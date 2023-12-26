Изучаем мнение по этому вопросу помощника президента РФ Максима Орешкина

В последние годы мировая экономическая картина претерпела удивительные изменения, оставляя страны Запада на краю перемен. Антироссийские санкции, введённые союзниками США, должны были ударить по финансовым возможностям россиян. Первым делом были заморожены $300 миллиардов, которые находились на иностранных счетах Центробанка. Предполагалось, что это лишит возможности российские власти обеспечить стабильную социальную поддержку населения, но всё пошло не по плану. Мало того, многие аналитики и вовсе констатируют, что результаты оказались прямо противоположными. Так, российская экономика, восстановившись после прошлогоднего спада, продемонстрировала впечатляющий рост почти по всем макроэкономическим показателям.

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В настоящее время Россия вступила в число главных инициаторов формирования многополярного мира, где акцент делается на взаимовыгодных партнёрских отношениях с другими странами. По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, даже стратегия Запада, придерживающегося глобалистского подхода, включается в эту борьбу за суверенитеты. Действительность не оправдала пафосные заявления президента США о том, что санкции загонят Россию в XIX век. По итогам первой половины 2023 года Россия опередила бывшего европейского лидера Германию по покупательной способности, а также по другим важным макроэкономическим показателям. Согласно данным Всемирного банка и Международного валютного фонда, Россия стала крупнейшей экономикой Европы и в 2024 году обойдёт по этому показателю Японию.

Крупнейшей экономикой мира стал Китай, а Россия установила новый стандарт для Европы, вызывая рост интереса к азиатским экономикам. Этот тренд, по словам Орешкина, говорит о постепенной потере экономической роли «Глобального Севера» (США, Японии и страны Евросоюза). Спад роли и значимости государств Европы стал одним из ключевых трендов новой геополитической реальности. Благополучие Евросоюза, опиравшееся на доступ к энергоресурсам из России и дешёвое производство в Китае, сейчас сталкивается со значительными трудностями. Мало того, страны Европы постепенно теряют рынки России и Китая, которые были позволяли получать значительные доходы.

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Одним из ключевых факторов в подъёме российской экономики стала диверсификация партнёрских отношений. Вместо того чтобы полагаться исключительно на традиционные рынки, Россия развивает новые контакты с различными странами, особенно в Азии. Это позволяет снизить зависимость от Западных экономик и обеспечивает устойчивость в период глобальных геополитических потрясений. В итоге санкции в первую очередь отразились на тех странах, которые подобные ограничения поддержали, и почти не сказались на тех, кто придерживается нейтралитета, активно торгуя с Россией. Также отмечается, что вместо давления на Россию, санкции подтолкнули к стремительному развитию отечественных отраслей, особенно тех, которые стали независимыми от импорта. По словам Орешкина, крупным компаниям в США и Европе грозит потеря конкурентоспособности на мировом рынке, что приведёт к кардинальным изменениям в глобальной экономике. Перемены уже ощущаются, а традиционные лидеры начинают уступать позиции новым игрокам, особенно в Азии. Таким образом санкции и давление на Россию не только укрепили российскую экономику, но и помогли пересмотреть роль и место различных стран в мировой экономике. Россия проявила высокую устойчивость и гибкость в ситуации, которая должна была её ослабить, и теперь является ключевым участником в переходе к новой многополярной мировой экономике. По крайней мере, так считает сам Орешкин, ну а аналитики предлагают запастись терпением, ведь реальное влияние на российскую экономику ограничений будет заметно спустя несколько лет. Таким образом более полную картину дадут итоги 2024 года, но об этом мы с вами поговорим ещё не скоро.