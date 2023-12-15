На недавней встрече с избирателями Трамп рассказал о том, как хорошо ему удалось пройти обследование на когнитивные способности

Нет никаких сомнений, что глава государства должен не только обладать достаточным опытом, но и быть заинтересован в процветании своей страны. Нередко к власти приходят люди, которые беспокоятся только о своём кошельке и отстаивают интересы крупных корпораций или же просто выполняют задачи, поставленные руководством США. Во время СССР точно такие же перестановки в Европе себе позволяли московские политики, но сегодня подобные действия стали прерогативой Белого дома. Центр силы смешается на Восток, но происходит это довольно медленно, ведь любые резкие движения способны привести к глобальному финансовому кризису. И всё же, каким бы ни был лидер государства, он ещё и должен соответствовать своему посту. Было время, когда над дряхлеющим Брежневым смеялась половина планеты, ну а стоящий у руля США Байден уже давно потерял былой лоск и как минимум у половины американцев вызывает жалость. А между тем президент должен быть активен, образован и иметь широкие интересы, позволяющие ему находить общий язык как с союзниками, так и с оппонентами. Увы, но сонный Джо способен найти общий язык разве, что с подушкой.

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Поговаривают, что власть в Белом доме всецело принадлежит супруге Байдена, которая в последние годы взяла управление страной в свои руки. Якобы, Джилл Байден проводит ежедневные многочасовые встречи, выполняя все повседневные задачи за своего мужа. Может и так, но уже достаточно давно оппонентов действующего президента тревожит интеллектуальный уровень самого Байдена. Очевидно, что Джо имеет значительные проблемы с деменцией, поскольку часто теряется на сцене и ошибается при чтении телесуфлёра. Ну а когда действующему президенту и вовсе дают слово, то он может наговорить такого, что стыдно становится всем присутствующим. Вообще, Байден имеет проблемы и с координацией движений, а всё это мозговая активность, проверить которую требуют многие политики в США. Сам сонный Джо заявляет, что у него всё в полном порядке. Он свеж и здоров, но рядовые американцы смотрят телевизор и сильно огорчены происходящим.

Как вы могли слышать, в 2024 году состоятся выборы президента, на которых решится судьба не только кресла в Белом доме, но и многие глобальные вопросы. Главным претендентом остаётся Дональд Трамп, который грозится распустить НАТО, отказаться от поддержки Украины и перестать кормить Европу. Такие заявления вызывают у Демократов сильные волнения, поэтому Трампу пытаются всячески испортить имидж и помешать принимать участие в выборах. Сложно сказать, насколько эти попытки будут успешны, но несколько дней назад Дональд зашёл с козырей. По информации издательства The Hill, на выступлении перед избирателями в Айове, он решил напомнить об умственных способностях Байдена. Трамп напомнил, что сонный Джо отказался проходить медицинское освидетельствование, что только подтверждает опасения о проблемах в когнитивной сфере. Сам же Трамп недавно сходил к доктору. По его словам, он попросил у врача дать ему все необходимые тесты. Вначале он прошёл физические испытания, а после перешёл к обследованию умственной сферы.

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Трамп заявляет, что успешно сдал все тесты, тогда как его главный оппонент не способен пройти и части простых испытаний. При этом Дональд напомнил, что он ещё на посту президента предлагал сделать такой тест обязательным для всех кандидатов на пост главы государства. Мало того, Республиканцы и вовсе продвигают идею, согласно которой нужно сделать подобное обследование обязательным для всех влиятельных политиков США, поскольку сегодня многие из них не кажутся способными занимать такие важные посты. Не будем вдаваться в подробности, ведь тема довольно скользкая. И всё же, Сенате есть люди, которые не способны даже самостоятельно голосовать. К ним приставлены помощники, а недавно один из представителей старой гвардии завис во время общения с избирателями. Политика пришлось уводить со сцены, а всё это только подчёркивает проблемы, с которыми сталкиваются США. Если верить официальным опросам, рядовые американцы сильно недовольны действующим президентом, а многие полагают, что Байден просто не справится со вторым сроком. Ну а на фоне сонного Джо Трамп выглядит живо, и активно пользуется любой возможностью, чтобы получить преимущество в предвыборной гонке.