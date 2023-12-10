Старый добрый Блокнот научился вести подсчёт символов

Microsoft то и дело совершала технологические прорывы и стояла у истоков появления облачных технологий. Потенциал у компании огромен, а сегодня там выпускают самые разнообразные решения, активно внедряя ИИ в рабочие процессы. Сообщается о всё более амбициозных планах, в рамках которых нейросеть будет тесно интегрирована в следующую версию операционной системы, но всё это соседствует с откровенно наплевательским отношением к уже давно работающему ПО. Всё дело в том, что в составе Windows есть масса компонентов, которые не обновлялись десятилетиями. Некоторые из них могут представлять угрозу для безопасности, тогда как другие морально устарели и нуждаются в обновлении. До недавнего времени Microsoft игнорировала эту проблему, но теперь взялась за ум.

По данным The Verge, совсем недавно софтверный гигант в рамках бета-версии Windows 11 добавил немного обновлённый «Блокнот». Как оказалось, теперь программа, которая оставалась без изменений почти 40 лет, научится вести подсчёт символов.

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В настоящее время функция доступна только команде тестировщиков, но есть все основания полагать, что уже вскоре она попадёт в стабильную версию и выйдет вместе с одним из следующих патчей. Отмечается, что теперь подсчёт количества символов осуществляется в строке состояния в нижней части окна редактора. Так, в стабильных версиях там находится совершенно другие данные. Например, в составе Windows 11 22H2, выпущенной осенью 2022 года, там можно увидеть информацию о кодировке, шрифте, а также о текущих столбцах и строках. Ну а новая функция позволяет не только узнать общее количество символов в текстовом документе, но и подсчитывать их в выделенном фрагменте. Работа счётчика осуществляется по тем же принципам, что и в более продвинутых версиях WordPad или Microsoft Word, поэтому не исключено, что сам код был просто скопирован из указанных выше приложений. Неясно, будет ли популярна данная функция, поскольку сегодня «Блокнот» критически устарел и уже давно выбыл из числа современных.

Не будет преувеличением заявить, что данное ПО является одним из самых примитивных среди других приложений Windows. Блокнот впервые появился в 1983 году, после чего попал в первую ревизию Windows 1.0, а после не имел значительных изменений вплоть до релиза Windows 11. Вообще, некоторые функции за 40 лет своего существования ПО всё же получило, но они были настолько незначительными, что оказались незаметны сообществу пользователей. В итоге Блокнот можно смело сравнить с Internet Explorer, который всегда отставал от конкурентов по функционалу, удобству использования и безопасности. И поскольку это сильно раздражает энтузиастов, то в итоге появился так называемый «NotePad++». Данное ПО расширяет ограниченный функционал Блокнота и также распространяется бесплатно. Что примечательно, в первой стабильной версии Windows 11, которая вышла в начале октября 2021 года, Блокнот был идентичен версии, которая была актуальна для Windows XP 20 лет назад. Но за последние пару лет он получил несколько изменений, которые призваны улучшить пользовательский опыт. Например, недавно Microsoft добавила в Блокнот тёмную тему. Предполагается, что это будет интересно тем, кто работает на компьютере в ночное время суток. Также старое ПО получило поддержку вкладок, аналогичных современным браузерам. Ранее точно такая же функция была добавлена в Проводник, что позволяет открывать несколько документов в одном окне и переключаться между ними по нажатию мыши или используя комбинацию клавиш Ctrl+Tab. Сегодня такая возможность доступна в большинстве аналогов Блокнота, ну а пока можно заявить, что старое ПО медленно превращается в полноценный текстовый редактор начального уровня.

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Так, совсем недавно была активирована функция автосохранения, пришедшая прямиком из Word. Эксперты полагают, что настойчивые попытки Microsoft улучшить Блокнот связаны с намерением отказаться от приложения WordPad. Ранее Софтверный гигант уже рассказывал о планах убрать это приложение из системы, но столкнулся с критикой со стороны пользователей. Не исключено, что программисты Microsoft со временем доведут функционал Блокнота до приемлемого состояния, что позволит избавиться от WordPad. Проще говоря, чем более продвинутым окажется Блокнот, тем быстрее наступит время, когда из системы исчезнет WordPad. Этот редактор также распространяется на бесплатной основе и используется миллионами пользователей по всему миру, которые не готовы платить деньги за платную версию Word.