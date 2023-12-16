Вслед за несуществующими целями летят настоящие, что приводит к уничтожению украинских комплексов ПВО

Несколько дней назад состоялась ежегодная конференция Ассоциации по РЭБ (АОС) США. В рамках этого мероприятия высокопоставленные генералы и отставные аналитики рассуждали о глобальном противостоянии в области высоких технологий, где крайне перспективным направлением является радиоэлектронная борьба. Журналисты Break Defence отмечают, что в целом присутствующие были несколько обеспокоены, но в целом заявили, что пока Россия и Китай не догнали Америку. Военные аналитики уверяют, что почивать на лаврах не стоит, ведь разрыв сокращается, призывая власти принять срочные меры относительно инвестиций в данный сектор в ближайшие годы. Сложно сказать, будут ли последствия у подобных заявлений, поскольку решения ассоциации носят рекомендательный характер, а сама она не является официальной. Похоже, американцам действительно есть чего опасаться, поскольку за последние два года российские инженеры совершили значительный прорыв на этом направлении.

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Любопытной информацией на эту тему поделился Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины. По словам Юрия Игната, недавние ракетные удары были построены с использованием новых технологий, которые никогда ранее не применялись. Так, ранее российские средства РЭБ научились создавать электромагнитные импульсы. Технология работает следующим образом: формируется импульс, который имитирует пуск той или иной ракеты. Американские разведывательные системы, которые активно мониторят небо над Россией и Украиной, фиксируют пуск и передают информацию операторам украинских ПВО. Офицеры принимают решения о мерах противодействия, после чего запускают в ответ свои ракеты для перехвата. Вот только импульс со временем исчезает, а выпущенные ракеты вернуть уже нельзя. Это приводит к значительным потерям с украинской стороны, а вычислить подмену крайне сложно. Фактически, пока ракета не войдёт в воздушное пространство Украины, сделать это нельзя. Вот и выходит, что нужно выбирать: или игнорировать прилёт, надеясь на фальшивку, или пускать ракеты на опережение.

Что интересно, российские инженеры настолько хорошо освоили систему, что способны имитировать пуски различных ракет. Высокоточные американские разведывательные аппараты видят эту информацию и передают в единую систему, а дальше решение уже зависит от руководства ВСУ. Игнат сообщил, что ранее русские таким образом имитировали только крылатые ракеты разных типов, ну а недавно научились создавать сложные радиолокационные импульсы, которые радиолокационные системы воспринимают как летящие «Кинжалы». Скорость, параметры полёта и другие технические характеристики полностью совпадают с настоящими гиперзвуковыми ракетами, а всё это вводит в заблуждение украинские системы ПВО. Игнат не стал делиться подробностями, но ранее в прессу попадала информация о том, с какой целью производятся подобные имитации. Суть в том, что американские эксперты смогли за короткий срок создать в Украине эффективную систему ПВО. Аналитики признают, что она не способна сбивать все цели, но имеет свои приоритеты, что позволяет определять наиболее опасные ракеты и показывать высокую эффективность. Расположение подобных комплексов постоянно меняется, а все они представляют для российской армии ключевые цели.

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Имитация ракетных пусков позволяет вычислить месторасположение украинской ПВО, а после нанести удары по действующим системам. Применяются атаки в виде нескольких волн, когда следом за обманками могут идти настоящие ракеты. Также используется комбинированная тактика, во время которой вместе с ложными целыми прилетают дроны-камикадзе и настоящие ракеты, включая гиперзвуковые. Есть примеры работы и более сложных манёвров, в рамках которых ракеты меняют направление и появляются совсем не там, где их ожидали. Одним словом, тактические приёмы усложняются, что позволяет повысить эффективность атак. Есть любопытная информация об использовании так называемых болванок. Это с виду обычная ракета, которая имеет двигатель, но лишена ударной части и многих других дорогостоящих компонентов. На американских радарах она кажется обычной, ну а цель болванки состоит в определении место расположения ПВО. После того как украинские комплексы совершают пуски, по ним наносятся удары беспилотниками или другими средствами подавления. Кстати, несколько дней назад по военному аэродрому в Хмельницкой области снова били «Кинжалами». Считается, что там находятся бомбардировщики Су-24, которые вооружены крылатыми ракетами, ну а после вычисления целей у российской армии есть считанные минуты, чтобы уничтожить самолёты до того, как их переместят на другие полосы или спрячут в другом месте.