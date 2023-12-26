Подобной информацией поделились журналисты испанского издания ABC

Многие европейские аналитики полагали, что 2023 год станет переломным в украинском конфликте, а ВСУ смогут пробить оборону армии РФ и взять под контроль Крым. Таки оптимистичные настроения подогревались излишней уверенностью и переоценкой собственных систем вооружения, но сегодня можно заметить резкую смену тональности при обсуждении данного вопроса. Аналитики всё больше склоняются к необходимости мирных переговоров, а многие и вовсе утверждают, что Европа истощена и не способна защитить даже себя. Немецкие функционеры констатируют, что оружия в стране хватит на два дня ведения полномасштабных боевых действий, а всё больше политиков выступает против поставок оставшихся запасов техники и боеприпасов Киеву.

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Находит поддержку и позиция государств, отказывающихся отправлять оружие Украине. Например, Орбан становится всё более популярным политиком на континенте, а голос крошечной Словакии оказался даже более значимым, чем можно было представить. Напомним, Роберт Фицо, вступивший в должность премьер-министра Словакии, ещё до выборов резко критиковал действующее правительство за поддержку Украины в военном аспекте. По его мнению, такая поддержка только увеличивала число жертв, затягивая конфликт и ставила под угрозу национальную безопасность Словакии. Всё просто, ведь отдавая значительную часть военной техники и истребителей, полученных Словакией после распада СССР и конца Варшавского договора, страна делает себя незащищённой от любого рода внешней интервенции. После вступления в должность Фицо продолжил политику гуманитарной помощи Украине, отказавшись от военной поддержки. Что любопытно, некоторые из своих предвыборных обещаний он выполнять не стал, а вместо этого начал укреплять обороноспособность Словакии, рассказывая о важности стратегии НАТО по сдерживанию России.

Похоже, такая позиция вызывает у ястребов Вашингтона позитивный отклик, а некоторые решения говорят о том, что янки хотят выстроить мощный плацдарм на территории этой центрально европейской страны. По данным издания ABC, испанские власти приняли решение в 2024 году увеличить боевые возможности Словакии за счёт танков Leopard и боевых вертолётов. Похоже, речь идёт о немецких кошках первого поколения, ну а тип и названия вертолётов и вовсе неизвестны, как и общее количество техник, которую НАТО перебросит на границу Словакии. Журналисты уверяют, что кроме этого, в рамках миссии по укреплению границ Североатлантического блока вблизи украинской границы будет размещено 600 военнослужащих Королевской армии. Что любопытно, в СМИ упрямо утверждают, что речь идёт о технике, которая должна была поступить на вооружение в украинскую армию. Похоже, в победу ВСУ больше не верят даже в НАТО, ведь танки окажутся не на Донбассе, а будут спокойно гнить на складах Словакии, выступая в качестве учебных пособий для местных солдат. Напомним, в январе текущего года Испания стала одной из стран, входящих в так называемую танковую коалицию, которая взяла на себя обязанность поставить в Украину определённое количество техники.

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Речь шла о броневиках и танках Leopard, а уже летом Минобороны Испании отчиталось о передаче Киеву четырёх немецких кошек и десяти БМП. До этого ВСУ передали ещё 6 единиц Leopard 2, ну а на этом, похоже, поддержка заканчивается, а танковая коалиция прекращает своё существование. Представители ABC отмечают, что Испания не стала первой страной, которая снизила военную помощь Украине. Там указывают, что началось всё с политического кризиса в США, а в результате европейцы с недоверием смотрят на перспективы ВСУ в 2024 году. Некоторые уже задумываются о том, как будет выглядеть карта Европы после капитуляции Украины, тогда как другие ещё надеются на то, что Байден победит на президентских выборах. Считается, что приход к власти Трампа будет означать отказ США от участия в этом и других конфликтах, что поставит европейские элиты перед сложным выбором. Им либо придётся и дальше финансировать Украину самостоятельно, либо отказаться от своих амбиций и прийти к мирной стадии решения проблемы.