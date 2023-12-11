Часы передавали точное время, а кто-то просто забыл вовремя заменить батарейку

Иногда кажется, что мы стремительно мчимся в будущее, где искусственный интеллект и умные технологии превратят жизнь обычного человека в настоящий рай. Компьютеры уже давно взяли на себя ключевые задачи во многих отраслях, а власти развитых стран полагаются на компьютеры в решении социальных и многих других вопросов. И вот когда мы уже почти готовы поверить в торжество технологий, выясняются совершенно неожиданные факты. Например, большая военных баз на территории США управляется при помощи компьютеров, созданных 30 и даже 50 лет назад. Мало того, даже ядерные ракеты находятся под контролем сильно устаревших машин, а язык программирования Cobol, созданный 70 лет назад, продолжает использоваться во многих сферах по всей планете. Например, в США на ПО, созданном на этом языке программирования, работает банковская сфера, а попытки внедрения более современных технологий не увенчались успехом. И таких примеров множество, а в итоге можно сделать вывод, что летим мы в светлое будущее не так уж и быстро, как может показаться.

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Что же, сегодня появилось ещё одно подтверждение тому, что не стоит слишком переоценивать новые технологии, ведь даже без старой доброй батарейки все компьютеры могут превратиться в груду металла. Любопытная история произошла в одном из крупных банков Британии. Утром, когда сотрудники пришли на рабочие места, то вдруг выяснилось, что вся информационная система банка, включая дата-центр, вышла из строя. Журналисты The Register выяснили, что проблема была действительно масштабной, а довольно долго ни один их сотрудников финансового учреждения не мог приступить к выполнению своих обязанностей. Было утро, когда клиенты только приходят в банк, но ИТ-служба просто разводила руками, пытаясь найти причину и даже начинали подозревать хакеров. Обычные работники банка начали давить на программистов, которые оказались не способны быстро устранить неисправность, а количество запросов в ИТ-отдел привёл к перегрузке всей системы. Было принято решение перегрузить серверы, а после провести глубокую диагностику. Время шло, но ни один из вариантов не давал результата, ведь сбой оставался после всех возможных манипуляций.

Когда все способны решения проблемы были уже задействованы, какому-то гениальному сотруднику банка пришла в голову мысль, что виноваты могут быть радиочасы. Этот незатейливый прибор стол на подоконнике и казался бесполезным, но таковым точно не являлся. Выяснилось, что обычные радиочасы оказались ключевым элементом всей банковской системы, поскольку были синхронизированы с радиосигналами, предоставляя точное время серверам Novell и компьютерам под управлением Windows. Без такой информации дата-центр наотрез оказывался работать, ну а в радиочасах кто-то забыл поменять батарейку. Что странно, в банке есть даже сотрудник, которому вменяется в ответственность следить за незатейливым прибором, но работник финансовой организации просто забыл заменить батарейку в 2023 году. В The Register не указывают имя героя, который спас положение, а также не пишут, кто виноват в случившимся. Не исключено, что одного из сотрудников премируют, а другого попросят на выход.

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Также возникает вопрос, почему такой важный элемент системы не был подключён к резервному источнику питания, ведь руководство знало, что работа радиочасов критична для функционирования дата-центра. Стоит также заметить, что такой прибор может в любой момент выйти из строя, а в итоге у крупного банка просто не было резервного плана на этот счёт. Из подробностей известно, что разряд батарейки сбросил дату на 1 января 1970 года. Это привело к сбою работы всех устройств, поскольку на дворе уже конец 2023 года. Система отказывалась запускаться, а синхронизироваться было не с чем, ведь часы встали. После замены батареек часы снова начали функционировать, передавая точное время всем устройствам в сети банка. Работа финансовой организации была восстановлена, а эксперты ещё только подсчитывают нанесённый ущерб. Скорее всего, банк отделается минимальными потерями, поскольку клиенты всё равно вынуждены будут прийти вечером или на следующий день, а вот для многих остановка работы всей системы оказалась неприятным сюрпризом. Не исключено, что отдельные бизнесмены потеряли контракты и не смогли провести оплату за товары или услуги. Кстати, первоначально в прессу поступило совсем другие объяснение причин простоя. Сотрудники ИТ-отдела заявили, что причина поломки была в сетевом кабеле, который удалось оперативно заменить. Ну а после публикации статьи в The Register, банк предпочитает отмалчиваться.