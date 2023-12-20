Своим мнением с прессой поделился португальский генерал Жуан Виейра Борхес

Ещё несколько месяцев США и союзники пытаются понять, почему наступательная операция ВСУ с треском провалилась. В Вашингтоне и в Киеве ищут козла отпущения, но пока не готовы называть вещи своими именами. Американцы несмело обвиняют в провале Зеленского, а сам президент в итоге решил назвать главную причину, которая не позволила украинской армии достичь заявленных планов. Оказывается, виноваты журналисты, которые раскрыли планы украинского командования за несколько месяцев до начала наступательной компании. Пресса рассказала о тех или иных решениях с поразительными подробностями, а сам Зеленский уточнил, что ему много говорили о перспективах южного направления. Якобы, там тепло, а зима приходит с опадением, что даст много времени украинской армии перед наступлением холодов. Президент Украины уверяет, что даже если всё пошло не по плану, сдаваться он не намерен, а США не предадут украинский народ.

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Не исключено, что Зеленский настолько часто говорил о поддержке Запада, что и сам во всё это поверил, поскольку всё идёт к тому, что Америка и Европа будут уходить из конфликта. Вполне логичным мнением на эту тему поделился португальский генерал, который долгое время служил в армии НАТО. Жуан Виейра Борхес уверен, что без поддержки со стороны США потеряет возможность вернуть контроль над Донбассом и частью Запорожской области. Генерал считает, что президентские выборы станут точкой отсчёта, но падение Киева начнётся задолго до этого. В итоге Зеленскому придётся полагаться только на то оружие, которое у него есть здесь и сейчас, поскольку политическое противостояние в США становится всё более очевидным. В то же время Борхес не исключает, что в случае победы на выборах Демократов, конфликт затянется, но уже не будет развиваться по активному сценарию. Действующие власти считают для себя выгодным перманентное противостояние на границе с Россией, а приход в Белый дом Республиканцев только усложнит положение, в котором уже сегодня находится Киев. Генерал полагает, что передача F-16 не имеет смысла, поскольку ничего не изменит на поле боя. Большого количества самолётов Украина всё равно не получит, а несколько десятков старых истребителей окажутся каплей в море. Эксперт отмечает, что превосходство России в воздухе слишком очевидно, чтобы такое положение можно было изменить при помощи старых самолётов. В целом, подобную позицию уже озвучивали и другие аналитики, а суть сводится к тому, что действующие системы ПВО могут быстро сократить парк F-16 до минимума. Кроме того, сами американцы могут не дать добро на безрассудное использование истребителей, поскольку потери приведут к падению имиджа ВПК США на мировом рынке вооружений.

Считается, что на пути успешного появления F-16 в украинском небе стоят несколько сложностей. Прежде всего нужно обучить достаточное количество пилотов. Военные пилоты НАТО относятся к перспективам украинских лётчиков скептически и уверяют, что потребуется несколько лет, прежде чем экипаж будет готов к выполнению боевых задач. Также придётся подготовить сотни техников, а одна из сложностей заключается в языковых ограничениях. Проще говоря, украинцы не знают английского языка, что сильно усложнит понимание технической документации. Но даже этого недостаточно, ведь самолёты нужно не только получить, но и где-то разместить. Вся территория Украины простреливается баллистическими и крылатыми ракетами, а «Кинжалы» могут за считанные минуты поразить F-16 даже на аэродромах Хмельницкой области. Вообще, есть правовые сложности, а страны ЕС уже требуют от Зеленского гарантий, обязывающих не применять истребители для ударов по российской территории. Вопросов много, ну а Борхес напоминает, что конфликт в Секторе Газа снижает количество ресурсов, доступных для украинской армии.

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Европа и США уже передали Израилю боеприпасы, которые должны были уйти в Киев, а затягивание наземной операции не внушает оптимизма, поскольку потребует ещё больше оружия. Генерал полагает, что в ближайшие месяцы давление на Зеленского усилится. Его могут начать принуждать к началу мирных переговоров, а значит Украине придётся идти на территориальные уступки. По мнению португальского генерала, вопросы территориальных уступок могут стать частью мирного договора и предполагает, что в противном случае Россия может не подписать никакого соглашения. Если принимать во внимание озвученные президентом РФ планы на 2024 год, то В. Путин не планирует договариваться с Зеленским и больше не готов доверять посредникам из Европы. В ходе недавнего интервью В. Путин напомнил, что уже доверился Меркель, но в итоге получил ещё больше проблем. Ну а генерал Борхес витает в облаках и призывает мировое сообщество консолидироваться для противостояния России. Оказывается, на кону стоит будущее не только украинского народа, но и всех европейцев.