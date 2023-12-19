Аналитики полагают, что мексиканские картели перешли к переделу сфер влияния в ряде американских городов

США всё глубже падают в миграционную яму, а проблема на границе с Мексикой не решается. Демократы и Республиканцы не могут договориться, а в результате обстановка накаляется. Похоже, договариваться всё же придётся, но случится это уже 2024 году, что только ухудшит и без того сложную ситуацию. А пока политики решили передохнуть, отправившись на рождественские каникулы, всю тяжесть ответственности на себя берут пограничники. Недавно на границе было обнаружено десять самодельных взрывных устройств, а все сотрудники погранслужбы приведены в состояние максимальной готовности. Подобное решение принято в ответ на заявление Вооружённых сил Мексики, которые сообщили о конфискации опасного взрывчатого материала. Незадолго до того, как мексиканские военные обнаружили самодельные взрывные устройства, пограничники в Тусоне задержали вооружённого человека с американской стороны границы. При задержании у него был обнаружен заряженный автомат AK-47, два магазина к нему и пистолет.

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По словам, бывшего и.о. директора Иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Тома Хомана, невнятная политика Байдена привела к усилению влияния наркокартелей. Взрывчатые вещества активно используются против мексиканских военных и правоохранительных органов с 2010 года. Мало того, картели обладают бронированными машинами, бронежилетами, кевларовыми касками и вооружением на уровне лучших армейских аналогов. Теперь все это появилось на границе, а причина в том, что преступные группы просто делят территорию, пытаясь взять под контроль поток мигрантов. Ещё совсем недавно картели предпочитали действовать незаметно, но действующий президент США развязал им руки, позволяя устраивать перестрелки под носом у пограничников. Хоман полагает, что без соответствующего политического решения картели будут наглеть ещё больше. Миграционный кризис открывает огромные возможности, а коррумпированные мексиканские полицейские не делают ничего, чтобы купировать проблему у себя на родине. Эксперт утверждает, что особенно опасен картель Синалоа, конфликт внутри которого грозит непредсказуемыми последствиями. Выходцы из картеля берут под контроль преступный мир США, что увеличит количество убийств на улицах, а также приведёт к росту насилия. Не менее опасен картель Халиско, представительства которого пустили корни в 54 странах по всему миру, а все крупные города Америки давно заражены его ячейками.

Ну а поскольку количество мигрантов в США растёт опасными темпами, то на улицы выбрасывается невероятное количество людей. По данным Министерства жилищного строительства и городского развития, в стране наблюдается серьёзный кризис, а в последние месяцы фиксируется резкий рост бездомных. Цифры поражают воображение, ведь только за последний год количество бездомных выросло на 12%. Ну а всё это привело к тому, что только за этот год на улице оказалось 70 650 человек. Согласно отчёту, в настоящее время в США около 650 тысяч бездомных, а количество таких людей продолжает стремительно расти особенно в регионах на границе с Мексикой. Считается, что наибольшее количество бомжей наблюдается в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Сан-Диего и Денвере. Проблема бездомности оказала значительное влияние на представителей национальных меньшинств. Особенно сложно американцам с азиатскими корнями, где рост бездомных достиг 40% за период с 2022 по 2023 год. Ну а наибольший рост бездомных ожидаемо зафиксирован среди представителей латиноамериканской общины. В 2023 году количество бездомных в этой группе увеличилось на 28%, составив 55% от общего прироста числа бездомных в США.

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Аналитики надеются, что компромисс между политиками будет найден. Если решение по миграционному кризису затянется, то миграционный кризис приведёт к небывалой волне преступности по всей стране. Как уже было сказано выше, картели уже давят на традиционные преступные группы в США, а война между группировками никому не нужна. Оппоненты команды Байдена полагают, что поможет только насильственная депортация, а также инвестиции в укрепление границы. Потребуется увеличить штат пограничников как минимум в 2 раза, а без этого удержать контроль над границей будет уже невозможно.