потери данного сектора превысили 1 миллиард фунтов или 117 миллиардов рублей. Эндрю Гудакр, занимающий пост исполнительный директор Британской ассоциации независимых ретейлеров, убеждён в том, что главной причиной происходящего стал рост цен на продукты питания. Именно этот фактор вынуждает британцев искать альтернативные способы приобретения необходимых товаров. Даже в магазинах, где ранее не было случаев краж, теперь стали происходить инциденты, а воришки действуют скоординировано и очень быстро, унося целые полки за считанные секунды. На проблему обращает внимание профессор Эммелин Тейлор, который известная своим экспертным мнением в области магазинных краж. По её словам, одной из ключевых причин стало подорожание жизни, ведь рядовым англичанам приходится туго. Ну а люди, которые находятся в сложном материальном положении, менее чувствительными к фактам кражи и покупке товаров на чёрном рынке. Многие утверждают, что во всём виноваты власти, снимая с себя вину за участие в преступных схемах.

Тейлор подчёркивает, что люди часто находят моральные оправдания для своих поступков. Они убеждают себя, что это не так уж и плохо, поскольку нет прямых потерпевших, а кражи являются частью бизнеса крупных розничных торговцев. Такие оправдания позволяют им без угрызений совести становиться частью преступного мира, а многие и вовсе уверяют, что даже не знали, что покупают краденый товар. Политики связывают увеличение краж с нехваткой программ продовольственной благотворительности и не осознают, что люди хотят увидеть снижение цен на продукты питания, а не подачки от властей в виде бесплатной палки колбасы и кусочка сыры по праздникам. Правящие элиты уверены, что проблема решается путём увеличения социальных пособий. Согласно статистике, которая фиксировалась во время коронавируса, рост пособий на 20 фунтов привёл к резкому сокращению числа магазинных краж. Ну а пока власти только размышляют о том, как и когда будет решена данная проблема, торговые сети и правоохранительные органы объединяют усилия для борьбы с организованными кражами. В октябре была запущена инициатива Pegasus, финансирование которой взяли на себя крупные ритейлеры. Было выделено 600 тысяч фунтов (70 миллионов рублей), который пойдут на оплату услуг группы полицейских, занимающееся исследованием деятельности банд, которые осуществляют регулярные кражи в супермаркетах по всей стране. 

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Руководство группы признаёт, что в условиях повышенной инфляции и безработицы уровень преступности обычно растёт. При этом Pegasus будет бороться не только с кражами, но и попытается купировать проблему бандитских группировок, занимающихся сбытом продуктов питания на чёрном рынке. Ну а политики заявляют, что всё не так плохо, ведь за 1 год власти выплачивают малоимущим семьям около 3700 фунтов, что больше 430 тысяч рублей. Субсидии выдаются в виде льгот, позволяя снизить затраты на оплату коммунальных услуг. Похоже, пока такие меры оказываются не очень эффективными. 

#экономика #британия #социальная жизнь
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