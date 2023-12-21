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Bublik1
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Теоретически, МиГ-41 сможет развивать скорость до 6 Маха и до 10 000 км/ч в ближнем космосе, сбивая спутники Илона Маска

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Сегодня всего у трёх стран есть возможности для выпуска самолётов пятого поколения. Считается, что главная причина заключается в сложных инженерных вызовах, которые требуется решить, но это только часть правды, ведь нужно учитывать и финансовую составляющую вопроса. Так, только разработка проекта может обойтись в несколько миллиардов долларов, а реализация и постройка первых образцов стоит десятки и даже сотни миллиардов долларов. Это значит, что речь идёт не о выгоде, а о престиже и личном суверенитете, ведь глобальное противостояние никто не отменял. Европа может закупать американские F-35, но янки готовы продавать истребители пятого поколения только союзникам, а значит требуется нечто для баланса сил. Вообще, в США умудрились наштамповать больше тысячи истребителей пятого поколения, тогда как успехи России и Китая намного скромнее. Российский ВПК только строит планы по масштабированию, ну а пока всё это происходит, инженеры начали задумываться о проектах самолётов шестого поколения. 

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В настоящее время всё это больше похоже на сказку, ведь пока инженеры не могут даже договориться о том, какие технологии станут частью авиации будущего, и когда ожидать полёта первой машины. Споры идут вокруг того, как уменьшить стоимость, а в Минобороны РФ и вовсе заявили, что не примут на вооружение даже идеальный самолёт, если он будет стоить слишком дорого. Неясно, нужно ли интегрировать в лайнер системы на базе ИИ, и какими должны быть тактико-технические характеристики машины. Словом, споры идут, а несколько команд уже пытаются воплотить свои идеи в реальность. Существует европейский проект истребителя шестого поколения, который возглавляют британцы. Есть планы у Китая, но информации об этом совсем мало. Американцы активно продвигают несколько концепций, а недавно о похожих планах заговорили в России. Проще говоря, ни у кого нет ничего конкретного, а первые прототипы и вовсе могут появиться только к концу текущего десятилетия. На этом фоне заметно, как Западные журналисты тонко реагируют на новости из России, критикуя российский истребитель шестого поколения МиГ-41. Предполагается, что первый полёт самолёта состоится в 2025 году, а к концу текущего десятилетия он начнёт заменять на боевом дежурстве МиГ-31. При этом уникальными окажутся не только возможности систем вооружения, но и скоростные показатели. Оказывается, МиГ-41 будет развивать скорость до 5-6 Махов, а в ближнем космосе он и вовсе сможет разгоняться до 10 000 км/ч. Там МиГ-41 будет сбивать спутники (например, превратит в обломки всю спутниковую систему Starlink за несколько часов), находясь на высоте, недоступной для большинства ракет и другого оружия. 

По мнению авторов журнала The National Interest, проект истребителя не жизнеспособен и так никогда и не будет воплощён в реальность. Свои заявления они подкрепляют некоторыми фактами. Прежде все американские журналисты уверяют, что в настоящее время проект МиГ-41, известный также как ПАК ДП или «Перспективный Авиационный Комплекс Дальнего Перехвата», находится на стадии активных разработок. Это концепт, возможности которого ещё не определены, а эксперименты не завершены. Якобы, в руках у российских инженеров есть лишь технический демонстратор самолёта шестого поколения. В The National Interest напоминают, что первые слухи о начале разработки МиГ-41 появились в 2018 году, но с тех пор информации не прибавилось. Эксперты издания уверены, что для выхода на такие высокие скорости потребуется разработка прочной конструкции. Планер и фюзеляж должны выдерживать огромные температурные воздействия, давление и другие нагрузки, что невозможно без прорыва в области материалостроения. Такому самолёту потребуются особые технические условия, что увеличивает инвестиции в конечный проект. Кроме того, привычные средства вооружения не подходят для запуска ракет на скорости движения 5 Маха, а значит потребуется изменить логику размещения и выброса снарядов. Нужны новые гиперзвуковые ракеты, но пока нет никакой информации о том, что разработка чего-то подобного ведётся. 

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Теоретически, эксперты не исключают, что МиГ-41 всё же будет создан, но случится это точно не в 2025 году, а перспектива замены всего парка МиГ-31 и вовсе кажется им фантастичной. Но если технические сложности с радиолокационной заметностью, необходимостью создания новых материалов и разработки нового вооружения ещё можно решить, то найти средства на истребитель шестого поколения будет крайне сложно. Американские журналисты уверены, что Россия увязла в СВО, поэтому предпочтёт забыть о перспективном проекте, сосредоточив усилия на более реальных целях. Например, больше пользы принесёт своевременный выпуск Су-57, а также ещё пары сотен Су-35С, которые вполне конкурентоспособны на мировом рынке вооружений. Вполне возможно, что российские инженеры не будут форсировать проект истребителя шестого поколения, но не исключено, что представят МиГ-41 с некоторым опозданием. Точных данных на этот счёт нет даже у российских аналитиков, а полагаться на мнение американцев и вовсе глупо. Познакомиться с оригинальным материалом можно по ссылке: https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-mach-5-mig-41-fighter-seems-destined-be-failure-207993

#авиация #истребители #самолёты #миг-41
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