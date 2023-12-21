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Bublik1
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
К началу 2025 года 26 машин пустят на запчасти, а остальные разберут годом позднее

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Первые разговоры о необходимости пополнения лётного парка украинской армии начались ещё в 2022 году. Вообще, некоторые иностранные аналитики говорили об этом сразу после начала СВО, но в 2023 году стало очевидно, что украинская авиация не способна тягаться с российскими системами ПВО и сильно уступает находящимся на боевом дежурстве истребителям и штурмовикам армии РФ. В итоге советские самолёты, который были переданы Киеву в большом количестве, быстро уничтожались, а ничего более нового у союзников не было. США с неохотой рассуждали о необходимости поставить F-16, а в какой-то момент удалось уговорить несколько стран НАТО поделиться своим авиапарком. Аналитики всех мастей рассказывали о том, как американские истребители расправятся с российской линией обороны, а также повергнут действующие самолёты РФ. Политики давали громкие обещания, а Зеленский колесил по Европе, получая всё больше обещаний. 

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Сегодня геополитическая обстановка меняется, а в результате Западные аналитики используют прямо противоположные парадигмы. Там рассказывают, что F-16 будут бесполезны для украинской армии и в целом ничего не изменят. Оказывается, подготовка пилотов столкнулась с множеством препятствий, а та же Бельгия перенесла передачу истребителей с 2024 на 2025 год. Высказываются опасения, что самолёты будут уничтожены ещё до того, как вступят в бой, а в целом прогнозы не радужные. Похоже, оставить Зеленского без авиации решили даже его самые большие фанаты. Напомним, у Британии есть 30 истребителей Typhoon в модификации Tranche 1. Это довольно старые машины, но они способны нести оружие стран НАТО, а значит могут с колёс наносить удары с помощью современных крылатых ракет. Ранее английские политики обещали отдать все самолёты Украине, но сегодня всё свидетельствует о том, что британцы передумали. О проблеме пишут в UK Defence Journal и напоминают, что Британия намекала на то, что передаст Typhoon ВСУ для укрепления воздушного парка. Журналисты констатируют, что подготовка украинских пилотов так и не началась, а всё идёт к тому, что Англия откажется от ранее озвученных планов. 

Похоже, в UK Defence Journal недалеки от истины, что подтвердил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж. По его словам, судьба Typhoon в модификации Tranche 1 решена. Так, первые 26 боевых единиц планируется вывезти из эксплуатации к весне 2025 года. До 2027 года в строю останется 4 истребителя, но и они будут списаны. Что любопытно, после снятия с боевого дежурства все самолёты будут разобраны, а запчасти пойдут на поддержание в состоянии готовности более поздних модификаций. Журналисты напоминают, что в составе Королевских ВВС есть ещё 107 истребителей Typhoon в относительно новых модификациях. Это 67 самолётов Tranche 2 и 40 – Tranche 3. Ну а поскольку истребители давно не производятся, то запчастей к оставшимся на боевом дежурстве нужно много. Некоторые политики оказались удивлены таким решением властей. Один из депутатов предложил пересмотреть судьбу Tranche 1. Он согласился, что самолёты устарели, но разбирать их на запчасти – это уже перебор. Истребители можно оставить как часть военного резерва, а не превращать в металлолом. 

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Что любопытно, компания BAE Systems совсем недавно предлагала провести глубокую модификацию Tranche 1. В зависимости от запросов властей, можно было бы получить машины Tranche 2 или Tranche 3, вот только Министерство обороны проигнорировало такое предложение. Похоже, Британии не нужны самолёты, но это не значит, что там готовы делиться ими с Украиной. Похоже, даже английские власти осознают бесперспективность поддержки ВСУ, поэтому не хотят отдавать даже то, что будет использовано в качестве запчастей и не представляет ценности в военном аспекте. На этом фоне британские парламентарии указывают на недальновидный подход властей. Там отмечают, что армия находится в упадке, а уничтожение 30 самолётов значительно ослабит Королевские ВВС. Сложно сказать, изменит ли правительство Англии озвученное решение. Денег на армию в стране нет, а на кону решение социальных и экономических проблем. В любом случае, что бы там не решили власти, Украине самолёты точно не достанутся. Вспоминается история с танками Challenger, когда вместо того, чтобы передать ВСУ несколько десятков машин, их предпочли утилизировать в самой Британии. 

#авиация #истребители #самолёты #typhoon #typhoon tranche 1
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Мелкобриты - те ещё хитрые жiдюги, они свои "Челенджеры" каклам передали, но сказали на ЛБС их не выпускать. Типа, эти шушпанцерны - сильно мощные и страшные машины, и русские как увидят их, так сразу...
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
SlavicUnion
12:46
Норм 👍🏻
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Васек Аллейников
12:44
И играл ты конечно же без лучей. Ах да и костылей у 7900XT даже нормальных нет.
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