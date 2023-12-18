Похоже, ожидать значительных скидок на ноутбуки в этом году не приходится, о чём и пишут Ведомости

Проблема в том, что многие торговые сети верят, что потребители имеют такую же короткую память, как аквариумные рыбки. Предположим, что некий пользователь хочет купить ноутбук. Ответственный покупатель изучит предложения, просмотрит технические характеристики и как следует проникнется вопросом. Многие просто отправятся в торговые сети за подарочком, но даже эти лентяи не раз обращали внимание на ценники. Ну а поскольку на носу Новый год и Рождество, то уже совсем скоро миллионы людей хлынут в торговые сети за новыми гаджетами. Не все могут себе позволить дорогие игрушки, но количество тех, кто купит компьютер или ноутбук поражает воображение. Ну а праздник кажется идеальным поводом порадовать себя и близких, ведь цены идут вниз. Или не идут. По данным «Ведомостей», прямо сейчас мы видим стремительное подорожание наиболее популярных моделей ноутбуков, которые продаются в отечественных магазинах. Оказывается, в декабре стоимость в среднем увеличилась на 7-10% по сравнению со средними ценами за весь 2023 год. Это изменение зависит от бренда и сети продаж конкретной модели ноутбука.

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В итоге средняя стоимость портативных компьютеров в России увеличилась с 60.7 тысяч рублей до 66 тысяч рублей к началу декабря 2023 года. Вероятно, ритейлеры готовятся к предпраздничному сезону, ну а поскольку гонка за прибылью началась, то там предпочитают сбрасывать финансовую сторону вопроса на покупателей. Логика заключается в том, что многие покупатели не станут обращать внимания на конкретные цифры и предпочтут делать выбор на основе красных ценников. Ну а там могут быть самые невероятные скидки, тогда как в реальности никакой выгоды для конечного покупателя нет. Аналитики отмечают, что причина может быть не только в аппетитах ритейлеров, но и в логистических трудностях. Вообще, единого мнения относительно того, насколько сильно выросли цены, пока нет. Кто-то пишет, что ценники изменились в сторону увеличения всего на 5%, тогда как другие указывают на популярные позиции, где рост заметен до 15% по сравнению с началом осени текущего года.

А вот эксперты отмечают, что изменения в ценах сильно зависят от бренда. Наибольшее увеличение цен зафиксировано у ноутбуков Apple, где можно заметить сорока и даже пятидесяти процентную прибавку. Следом идут лэптопы MSI, где подорожание доходит до невероятных 45%. Серия Acer Nitro 5 прибавила до 36%, а популярный Huawei MateBook D15 стал на 20% дороже. Стоит помнить, что все эти компании покинули российский рынок, а в результате продукция поступает через параллельный импорт, что делает стоимость сильно зависящей от логистики и канала оптовой закупки. Похоже, скидок на праздники не будет, но в целом положение на российском рынке относительно стабильное, а цены за год даже немного снизились. Стоит учитывать, что за это время курс рубля сильно просел, поэтому скидки могли бы стать реальностью, если бы не негативный фактор удешевления национальной валюты. Вообще, аналитики заявляют, что за год ноутбуки подешевели всего на 2.6%, поэтому радоваться особенно нечему. Мало того, изменение цен не связано с государственными мерами по стабилизации курса рубля. Просто в результате ухода из России более дорогих брендов, на их место пришли китайцы, предлагающие свою продукцию с большими дисконтами.

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Особый интерес вызывает тот факт, что исчезновение некоторых китайских брендов было компенсировано другими китайскими марками. Например, лидером рынка была китайская компания Lenovo, которая из-за санкций потеряла 51% рыночной доли. У американской HP, которая также покинула российский рынок, ситуация ещё хуже, ведь наблюдается снижение продаж ноутбуков на 84%. Ну а наиболее востребованными в России считаются ноутбуки среднего ценового сегмента из Китая и Тайваня. Это продукция таких брендов, как Asus, Huawei, MSI и других. Россияне чаще всего выбирают ноутбуки в ценовом диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей. Эксперты указывают, что обычные покупатели предпочитают технику, обладающую надёжностью и высокой производительностью, способную работать стабильно в течение длительного времени. Ну и ещё одним трендом уходящего года считается рост интереса к отечественной продукции. Аналитики указывают на рост продаж моделей iRU, Raybook, Irbis на 35-40%. При этом покупатели всё чаще предпочитают ноутбуки без предустановленной операционной системы. Это вполне объяснимо, поскольку Microsoft покинула пределы России и унесла с собой свою драгоценную Windows. Несмотря на это данная ОС остаётся самой популярной в России и занимает 86.87% рынка. MacOS и все Linux-дистрибутивы суммарно занимают 7.96%. Ну а поскольку санкции никуда не уходят, то всё больше покупателей новых ноутбуков обращают внимание на пиратские копии операционной системы Windows. Если тенденция продолжится, то вернуться на российский рынок и убедить пользователей в том, что за Windows нужно платить деньги, будет крайне сложно.