Самые знаковые события этого года по мнению NTD

2023 год нельзя назвать годом технологических прорывов и инноваций. В целом он был довольно сложным, поскольку инвестиций в развитие интересных направлений стало меньше, а всё внимание оказалось приковано к геополитическим проблемам. Возможно, 2024 год принесёт больше интересных открытий, а к концу текущего десятилетия мы все будем жить в более счастливом мире. Пока всё это больше похоже на надежды идеалистов, но считать 2023 год бесполезным для технологической отрасли было бы преждевременно. Последние 12 месяцев были насыщены интересными изобретениями и разработками, эффект от появления которых может иметь долговременный характер. Давайте рассмотрим мнение аналитиков NTD, которые собрали самые значимые инновации уходящего года.

реклама

CES 2023: Виртуальные миры и умные гаджеты. На выставке CES в Лас-Вегасе повышенный интерес вызвали новые гаджеты для «метавселенной». Это: боксёрские груши, соединённые с интернетом, а также устройства для общения с домашними питомцами. Зрители подолгу стояли у стенда с электрическими роликовыми коньками, удваивающими скорость ходьбы, а также новейших устройств для трёхмерной видеосвязи.

Смартфоны Samsung Galaxy S23 Ultra: эволюция камер и искусственного интеллекта. Samsung в очередной раз удивила смартфонами серии Galaxy. Ведущая модель S23 Ultra была оборудована 200-мегапиксельной камерой и набором микросхем нового поколения, значительно расширяющих возможности искусственного интеллекта.

IFA в Берлине: новые технологии на службе человека. На выставке бытовой электроники IFA в Берлине были представлены новые устройства для дома. AEG показала индукционную плиту, имеющую повышенную устойчивость к царапинам. Samsung продемонстрировала холодильник с возможностью просмотра содержимого изнутри.

Apple и новые гаджеты: линейка Vision Pro и следующее поколение iPhone. Apple продолжает генерировать новые идеи (или заимствует чужие, если нет своих). Гарнитура смешанной реальности Vision Pro позволяет пользователям просматривать веб-страницы, фильмы и совершать видеозвонки. Также было представлено следующее поколение iPhone с улучшенными камерами, процессорами и системой зарядки.

Инновации в транспорте: электрический паром и беспилотный поезд. В Ухани была запущена монорельсовая дорога с беспилотным поездом, перемещающимся над городом. В Швеции представили новый электрический паром, предназначенный для перевозки пассажиров на высокой скорости.

Виртуальная реальность и развитие игровой индустрии. На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне особое внимание привлекала технология виртуальной реальности: симулятор полёта SK Telecom и воспроизведение движений танцора в виртуальном мире на стенде компании Orange. В Париже на выставке VivaTech был сделан акцент на игровой индустрии, где были представлены новейшие разработки в области звукового дизайна, технологии захвата движения и гиперреалистичной графики.

Инновации в добыче полезных ископаемых с помощью технологий. Китай начал использовать умные технологии в добыче олова на угольной шахте в провинции Шэньси. Более 170 камер, установленные на гидравлической опоре, снимают уголь в реальном времени, передавая изображения в диспетчерскую через сети 5G. Алгоритмы искусственного интеллекта также создают панорамное видео местности.

Генеративный искусственный интеллект и инновации в производстве воды. На выставке VivaTech в Париже были представлены генеративный искусственный интеллект и гидропанели, способные производить воду из воздуха. Эти технологии открывают новые перспективы в использовании искусственного интеллекта и эффективном обеспечении водой в различных условиях.

На самом деле это далеко не все интересные разработки, а многочисленные эксперты констатируют, что больше всех за 2023 год нас удивила компания Huawei. Китайцы в 2023 выпустили смартфон P60 Pro, а также ноутбук Qingyun L540. Оба продукта основаны на чипах собственной разработки и созданы на заводах SMIC. На этот раз китайский полупроводниковый гигант обошёлся без помощи TSMC и Samsung, освоив вначале 7-нм технологический процесс, а после и 5-нм нормы. Известно, что в настоящее время SMIC пытается перейти к производству чипов на 3-нм техпроцессу, а подробности на эту тему вы можете прочитать в нашем материале.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



