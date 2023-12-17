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Bublik1
Украинский офицер назвал САУ CAESAR ненадёжными и не подходящими для реальных боевых действий
Французские журналисты не ожидали услышать ничего подобного о своей самой мощной САУ

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Несмотря на то, что в Киеве открыто запретили иностранным журналистам ездить на передовую, иностранная пресса умудряется брать интервью у боевых офицеров, раскрывая большие проблемы ВСУ. В одной из последних статей Le Monde пишет о критической обстановке, в которой оказалось руководство украинской армии. Указывается, что сегодня власти должны сделать сложный выбор, от которого будет зависеть компания 2024 года. Очевидно, что США подталкивают Зеленского к очередному наступлению. Об этом пишут в прессе, а план уже курсирует в интернете.

Вот только такой шаг потребует огромных человеческих ресурсов, помноженных на значительное количество военной техники. Первая проблема сегодня Киевом решается привычным образом, а военкомы замечены в ресторанах и даже тренажёрных залах. Нужное количество людей наберут, но эксперты тут же указывают, что это будет немотивированный ресурс со средним возрастом выше 40 лет. Заставить таких бойцов сражаться можно, но эффективность армии будет невысокой.

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Что до техники, то с этим есть значительные сложности, поскольку США раздирают политические дрязги, а фигура Трампа всё сильнее вырисовывается в качестве главного кандидата на пост президента страны. 

Европа уже передала Украине большую часть военной техники и сегодня просто не способна наладить достаточное количество оружия. Особенно интересной кажется передача Киеву системы Patriot. Германия долгое не хотела расставаться с ЗРК, который был снят с боевого дежурства, оголив безопасность страны. Всё больше стран ЕС высказывает недовольство грубым участием властей США на политической арене Европы, тогда как другие заявляют, что уже отдали Зеленскому всё, что могли. Нарастить производство получится не раньше, чем через несколько лет, но многие аналитики полагают, что Европа не станет инвестировать в военную отрасль миллиарды, поскольку экономика и без того находится в сложном положении. И вот в таком состоянии говорить о наступлении ВСУ – это довольно смелый шаг, поскольку шансов для получения достаточного количество оружия и техники у Киева нет. В итоге журналисты Le Monde полагают, что сегодня руководство украинской армии рассматривает в качестве основной стратегии оборону. 

Французская пресса пишет, что российская армия наращивает силы, используя преимущество в дефиците артиллерийских боеприпасов со стороны Украины. Командующий Сухопутными войсками Сырский описал текущую обстановку на востоке страны как сложную. Один из авторитетных военных экспертов (Роман Свитан) предупредил о возможности потери крупного укреплённого района при прорыве российских сил у Авдеевки. Командир 56-й мотострелковой бригады, известный как «Ноктюрн», выразил серьёзные опасения относительно дальнейшего удержания позиций. Ян Яцычен, руководивший 7000 военнослужащими на 18-километровом участке, уверен, что снижение поставок артиллерийских боеприпасов сделает удержание территорий невозможной. Сложившаяся ситуация привела к принятию ряда мер для обеспечения безопасности. Яцычен приказал построить подземный штаб недалеко от Краматорска ещё несколько месяцев назад, а подобные сооружения не создают для наступления. Похоже, офицер сболтнул лишнего, поскольку его следующие заявление вызывали неприятную реакцию среди союзников. По словам Яцычена, французская САУ CAESAR сильно разочаровала украинских бойцов. Всё дело в том, что в реальных боевых действиях установка используется крайне редко, а причина заключается в том, что она крайне ненадёжна. Оказывается, САУ действительно быстрая и точная, что даёт ей преимущество перед советскими аналогами. Вот только долго держать CAESAR на открытом пространстве опасно, а после некоторого использования её приходится ремонтировать. Яцычен рассказал, что САУ слишком любит чистоту, а в итоге операторы ходят в перчатках и сдувают с техники пылинки. 

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Офицер считает, что CAESAR не подходит для ведения боевых действий и хороша только для парадов и тренировочных стрельб. Пушки не приспособлены для ведения затяжных боевых действий, а большая часть установок пылится на складах. Стоит отметить, что это не первый офицер украинской армии, который признаёт недостатки западной техники. Многие бойцы рассказывают, что броневики и ЗРК быстро ломаются и требуют особого подхода к обслуживанию. Оказывается, они слишком технологичны и имеют большое количество электронных компонентов, которые плохо себя ведут в грязи и пыли. Уследить за всеми запчастями невозможно, а ненадёжность такой техники только осложняет положение ВСУ. 

#военные технологии #caesar
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