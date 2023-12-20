А вот сроки выхода PlayStation 5 Pro и цена пока не разглашаются

Вы не поверите, но с момента выхода PlayStation 5 прошло уже целых три года. За это время Sony смогла реализовать 56 миллионов консолей, но аналитики замечают, что интерес к игровой приставке в третьем квартале 2023 года несколько снизился. При этом на ключевых рынках PlayStation 5 продаётся по рекомендованной стоимости, а дефицита давно нет. Не так давно в розницу поступила версия Slim, которая легче, компактнее и получила более энергоэффективный процессор. Благодаря этому снизится потребление энергии и тепловыделение. На производительности подобные перемены не отразятся, но инсайдеры уверяют, что японская компания уже готовит ещё более мощную версию PlayStation 5. Вообще, о так называемой PlayStation 5 Pro писали сразу же после релиза оригинальной версии, а причина в том, что требования к играм стремительно увеличиваются. Разработчикам приходится идти на значительные ухищрения, а энтузиасты часто сравнивают видео игрового процесса с мощных персональных компьютеров и PlayStation 5. Выводы однозначны, и они не в пользу консолей. На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку сравнения обычно проводятся с видеокартой GeForce RTX 4090, стоимость которой в 4 раза выше, чем у PlayStation 5. Именно поэтому подобные тесты всё же притянуты за уши, поскольку ожидать от продукта за 500 долларов быстродействия видеокарты за 2000 долларов было бы наивным.

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И всё же PlayStation 5 Pro быть, а инсайдеры уже сегодня готовы поделиться с нами любопытной информацией на эту тему. Предполагается, что внутри скрывается 8-ядерный APU с кодовым названием Viola. Похоже, AMD решила не экспериментировать, оставив архитектуру Zen 2 без изменений. По своим характеристикам, новый гибридный процессор напоминает Ryzen 9 4900H, а эксперты напоминают, что сравнивать нужно именно с мобильными процессорами, которые обладают отличным балансом между производительностью и тепловыделением. Пока неясно, насколько более скоростным окажется сам процессор, а вот графическая часть подвергнется значительным изменениям. Ожидается, что в основе графического чипа будет архитектура RDNA 3. Он будет состоять из 60 блоков и 3840 ядер с тактовой частотой до 2 ГГц. В результате теоретическая производительность достигнет 29 TFLOPs, что почти в 3 раза выше, чем предлагает текущая версия консоли. Есть попытаться провести аналогию с уже находящимися на рынке дискретными видеокартами, то на ум приходится относительно новая GeForce RTX 4070, которая обладает производительностью в 29 TFLOPs.

Для понимания того, насколько существенный прорыв совершили разработчики этого графического чипа, нужно отмотать время немного назад. Итак, PlayStation 4 может предложить мощность до 1.84 TFLOPs, тогда как самая популярная видеокарта на планете GeForce RTX 3060 имеет мощность 13.5 TFLOPs. Можно сделать вывод, что владельцы PlayStation 5 Pro получат в руки действительно мощный инструмент, позволяющий запускать любые игры в разрешении 4К с количеством кадров в секунду выше 60 fps. При этом стоит учитывать, что игровая консоль не обременена лишними компонентами, поэтому в итоге даже имея всего 10 TFLOPs она демонстрировала картинку выше теоретических возможностей. По данным инсайдеров, графический кристалл PlayStation 5 Pro похож на существующий Navi 32 XT, который можно найти в дискретной Radeon RX 7800 XT. Ну а эта видеокарта включает 16 Гб видеопамяти и 256-битную шину. Консольная версия получит сниженные тактовые частоты, что окажет негативное влияние на скоростные показатели, но благотворно повлияет на теплопакет. А вот количество памяти на видеокарте PlayStation 5 Pro останется без изменений. Ожидается 16 Гб GDDR6 с тактовой частотой 18 Гбит/с, что обеспечит пиковую пропускную способность 576 ГБ/с.

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Инсайдеры не могут точно назвать сроки выхода новой игровой приставки. Считается, что она поступит в продажу в 2024 году, а особенно интригует конечная стоимость. Очевидно, что Sony попросит за PlayStation 5 Pro не меньше 600 долларов, но есть все основания полагать, что конечная цена будет даже выше. В сети много догадок на эту тему, но нет ни одной ссылки, которая бы внушала доверия. Не исключено, что японская компания пока и сама не готова назвать конечную стоимость PlayStation 5 Pro, а сроки её выхода обсуждаются.