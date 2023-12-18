Произошло это в рамках турнира в Бур-де-Пеаже

Сегодня российский спорт находится в сложном положение, а многие аналитики полагают, что МОК и другие спортивные организации стремительно двигаются в бездну. Фактически, сегодня полный контроль над миром спорта сосредоточен в руках США, а в итоге решения принимаются в одностороннем порядке. Ещё до начала СВО по российскому спорту били при помощи антидопинговой компании. Тогда это был удачный повод для санкций, но в какой-то момент стало ясно, что Западу не нужен повод, ведь сегодня санкции распространяются на всех российских спортсменов. На этом фоне множатся слухи, согласно которым многие страны прекрасно понимают неправомерность происходящего, поэтому будут создаваться альтернативные организации, где будет царить дух спорта, утерянный действующими руководителями МОК. Как быстро всё это случится, пока сказать сложно, ведь многое будет зависеть от решимости международного сообщества. Если в 2024 году в Россию приедут спортсмены со всего мира, то это даст толчок к развитию альтернативных организаций, но пока приходится играть по правилам США.

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Похоже, даже там не всё так просто, ведь отменить все законы одним махом нельзя. Американцы слишком много и часто говорили о независимости спорта и принципах демократии, а в результате вынуждены смириться с участием российских спортсменов на международных соревнованиях. А вот украинские спортсмены часто совершают демарши. Интересной информацией поделились журналисты Le Monde. Оказывается, в финале 6-го турнира Negometal Open в Бур-де-Пеаже украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выйти на корт. Причина в том, что соперницей её стала гражданка России Мирра Андреева, а украинская сторона на этот раз даже представила пояснение. Оказывается, Костюк не может выйти на корт из-за непредвиденных обстоятельств. Причина в геополитическом контексте, в котором развивается противостояние России и Украины, поэтому спортсменка не видит для себя возможности играть против Андреевой.

Поскольку найти замену украинке не вышло, организаторы турнира в Бур-де-Пеаже присудили победу российской теннисистке. Хотя, не обошлось без странных событий. Так, Андреева должна была выйти на корт против мужчины Яниса Газуани Дюрана. Россиянка проиграла, но всё равно была признана победительницей турнира среди женщин. Кстати, Костюк попала на турнир после травмы хорватской теннисистки Донны Векич. Последняя считалась фавориткой, поскольку победила на этом же турнире в прошлом году. Из-за травмы хорватка вынуждена была пропустить турнир, а украинку предупредили, что она может встретиться с Андреевой. Костюк согласилась с условиями, а перед финалом изменила своё мнение. Неясно, будут ли против украинки выдвинуты какие-либо дисциплинарные обвинения. Скорее всего, она отделается негласным предупреждением, как уже было неоднократно.

В прессе напоминают, что Костюк за последние два года не раз встречалась с российскими и белорусскими теннисистами. Например, с Викторией Азаренко на US Open и Ариной Соболенко на Ролан Гаррос. Тогда украинка отказалась пожать руку соперницам, но выходила против них на корт, так как российские и белорусские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Другая украинская теннисистка, Даяна Ястремская, обвинила Миру Андрееву в поддержке российского президента и спецоперации. Похоже, сегодня подобные кляузы уже никого не волнуют, поскольку МОК и организаторы международных соревнований осознают последствия появления альтернативных институтов под эгидой БРИКС. В итоге заявления Ястремской никто не стал рассматривать, а недавно МОК и вовсе разрешил участвовать российским и белорусским спортсменам в олимпиаде в Париже. Украинские политики и общественные деятели возмущены таким решением, тогда как в России относятся к подобным перспективам неоднозначно. Некоторые называют спортсменов, которые решатся поехать на олимпиаду, предателями. Якобы, отказ от государственного флага приравнивается к измене. Другие утверждают, что у каждого человека должен быть выбор. Похоже, и первые и вторые забывают, что многие виды спорта сильно ограничены из-за возрастных показателей. Несомненно, гонять на велосипеде можно и в 35 лет, но гимнастика, фигурное катание и многие другие виды спорта созданы для молодых. Если российский спортсмен пропустил олимпиаду 2024 года, то его физическая форма к 2028 году может уже не соответствовать высоким требованиям. В итоге окно возможностей закроется, ну а лишать человека мечты по политическим соображениям может только фанатик, который не способен смотреть дальше кончика своего носа.

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Отметим, что украинские спортсмены сталкиваются с давлением политиков. Пожалуй, шансов на личную позицию у Костюк не было, а за неё решили киевские власти. Каждый раз, когда украинские спортсмены соревнуются с российскими коллегами, то это тут же провоцирует скандал в местной прессе. Фанатичные жители Украины требуют прекратить всякие контакты с гражданами РФ, поэтому так важно не уподобляться оппонентам и иметь взвешенную позицию. О чём мы уже писали выше.