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Bublik1
Как обязательное обновление Windows отключило меня от интернета, и почему Wi-Fi так и не заработал
Оказывается, виновен обязательный патч KB5033375, который я установил несколько дней назад

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Дело было в субботу 16 декабря. Вечером в пятницу мой компьютер автоматически закачал очередное обновление безопасности Windows и попросил сделать перезагрузку. Я не стал бежать впереди паровоза, поэтому просто выключил ноутбук перед сном. Утром обновления установились, а всё это заняло всего несколько секунд времени. Я опубликовал несколько материалов на нашем сайте, а после решил почитать интересные новости. Вот только совсем неожиданно соединение пропало. Я перезагрузил компьютер и принудительно подключил Wi-Fi. Всё заработало, но уже через какое-то время фильм, который я смотрел, окончательно завис. Беспроводное подключение функционировало, но во время соединения с роутером возникала непонятная ошибка, как будто пароль был неверным. Попытки оживить подключение ни к чему не привели. Я удалил подключение, после удалил драйвер, покопался в настройках, зашёл в роутер и убедился в том, что смартфон и второй ноутбук работали исправно. Скорость была нормальной, а вот ноутбук отказывался подключаться к интернету по Wi-Fi. Благо роутер стоит на моём рабочем столе, а в шкафу нашёлся соединительный кабель. Интернет в моём ноутбуке появился уже через полчаса, а мне было лень разбираться с проблемой. 

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Так прошли выходные, а я так и не смог заставить себя приступить к решению ошибки. Соединительный кабель от роутера мне не мешает, а ноутбук всё равно стоит на столе. Каково же было моё удивление, когда я утром прочёл о моей проблеме в новостях. Давайте как следует разберёмся в произошедшем. Отмечу, что я так и не решил проблему. Может, через пару дней я и прислушаюсь к советам экспертов. Или нет. Пару лет назад такая проблема уже была, но тогда я просто подождал, пока новый патч всё исправил. Может быть сделаю также и на этот раз. Так вот, пользователи по всему миру столкнулись с трудности при подключении к беспроводным сетям, о чём сообщают на сайте Windows Latest. Оказывается, проблемы с Wi-Fi возникают по вине патча KB5033375, который вышел совсем недавно и должен был устранить несколько дыр в безопасности в Windows 11. Что примечательно, данное обновление является обязательным и также доступно для Windows 10. Похоже, на прошлой версии операционной системы проблем с патчем меньше, а может те, у кого пропал интернет, просто не могут сообщить о своих сложностях.

По данным Windows Latest, представители крупных образовательных учреждений и бизнеса начали жаловаться на различные проблемы с подключением к беспроводным сетям. Wi-Fi отказывается работать корректно после установки KB5033375, в пример приводится нестабильный функционал утилиты ping, которая нужна для проверки целостности и качества соединений в сетях на основе протокола TCP/IP. Пользователи отмечают, что им стало сложно установить соединение с серверами Google, а в результате только половина попыток увенчалась успехом. Wi-Fi либо не подключается, либо не пропускает пакеты, а серверы Google не отвечали на запросы от устройства с Windows 11. В других случаях ответы приходили с большой задержкой и с потерей пакетов данных. Системный администратор одного из учебных заведений заявил, что проблемы могут быть вызваны несовместимостью беспроводного адаптера Qualcomm QCA61x4a с компонентами последнего обновления Windows 11. У автора данного материала сетевой адаптер Realtek, но проблемы всё равно есть. На форуме Reddit участники дискуссии предположили, что данная проблема может быть связана с использованием в сети организации протокола PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol), но многие пользователи утверждают, что ничего подобного на их компьютерах нет. 

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Эксперты Windows Latest пришли к выводу, что проблема с Wi-Fi, вызванная выходом патча KB5033375, распространена намного больше, чем могло показаться вначале, ведь жалобы поступают от представителей образовательных структур из разных стран, а также рядовых пользователей. Обсуждения некорректной работы беспроводного соединения ведутся на официальном форуме поддержки Microsoft. Приводятся конкретные примеры, которые в данном случае мы с вами опустим. Специалисты уверяют, что проблемы с Wi-Fi затрагивают не только тех, кто установил обязательное обновление безопасности KB5033375, вышедшее 12 декабря, но и тех, кто ранее закачал патч KB5032288, выпущенный в начале декабря. Microsoft традиционно делает вид, что ничего не случилось, и отказывается подтверждать наличие проблемы. На сайте Windows Latest утверждается, что специалисты компании уже изучают жалобы пользователей о сложностях с Wi-Fi после установки обновления безопасности. Ну а поскольку официальных рекомендаций по устранению проблемы пока нет, Windows Latest предлагает временное решение для тех, кто столкнулся с невозможностью подключиться к беспроводной сети. Нужно отключить 802.11r на точках доступа, подверженных проблеме. Если это не поможет, рекомендуется попробовать удалить обновление KB5033375. Увы, но других идей пока нет. Ну а я подожду, а может всё же прислушаюсь к советам экспертов. Посмотрим. 

#windows #wi-fi
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