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Bublik1
Forbes: в России ожидается подорожание сотовой связи, а у операторов просто нет выбора
Аналитики назвали основные проблемы, с которыми сталкиваются российские сотовые операторы

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По мнению аналитиков, в ближайшее время в России подорожает сотовая связь. Проблем здесь несколько, а мы уделим внимание наиболее очевидным. Прежде всего нужно понимать, что в Европе мобильная связь стоит намного больше, при этом оборудование в России обходится даже дороже. Свою роль сыграли санкции, в результате чего закупать базовые станции напрямую у производителей стало невозможно. В итоге пришлось использовать обходные пути и параллельный импорт, что только увеличило конечную стоимость оборудования. Но и это ещё не всё, ведь в конце 2022 года за 1 доллар давали около 60 рублей, тогда как сегодня курс составляет 90-к-1. Только для того, чтобы выйти на показатели прибыльности 2022, года операторам мобильной связи нужно было поднять цены на услуги на 50%, а учитывая необходимость закупки нового оборудования, стоимость и вовсе должна была вырасти в несколько раз. 

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Как вы заметили, ничего подобного не происходит, а аналитики Forbes уверяют, что выбора у сотовых операторов нет. Считается, что стоимость услуг продолжит расти, а в ближайшие годы российских потребителей ожидает много неприятных сюрпризов. В Forbes пишут, что часть проблем можно было бы решить путём перехода на отечественные базовые станции, вот только пока подобное оборудование сильно отстаёт от зарубежных аналогов, поэтому остаётся нишевым. В то же время отмечается, что стоимость услуг российских мобильных операторов уже сейчас быстро растёт, превышая темпы инфляции. Согласно прогнозам Центробанка, инфляция на конец 2023 года достигнет 7.5%, тогда как за текущий год операторы в среднем увеличили стоимость услуг на 10-12%. Согласно оценкам издания, текущие тарифы операторов становятся всё менее доступными, а всё это стало реальностью всего за несколько месяцев. Например, абонентская плата по тарифам Tele2 «Блэк», «Мой онлайн», «Мой онлайн плюс» увеличилась на 50 рублей только за пару месяцев. В 2024 году ожидается ещё один этап ценовых перепадов, а в итоге пользователи Tele2 будут платить за услуги связи на 15-20% больше в зависимости от региона и выбранного тарифа.

Что примечательно, сегодня операторы не имеют права повышать цены выше уровня инфляции. Предполагается, что власти пойдут на уступки и разрешат операторам повышать цены, но сегодня окончательного решения по этому вопросу нет. Как уже было сказано выше, проблему пытались решить за счёт отечественных базовых станций, но количество подобных устройств слишком мало, чтобы насытить рынок, а качество вызывает у операторов беспокойство. По информации аналитиков Forbes, все тесты, которые ранее проводились, проходили в контролируемых условиях, а значит не соответствуют реальному положению дел. В итоге, когда отечественное оборудование станет массовым, оно будет вдвое дороже импортного и менее мощным, что точно отразится на ценах тарифных планов. Закупки у Huawei, Nokia и Ericsson осложнены, а логистические вопросы сопутствуют с техническими, поскольку все компании приостановили поставки базовых станций в Россию. В Forbes предполагает, что переход операторов на отечественное оборудование может повлечь за собой повышение цен и деградацию качества связи. Сложности с импортом оборудования и отсутствие его массового производства в России могут привести к новым негативным последствиям. Эксперты Forbes предполагают, что операторы будут искать способы увеличения абонентской платы или ограничения предоставляемых услуг.

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Сами операторы пока не комментируют подобные предсказания, но всё сводится к тому, что выхода у сотовых компаний нет. Пока же здравый смысл подсказывает, что стоимость мобильной связи будет дорожать, а отечественному оборудованию нужно несколько лет, прежде чем оно сможет соответствовать иностранным аналогам. При этом нужно решить не только проблему импорта, но и снизить инфляцию, а также сделать национальную валюту стабильной. В любом случае конечный доход операторы считают в долларах, а в условиях дешевеющего рубля эти  цифры становятся всё менее значительными. 

#аналитика #санкции #мобильная связь
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