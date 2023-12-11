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Bublik1
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
Злоумышленник чувствовал себя настолько безнаказанно, что потерял бдительность

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Если вы внимательно читаете российскую прессу, то могли слышать о неприятных фактах краж, которые то и дело происходят в различных учреждениях. Где-то поработал сотрудник банка, который прикарманил себе значительную сумму и ушёл в бега. Некоторые умники годами запускают свои руки в накопления клиентов, а бухгалтера подделывают платёжные показатели, обманывая налоговую и своё руководство. Если факты вскрываются, то подобные злоумышленники получают реальные сроки, но мы постоянно видим, что воришек подобные угрозы не останавливают. И всё же, есть умные злодеи, которые ведут свои дела осторожно, а бывают откровенные тупицы. Доходит до того, что умники создают такие сложные схемы, что отследить их крайне сложно или почти невозможно. Но бывает всё с точностью до наоборот. Например, недавно в сети писали о воришке, который украл надомную камеру, а после принёс её домой и подключил. К парню тут же выехала полиция, поскольку его физиономию увидели все жильцы пострадавшего дома.

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Сегодня у нас история о бывшем менеджере крупного британского системного интегратора Chillblast, который недавно получил срок по обвинению в краже компьютерной техники и комплектующих на сумму свыше 250 тысяч долларов. Как выяснилось, сотрудник не сильно переживал о своей безопасности и просто выносил технику из офисов и продавал её через интернет. После оглашения всех подробностей дела стало известно, что некий Мэтью Хадсон целых 7 лет подряд выносил различные товары и при помощи другого сотрудника компании заметал следы. Так вышло, что сам Хадсон имел прямой доступ к инвентарным документам. Благодаря этому у него в руках был инструмент, позволяющий манипулировать отчётами, вводя руководство в заблуждение. За свою плодотворную карьеру воришка вынес 30 ноутбуков, 50 видеокарт и очень много жёстких дисков и твердотельных накопителей. Все свои действия он совершал в период между 2013 и 2019 годами, а краденое сбывал на eBay. Прибыль два сотрудника системного интегратора делили между собой, а в итоге обоим казалось, что они так и останутся безнаказанными. Хадсон аккуратно заметал следы, подделывая документы вплоть до 2019 года. Он манипулировал складскими запасами техники и комплектующих, а также изымал товары, которые уже были отданы клиентам, но по бумагам находились на складе в связи с резервированием.

Пожалуй, преступники продолжали бы совершать кражи, если бы один из бдительных сотрудников компании Chillblast не обратил внимание на продажу ноутбука на eBay. Позднее выяснилось, что бдительный сотрудник оказался с управляющим директором компании и рассказал, что заметил лэптоп, который не должен был выноситься за пределы здания. После изучения объявления был найден серийный номер, ну а сверив документы стало ясно, что устройство было украдено со склада. Первое время Хадсона не подозревали, поскольку за него вступился его коллега, который вместе с ним проворачивал кражи, но по правилам компании Хадсона всё равно отстранили от исполнения обязанностей. Воришка потерял доступ к складу и поддельным документам и даже попытался избежать ответственности, написав заявление об увольнении без предоставления компенсации за ущерб компании. Руководство не приняло заявление и потребовало вернуть украденный компьютер и рабочий ноутбук, используемый Хадсоном. 

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И вот здесь и начинается самое интересное. Сам Хадсон оказался крайне глупым человеком, поскольку не только отдал свой рабочий ноутбук, но и не почистил его содержимое. Один из сотрудников компании тщательно изучил жёстких диск и понял, что масштабы воровства просто заоблачные. Там же была найдена личная переписка с другим воришкой, а в итоге оба предстали перед судом. Поскольку в 2019 году разыгралась пандемия коронавируса, то суду было не до Хадсона и его подельника. Обоих выпустили до окончательного решения суда, но ограничили в перемещении. В итоге собрать доказательства и выдвинуть реальное обвинение удалось только в 2023 году, когда оба подсудимых уже давно забыли о своих проделках. В итоге Хадсону дали 3 года и 8 месяцев тюремного заключения. Если воришка будет себя хорошо вести, то половину срока ему разрешат провести на свободе под присмотром властей. Подельнику дали 2 года за торговлю краденым, а в британской прессе пишут, что подобных дел очень много, ведь часто нерадивые сотрудники запускают свои руки в собственность частных или государственных компаний. 

#интересное #истории
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