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Bublik1
Break Defence: американские генералы обеспокоены тем, что армия РФ научилась сбивать HIMARS и JDAMS
Проблема обсуждалась в рамках очередной конференции, где присутствовали высокопоставленные генералы армии США

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В последние дни российская армия проявляет повышенную активность, используя для ударов по тем или иным военным объектам на территории Украины не только дроны, но и крылатые ракеты. Пожалуй, вчера и вовсе произошло нечто из ряда вон выходящее, поскольку сообщалось о пусках нескольких «Кинжалов». Речь идёт о гиперзвуковом оружии, способном развивать скорость свыше 10 000 км/ч. И вот здесь особый интерес представляют доклады украинского командования, авторы которых не перестают удивлять даже своих заокеанских кураторов. Дело в том, что даже американские эксперты подтверждают, что действующие системы ПВО не способны перехватывать гиперзвуковые боеголовки, поэтому заявления Киева выглядят довольно неожиданно. Подобные слова пытаются не замечать по всему миру, а на этом фоне американские аналитики пытаются сместить информационный вектор в другую сторону. 

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Недавно на страницах известного журнала Break Defence появилась статья, автор которой дал анализ возможностей американской армии в сфере радиоэлектронной борьбы. В статье собраны высказывания генералов армии США, которые так или иначе касаются данной темы. Слегка расстроить читателей решил генерал-майор ВВС Дэвид Снодди. По его словам, ответственным лицам в Пентагоне нужно беспокоиться об успехах России и Китая на этом направлении, но впадать в панику пока слишком рано. Подобные слова прозвучали в рамках ежегодной конференции Ассоциации по РЭБ (АОС), где присутствовали влиятельные политики и военнослужащие, занимающие высокие посты в американской армии. Снодди уверяет, что США обладают технологическим преимуществом в данной сфере, но разрыв с РФ и Китаем продолжает сокращаться. Генерал полагает, что в Пентагоне долгое время почивали на лаврах, полагая, что конкуренты остались далеко позади. Ну а в связи с активным использованием российской армией средств РЭБ в рамках СВО, Снодди полагает, что проблема создания помех радарам и средствам связи противника, а также обороны от таких помех снова стала актуальной. Другие участники конференции указали на то, что Китай уже достаточно давно работает над устранением технологического разрыва с США. В 2015 году там были созданы Силы стратегической поддержки, занимающиеся радиоэлектронной борьбой и решением кобиеругроз, аналогов чему на тот момент у американцев не было. 

Там же было сказано, что Россия активно продолжает развивать советские традиции в радиоэлектронной борьбе. Ну а благодаря опыту реальных боевых действий сегодня средства радиоэлектронной борьбы РФ нейтрализуют тысячи дронов, переданных Украине, и отводят ракеты HIMARS и интеллектуальные бомбы JDAMS. Всё это самое передовое оружие НАТО, но российские инженеры научились отражать эти и многие другие угрозы. Проблема требует решения, а участники указанной выше конференции предлагают усовершенствовать системы радиоэлектронной борьбы и модернизировать высокоточные боеприпасы, чтобы они были менее уязвимы к радиоэлектронным помехам. Отметим, что в последние десятилетия американская армия устраивала военные перевороты и конфликты по всему миру. При этом в качестве противников выступали страны, которые не могли ничего противостоять военной машине США. Аналитики Break Defence отмечают, что всё это время Китай активно изучал происходящее, перенимал опыт и искал слабые стороны американской армии. Там разработали стратегию, основанную на электронных и информационных атаках, координируемые Силами стратегической поддержки. 

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По словам генерала-майор в отставке Дэвида Гедеке, проблема может быть серьёзнее, чем казалось ещё недавно. В пример приводится тот факт, что в 1998 году ВВС США сняли с вооружения последний специализированный самолёт для создания помех. Это был EF-111 Raven, а сегодня на боевое дежурство могут выйти несколько винтовых самолётов EC-130 Compass Calls. В настоящее время их заменяет EA-37B, модифицированный бизнес-джет. Он быстрее, но имеет меньшие размеры и не способен проникнуть в воздушное пространство противника. В целом высокопоставленные генералы не стали сильно превозносить эффективность армии РФ, но сильно обеспокоены тем, что российская армия получает реальный опыт и совершенствует свои силы исходя из реальных вызовов. При этом российские инженеры изучили возможности американского оружия, что позволило совершенствовать средства РЭБ. Ну и журналисты Break Defence не получили к обсуждению ключевых вопросов на конференции АОС, где решались насущные проблемы. Таким образом проблема представляется несерьёзной, чтобы не вызвать паники у читателей. 

#аналитика #военные технологии #himars
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