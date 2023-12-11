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Bublik1
Radeon Pro Vega 56 vs Radeon RX 7800 XT – как AMD смогла поднять fps почти в 3 раза всего за 6 лет
Приводится сравнение видеокарт в ценовой категории около 450 долларов на момент релиза

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Сложно даже сказать, сколько раз за последнее десятилетие AMD обещала совершить революцию в мире настольной графики. Пожалуй, первые несколько раз мы верили в то, что Лиза Су сможет совершить прорыв, но в какой-то момент стало очевидно, что инженеры компании ничего не решают. Проще говоря, мы уже видели несколько интересных продуктов, которые по непонятным причинам так и не стали популярности. При этом большая часть видеокарт AMD превосходит аналоги NVIDIA по цене и производительности, но геймеры практически игнорируют подобные решения. В итоге даже самые перспективные графические процессоры оказываются невостребованными, а Дженсен Хуанг продолжает зарабатывать значительные суммы, расширяя своё присутствие. Давайте не будем перечислять все провалы и падения красной команды и остановимся на нескольких видеокартах, которые действительно имели все шансы на успех. Перечислим основные позиции.

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Radeon Pro Vega 56, которая вышла в далёком 2017 году и представляла собой действительно революционное решение. Тогда AMD впервые в области настольной графики применила видеопамять типа HBM2, которая имеет высокую пропускную способность за счёт 2048-битной шины. Казалось, что это тот самый прорыв, которого мы так ждали, но стоимость видеопамяти оказалась слишком высокой, а обойти NVIDIA так и не удалось. В результате Лиза Су больше не шла на эксперименты и выпустила в 2019 году Radeon RX 5700 XT. Это была действительно быстрая видеокарта, которая в 2019 году стоила 450 долларов. Что примечательно, она впервые за долгое время оказалась действительно востребованной. Удивительно, что вместо того, чтобы наращивать выпуск, AMD остановила выпуск уже в 2020 году, а бум майнига привёл к тому, что геймеры так и не увидели реальной мощи Radeon RX 5700 XT. В 2021 году пришла Radeon RX 6700 XT, которую оценили в 479 долларов. Видеокарта казалась перспективной и имела уже 12 Гб видеопамяти. До этого было принято ставить 8 Гб, ну а Radeon RX 6700 XT на этот раз не стала самой быстрой в линейке, предлагая более мощные решения. Ну и несколько месяцев назад в продажу поступила Radeon RX 7800 XT. За новинку просят 449 долларов, а сегодня это одна из самых интересных видеокарт на рынке. Она имеет целых 16 Гб видеопамяти и может тянуть все игры в разрешении 2К. 

Что же, если вы помните перечисленные выше видеокарты, то давайте изучим тесты, проведённые командой ComputerBase. Если у вас есть дополнительные вопросы, переходите по ссылке, ну а мы предлагаем посмотреть результаты. Использовался процессор Core i9-14900K и 64 Гб оперативной памяти DDR5с тактовой частотой 6400 МГц. За 100% принимается показатель Radeon RX 7800 XT. Можно было бы заявить, что эта видеокарта не является прямой наследницей Radeon RX 6700 XT, вот только в данном случае всё решает не позиционирование, а конечная стоимость, а этот показатель у видеокарт идентичен. Выходит, что новинка за 2 года прибавила от 30 до 40% в разрешении 1080р и 2К, что кажется нам довольно неплохим показателем. Для сравнения, та же GeForce RTX 4060 Ti всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060 Ti, а GeForce RTX 4070, которая действительно превосходит GeForce RTX 3070 на 30%, по какой-то непонятной причине подорожала до 600 долларов. Учтите, что у Radeon RX 7800 XT имеются в наличии 16 Гб видеопамяти и цена ниже, тогда как у GeForce RTX 4070 с этим не всё идеально.

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Но давайте вернёмся к сравнительным тестам. Авторы приходят к выводу, что сегодня Radeon RX 5700 XT смотрится очень неплохо и позволяет запускать любые игры в разрешении 1080р. С 2К экспериментировать можно, но только не в самых требовательных и новых играх. А вот Radeon Pro Vega 56 выглядит очень плохо. Если вдруг вы встретите такую видеокарту на вторичном рынке по очень привлекательной цене, то помните о том, что она подходит только для 1080р. На самом деле даже в таком разрешении она уже пасёт задних, поэтому не имеет никакого потенциала. Кстати, смотреть в сторону Radeon RX 5700 XT также не рекомендуем, ведь большая часть таких видеокарт ушла на фермы. В итоге с высокой долей вероятности Radeon RX 5700 XT представляет собой несбывшуюся мечту какого-то майнера и может быть выжата как лимон. Radeon RX 6700 XT существенно дороже и продаётся как в рознице, так и на вторичном рынке. Здесь выбор за вами, но мы бы всё же рекомендовали переплатить, ведь Radeon RX 7800 XT обладает отличной производительностью и кажется действительно актуальным решением. 

#видеокарты #тесты #radeon rx 7800 xt #radeon pro vega 56
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