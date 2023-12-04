80% всех кредитных транзакций в США осуществляются на ПО, созданном на COBOL

Ежегодно составляются рейтинги наиболее востребованных языков программирования. Аналитики отмечают, что новым разработкам крайне сложно пробить путь к сердцу айтиншников. И всё же, герои постоянно меняются местами, а разработчики постоянно улучшают наиболее популярные системы. Известно, что военная сфера не терпит суеты, а многие армии мира используют сильно устаревшие компьютеры. При этом такая проблема есть даже в США, где управление ядерным оружием доверяют системам, уступающим в производительности современным детским игрушкам. Похоже, проблема гораздо обширнее, чем могло показаться, ведь аналитики отмечают сложности с отказом от языка программирования COBOL (Common Business Oriented Language). Данная среда была создана в далёком 1959 году, а недавно старичку исполнилось 64 года. Несмотря на это COBOL лежит в основе банковских программ, обрабатывающих транзакции на триллионы долларов каждый год.

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Для современного мира такое положение представляет определённые сложности, поскольку COBOL уже давно устарел. Ни школы, ни университеты, ни популярные курсы не считают нужным включать его в действующие программы. Ну а если сравнивать с более современными С, С++ и Python, то COBOL и вовсе считается настоящим динозавром. В рейтинге самых востребованных языков программирования COBOL занимает 22-е место. В августе 2023 года он был на 15-й строчке, а Python уже более двух лет непрерывно удерживает первое место. Что любопытно, по данным Международного журнала передовых исследований в области науки, связи и технологий (IJARSCT), сегодня 43% всех банковских систем нашей планеты всё ещё продолжают работать на COBOL. Самая высокая зависимость от этого устаревшего языка в банковской сфере США где порядка 95% всех банкоматов функционируют благодаря программам, написанным на COBOL. Ну и 80% транзакций США по кредитным картам обрабатывается ПО, созданном на старом языке программирования. Отмечается, что COBOL настолько старый, что даже пережил одного из своих создателей. Летом 2017 года ушла из жизни Жан Саммет (Jean E. Sammet), которая долгое время работала в IBM и стояла у истоков создания COBOL. Позднее заслуги Саммет были широко признаны, а сама она стала первой женщиной-президентом Ассоциации вычислительной техники США.

По данным экспертов, проблема зависимости от COBOL осложняется тем, что устаревшие программы используются не только в банковском секторе мировой экономики. Такой софт часто применяется в социальной сфере. Например, весной 2020 года стало известно, что программное обеспечение службы занятости США также написано на COBOL. Тогда специалисты выяснили, что ПО не соответствует современным требованиям, и не может эффективно работать в условиях пандемии. ПО на COBOL используется также в автомобилестроении, страховании, здравоохранении и даже в правительственных структурах некоторых стран. Эксперты проанализировали ситуацию и называют два наиболее простых способа выйти из сложившегося тупика. Первый заключается в том, чтобы потратить ресурсы на написание и внедрение аналогичных программ на современных языках. Это займёт много времени, а в условиях финансовой нестабильности многие государства просто не готовы тратить деньги на подобные инициативы. В итоге проще всего обучить современных программистов работе на COBOL.

Увы, но пока ни один из предложенных вариантов не находится в стадии реализации. Проблема обучения айтишников навыкам владения COBOL заключается в том, что он действительно сложный, если сравнивать с многими современными языками программирования. Эксперты PC Mag отмечают, что программирование на COBOL усложняется тем, что требуется напечатать гораздо больше кода, чем при использовании других языков. Синтаксис языка является многословным и не содержит значительных упрощений. Там нет привычной многим молодым специалистам гибкости, а компиляция кода занимает очень много времени. В итоге требуются не только навыки, но и терпение, не говоря о необходимости купить более мощный компьютер. Все эти и другие факторы привели к тому, что COBOL стал крайне непопулярным, а сегодня найти программистов, способных работать со старым кодом и поддерживать его, становится всё сложнее. Вообще, есть и другие проблемы, о которых уже давно пишут эксперты.

Как оказалось, за последние 60 лет COBOL почти не менялся. Проще говоря, он не только устарел, но и вообще не прогрессирует. Другие языки программирования постоянно улучшаются и адаптируются под новые требования, ну а разработчики COBOL давно умыли руки и забыли о существовании своего детища. Вообще, COBOL давно должен был уйти на покой, но сфера его применения настолько узкоспециальная, что выбора у многих компаний просто нет. О привлекательности COBOL и вовсе не стоит говорить, поскольку здесь дело не в удобстве, а в безысходности. Также стоит учитывать, что у всех современных языков программирования есть довольно обширные сообщества разработчиков. На официальных форумах и многих других площадках специалисты могут обмениваться опытом и помогать друг другу. В случае COBOL никакого сообщества нет, а небольшое количество тех, кто знает данный язык, становится препятствием для новичков. Эксперты отмечают, что обучение COBOL становится настоящей проблемой, поскольку обратиться за помощью просто некуда.

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Весной 2020 года была предпринята попытка возродить интерес к COBOL, чтобы увеличить количество специалистов, способных поддерживать устаревший софт. Компания IBM, стоящая у истоков создания COBOL, начала проводить обучающие курсы по этому языку. Неясно почему, но статистику о числе программистов, заинтересовавшихся обучением COBOL, IBM решила не публиковать. Возможно, именно поэтому многие школы не стали активно продвигают курсы по COBOL, ведь он не является востребованным на рынке труда. Есть все основания полагать, что курсы IBM по COBOL не получили большой популярности, так как в августе 2023 года компания IBM заявила о намерении избавить мир от программного обеспечения, написанного на COBOL, с помощью современных технологий. Тогда сообщалось, что IBM разработала программный инструмент на основе искусственного интеллекта, который автоматически переводит код COBOL на язык Java. Это четвёртый по популярности язык программирования в мире, уступающий лишь Python, С и С++. Проект IBM получил название Watsonx Code Assistant. По словам вице-президента IBM по программному обеспечению IBM Z, сервис позволяет быстро переводить код COBOL на Java с 80-90% точностью. Скайла Лумис заявила, что пока возможности инструмента не безграничны, поэтому оставшуюся работу программисты будут делать самостоятельно. IBM продолжает улучшать Watsonx Code Assistant, поэтому не исключено, что в ближайшие годы проблема с COBOL решится усилиями искусственного интеллекта.