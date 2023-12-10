Рвались тросы, а защищать Bradley от эвакуации выехал украинский танк

Известно, что американцы ставят перед украинскими властями целый ряд условий, передавая оружие и технику ВСУ. Пожалуй, наиболее важным считается обеспечение секретности, а именно требование любыми средствами не допустить попадания оружия в руки российских инженеров. Судя по недавней выставке в Москве, не всегда цель удаётся достичь, но и не признавать фактов самоотверженной борьбы украинские солдат за американские и европейские машины было бы неправильно. Обычно, когда украинские военнослужащие осознают, что не могут вернуть технику обратно, они делают всё, чтобы не допустить её эвакуации российскими солдатами. Как выяснилось, недавно в руки российских инженеров попала первая Bradley. Давайте изучим некоторые подробности операции и выясним, какое значение данный факт имеет для российской оборонной промышленности.

реклама

Итак, броневик оказался полностью обездвижен во время сражения на Авдеевском направлении. Случилось это в конце ноября, когда после выстрела из гранатомёта украинский экипаж покинул технику и ретировался. Местность находилась под постоянным артиллерийским обстрелом как с украинской, так и с российской сторон, а дело усложняли беспилотники, которые позволяли наносить прицельные удары, что сильно мешало российским бойцам приблизиться к машине. В какой-то момент российские солдаты решили воспользоваться туманом. Они изучили обстановку при помощи беспилотников и отправились за американской машиной. Путь проходил через так называемую «дорогу смерти», которая получила название из-за полного отсутствия неровностей местности и возможности укрыться в лесополосе. Там постоянно перемещаются БПЛА противника, способные корректировать артиллерийские удары, не говоря уже о дронах-камикадзе, которые могут появиться в самый неожиданный момент.

Пройти по этой дороге сложно даже пешком, а попытка увести из-под носа противника тяжёлую технику и вовсе превратилась в целую тактическую операцию. С первого раза вытащить Bradley не удалось, поскольку машина прочно увязла в грязи и не хотела двигаться с места. Буксировочные крюки слетали, а трос порвался, а ко всему прочему дорога ещё и оказалась заминирована. Во время следующей попытки российский БРЭМ наехал на мину. Это привело к тому, что днище за мехводом оказалось пробито, а сам он получил небольшое ранение бедра. Российские бойцы отошли, а украинские военнослужащие получили приказ вступить в бой и помешать эвакуации. В результате на позицию вышел танк ВСУ, а в сторону отходящей группы российских бойцов полетели снаряды. Первый упал позади отступающей группы, ещё несколько летело в сторону неподвижной техники, но попаданий не было зафиксировано. Когда всё стихло, группа подошла к технике, и мехвод смог запустить двигатель тягача и вернуть его на базу.

Следующая попытка была осуществлена с использованием двух более мощных тягачей, но украинцы не хотели сдаваться. Вперёд был брошен дрон-камикадзе, который пролетел рядом с тросами и техникой, а после упал на обочине. К счастью устройство не взорвалось, а группа продолжила эвакуацию. Приключений больше не было, а в итоге Bradley был доставлен в тыл, откуда ушёл в неизвестном направлении. За эвакуацию участники получили ордена Мужества, а эксперты полагают, что армия РФ получила не только возможность изучить технику противника, но и важное психологическое преимущество. Со временем Bradley будет доступен широкой публике в одном из выставочных залов Москвы. Ну а поскольку речь идёт о технике американского происхождения, то интерес к трофею как никогда высок. Считается, что броневик может заинтересовать российских инженеров, которые захотят разобраться в его системах связи и навигации. Известно, что данный БМП содержит оборудование, позволяющее работать в рамках единой автоматизированной системы управления войсками FBCB2. Bradley имеет тактический навигационный комплекс TACNAV с GPS-приёмником и цифровым компасом, отображающий местоположение командира и координаты механика-водителя. Не исключено, что российские инженеры смогут узнать некоторые тайны единой информационной системы, используемой американскими вооружёнными силами для взаимодействия между различными видами войск, передачи приказов и сообщений, а также осведомлённости о тактической обстановке и других аспектах, характерных для современной армии. Не исключено, что американцы предвидели потерю такой техники, поэтому могли удалить все критические компоненты ещё до отправки в Украину.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

А вот броня у Bradley не представляет ничего интересного для российских инженеров. Это сильно устаревшая машина с алюминиевым броневым сплавом и стальными экранами, известными ещё со времён СССР. Хотя это не танк с высокотехнологичной броней, его всё равно попробуют протестировать, стреляя из малокалиберного оружия для проверки стойкости против российских снарядов. Если американцы не сняли с Bradley динамическую защиту BRAT, то её могут протестировать в плане сопротивления кумулятивным боеприпасам. Тандемные снаряды приведут к взрыву, но моноблочные будут протестированы, чтобы выяснить их эффективность. Не исключено, что будет проведена попытка протестировать пушку Bradley, дабы выяснить её реальный потенциал и стойкость российской техники. Как уже было сказано выше, наибольший интерес представляет электроника, ну а для США потеря актуального БМП станет ещё одним неприятным ударом по имиджу.