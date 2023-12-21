50-долларовая скидка доступна на Newegg

Рынок настольной графики считается относительно стабильным, а эксперты не ожидают в ближайшие годы каких-либо значительных изменений. Начнём с того, что от Intel уже никто ничего не ждёт. Компания инвестировала в свою первую линейку довольно значительные суммы, пообещав геймерам настоящий прорыв. Вот только ничего не вышло, а аналитики ещё долго будут спорить о том, почему видеокарты с таким высоким потенциалом так бездарно провалились. Поговаривают, что причина в санкциях. Оказывается, драйверы для графической линейки писали сотрудники российского отделения. Вот только после приостановки работы всей команды, программное обеспечение пришлось срочно дорабатывать. Поскольку другим командам нужно было время, чтобы разобраться в проблеме, то довольно долго видеокарты имели проблемы с совместимостью. В 2024 году Intel обещает порадовать нас вторым поколением настольной графики под названием Xe2 ARC Battlemage. Посмотрим, но пока предпосылок к большому прорыву нет.

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Ещё больше разочаровывает AMD. Согласно данным статистики, рынок компьютеров достиг очередного дна и успешно пошёл вверх. Это значит, что спрос на видеокарты растёт, но красные не участвуют в этом празднике жизни. Если заглянуть в российские и иностранные магазины электроники, то можно заметить, что на 1 видеокарту от AMD приходится 5-10 видеокарт NVIDIA. Выбора просто нет, а геймеры не знают о преимуществах того или иного продукта красной команды. Многие и вовсе устали ждать от Лизы Су чудес, предпочитая продукцию от дядюшки Хуанга. Последние два поколения видеокарт AMD имели все шансы вырвать у NVIDIA лидерство, но каждый раз на пути вставали непреодолимые препятствия. Сегодня кажется, что красным ничего не мешает, но есть некие внутренние противоречия и решения, о которых мы с вами не знаем. Эксперты полагают, что существуют проверенные способы, позволяющие нарастить продажи, главным из которых считается демпинг.

Ценовая политика срабатывает почти всегда, ведь все мы любим скидки. Представьте, если вдруг AMD официально сбросит цены на флагманы на 200 долларов, на середняки – на 100-150 долларов, а бюджетные модели подешевеют до 75 долларов, то об этом событии напишут даже политические новостные ресурсы. Потенциальные покупатели начнут изучать тему, а там могут обратить внимание на тесты, где заметят огромное преимущество в быстродействии и цене. К сожалению, ничего этого не происходит, но иногда отдельные компании радуют своих клиентов. Например, американская Newegg предлагает купить ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT всего за 400 долларов. Это на 50 долларов ниже рекомендованной цены, а скидка предоставляется по промокоду. Мы не агитируем вас бежать на указанный выше сайт. Тем более, что купить там российские геймеры ничего не могут. Суть в том, что Radeon RX 7700 XT изначально была неверно оценена. Видеокарта позиционируется как основной конкурент для GeForce RTX 4060 Ti, вот только видеокарта NVIDIA стоит 400 долларов. Согласимся, что Radeon RX 7700 XT быстрее и имеет 12 Гб видеопамяти, но даже при таком раскладе большая часть геймеров делает выбор в сторону зелёного лагеря, а более выгодная стоимость только подкрепляет такое решение.

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Скидка в одном магазине ничего не изменит, поскольку AMD нужен более грамотный подход. Radeon RX 7700 XT крайне непопулярна, хотя обладает высоким потенциалом и могла бы неплохо продаваться за 400 долларов. Вот только пока Лиза Су не определится с антикризисной стратегией графического подразделения, мечтать о настоящей конкуренции на рынке графики не приходится. NVIDIA продолжит поглощать большую часть пирога, а кусок уже доходит до 85% от всех продаж. Некоторые эксперты и вовсе пишут, что AMD рынок настольной графики сегодня не очень интересен. Якобы, на носу PlayStation 5 Pro, а заказы чипов для игровых консолей позволяют держаться на плаву. Если учитывать, что только Sony реализовала 56 миллионов приставок текущего поколения, то можно предположить, что деньги в этом бизнесе крутятся большие. Кстати, всем покупателям указанной выше Radeon RX 7700 XT на Newegg в подарок полагается новая игра Avatar: Frontiers of Pandora. В цифровом магазине она продаётся за 70 долларов, поэтому можно уже начать завидовать тем, кто вправе рассчитывать на скидку и подарочек под новый год.