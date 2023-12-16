Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Спикер ВСУ рассказал о том, что русские научились имитировать пуски гиперзвуковых «Кинжалов»
Вслед за несуществующими целями летят настоящие, что приводит к уничтожению украинских комплексов ПВО

реклама

Несколько дней назад состоялась ежегодная конференция Ассоциации по РЭБ (АОС) США. В рамках этого мероприятия высокопоставленные генералы и отставные аналитики рассуждали о глобальном противостоянии в области высоких технологий, где крайне перспективным направлением является радиоэлектронная борьба. Журналисты Break Defence отмечают, что в целом присутствующие были несколько обеспокоены, но в целом заявили, что пока Россия и Китай не догнали Америку. Военные аналитики уверяют, что почивать на лаврах не стоит, ведь разрыв сокращается, призывая власти принять срочные меры относительно инвестиций в данный сектор в ближайшие годы. Сложно сказать, будут ли последствия у подобных заявлений, поскольку решения ассоциации носят рекомендательный характер, а сама она не является официальной. Похоже, американцам действительно есть чего опасаться, поскольку за последние два года российские инженеры совершили значительный прорыв на этом направлении. 

реклама

Любопытной информацией на эту тему поделился Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины. По словам Юрия Игната, недавние ракетные удары были построены с использованием новых технологий, которые никогда ранее не применялись. Так, ранее российские средства РЭБ научились создавать электромагнитные импульсы. Технология работает следующим образом: формируется импульс, который имитирует пуск той или иной ракеты. Американские разведывательные системы, которые активно мониторят небо над Россией и Украиной, фиксируют пуск и передают информацию операторам украинских ПВО. Офицеры принимают решения о мерах противодействия, после чего запускают в ответ свои ракеты для перехвата. Вот только импульс со временем исчезает, а выпущенные ракеты вернуть уже нельзя. Это приводит к значительным потерям с украинской стороны, а вычислить подмену крайне сложно. Фактически, пока ракета не войдёт в воздушное пространство Украины, сделать это нельзя. Вот и выходит, что нужно выбирать: или игнорировать прилёт, надеясь на фальшивку, или пускать ракеты на опережение. 

Что интересно, российские инженеры настолько хорошо освоили систему, что способны имитировать пуски различных ракет. Высокоточные американские разведывательные аппараты видят эту информацию и передают в единую систему, а дальше решение уже зависит от руководства ВСУ. Игнат сообщил, что ранее русские таким образом имитировали только крылатые ракеты разных типов, ну а недавно научились создавать сложные радиолокационные импульсы, которые радиолокационные системы воспринимают как летящие «Кинжалы». Скорость, параметры полёта и другие технические характеристики полностью совпадают с настоящими гиперзвуковыми ракетами, а всё это вводит в заблуждение украинские системы ПВО. Игнат не стал делиться подробностями, но ранее в прессу попадала информация о том, с какой целью производятся подобные имитации. Суть в том, что американские эксперты смогли за короткий срок создать в Украине эффективную систему ПВО. Аналитики признают, что она не способна сбивать все цели, но имеет свои приоритеты, что позволяет определять наиболее опасные ракеты и показывать высокую эффективность. Расположение подобных комплексов постоянно меняется, а все они представляют для российской армии ключевые цели. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Имитация ракетных пусков позволяет вычислить месторасположение украинской ПВО, а после нанести удары по действующим системам. Применяются атаки в виде нескольких волн, когда следом за обманками могут идти настоящие ракеты. Также используется комбинированная тактика, во время которой вместе с ложными целыми прилетают дроны-камикадзе и настоящие ракеты, включая гиперзвуковые. Есть примеры работы и более сложных манёвров, в рамках которых ракеты меняют направление и появляются совсем не там, где их ожидали. Одним словом, тактические приёмы усложняются, что позволяет повысить эффективность атак. Есть любопытная информация об использовании так называемых болванок. Это с виду обычная ракета, которая имеет двигатель, но лишена ударной части и многих других дорогостоящих компонентов. На американских радарах она кажется обычной, ну а цель болванки состоит в определении место расположения ПВО. После того как украинские комплексы совершают пуски, по ним наносятся удары беспилотниками или другими средствами подавления. Кстати, несколько дней назад по военному аэродрому в Хмельницкой области снова били «Кинжалами». Считается, что там находятся бомбардировщики Су-24, которые вооружены крылатыми ракетами, ну а после вычисления целей у российской армии есть считанные минуты, чтобы уничтожить самолёты до того, как их переместят на другие полосы или спрячут в другом месте. 

#сво #военные технологии #ракеты #кинжал
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

В Министерстве Обороны показали поражение двух САУ и танка ВСУ при помощи боеприпаса Ланцет
В Польше рассказали об особенностях украинской версии M1A1 Abrams и не готовы с ВСУ делиться танками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
9
Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
7
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
17
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
5
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
1
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
+
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
2
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
9
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
+
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
2
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
9
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
22
Valve анонсировала новогоднюю распродажу и огласила список номинантов на премию Steam
3
Германия, впечатленная успешными действиями российских вертолетчиков, спешно начала перевооружаться
+
Microsoft решила одну из проблем «Проводника» Windows 11 спустя год после ее появления
6
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
1
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
+
С iOS 17.2 Flipper Zero не может блокировать работу iPhone по Bluetooth
+

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
14
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
101
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
28
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
26
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
5
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
8
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
23
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
14

Сейчас обсуждают

KotSkripaley
13:46
Дурачков, готовых воевать за деньги хватает везде, не только в 404, вот у нас в России за 200р тоже есть желающие, но по мне это так себе работенка. Я например и за миллион не пойду в окоп под пули.
Численность Армии США упадёт до рекордного минимума, что сделает её меньше Северокорейской армии
Артем Ленин
13:44
Лучше бы себе корабли купили.Имея три байдарки,пытаются заблокировать Российский флот в Балтийском море(правда пока только на словах)
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
Юрий Котляров
13:44
Давно Россию и тем-более Москву не бомбили, при Путине опять началось. Это, что получается, количество бомбежек увеличится на 650 в месяц.
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
KotSkripaley
13:44
Люди всё больше и больше понимают, что погибать за жирное брюхо капиталиста, нафиг не интересно.
Численность Армии США упадёт до рекордного минимума, что сделает её меньше Северокорейской армии
RangerXP
13:43
Самый инновационный геймплей?! Лучшая шутка 2023 года
Starfield номинирована на Steam Awards 2023 за инновационный Геймплей
Kira625
13:43
Термины "Эстония" и "текущие геополитические вызовы" в одном предложении. Забавно. ;)
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
Truth Sееker
13:43
Так они и так бомбят Москву
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
Obscury
13:42
Да в чем здесь несправедливость? Наоборот все идеально. Те, кто проявил в свое время лояльность и дальновидность, получили отличные дивиденды. Конечно те, кто работает 15 лет в компании и пережил с не...
Рядовые сотрудники NVIDIA недовольны тем, что руководство компании слишком много зарабатывает
Vorvort
13:42
Андромеда - это боль. На планетах все летают и только герой копошится в грязи как жук. В ME3 всех игроков кинули с концовкой: я не для того мотался по всей Галактике и собирал флот чтобы железяка за м...
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
Юрий Котляров
13:39
Европа Америка, Турция и оставшийся мир помогут деньгами, технологиями и комплектующими.
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем