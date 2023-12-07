Внутри найдена китайская материнская плата и такой же твердотельный накопитель

Многие наши читатели знают о существовании государственного реестра полупроводников, который был создан для определения российских компаний, способных выпускать продукцию с максимальным присутствием отечественных компонентов. Поскольку сегодня невозможно выпустить электронное устройство полностью из российских комплектующих, то баллы начисляются исходя из тех или иных правил. Устройства с наиболее глубокой локализацией получают наибольшее преимущество при закупках государственными компаниями, но бывают ситуации, вызывающие вопросы у многих участников рынка. По данным портала CNews, в госсекторе продаются компьютеры, которые ложным образом выдаются за отечественные. Они не имеют необходимых заключений и не включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

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В подтверждение подобных заявлений приводятся фотографии устройств Life Tech, поставленных в 2023 году в адрес «Управления информационных технологий и связи» Санкт-Петербурга. Кроме того, компьютеры этой компании также продавались в больницу Воронежа и в реестре Минпромторга набирают 100 баллов, что не позволяет претендовать на сотрудничество с госсектором. Предполагалось, что системный блок Life Tech RS-Line будет оснащён российской материнской платой «Элпитеха» и SSD GS, обеспечивающими необходимое количество баллов для включения устройства в реестр. Вот только специалисты уже разобрали системные блоки и заметили, что внутри находится материнская плата B450M-VHD-PLUS и SSD Life Tech. Эти комплектующие не получали никаких положительных заключений от Минпромторга, поскольку производятся в Китае.

Эксперты поясняют, что наличие продукции в каталоге Государственной информационной системе продукции не означает автоматического включения в реестр Минпромторга. Известно, что некоторые поставщики используют данный факт, вводя в заблуждение потенциальных клиентов. Они ссылаются на каталог ГИСП и утверждая, что выпускают продукцию, сертифицированную по всем правилам. В какой-то момент эксперты попробовали понять, с кем были заключены договора на поставку российских комплектующих, которые принесли компании 100 баллов из 180 в реестре Минпромторга. Согласно акту экспертизы ТПП, поставщиком этих компонентов является компания ООО «АБС-техно», представляющая обычный электронный магазин. Информация из базы данных «Контур.фокус» указывает на то, что ООО «АБС-техно» ранее попала в реестр недобросовестных поставщиков, однако была исключена из него в сентябре 2023 года. По информации CNews, в системных блоках, поставленных в госучреждения Санкт-Петербурга и Воронежа под брендом «РС групп», обнаружены комплектующие, не соответствующие заявленным в документах. На плате Life Tech, которая включена в реестр ГИСП и установлена в данных системных блоках, выявлено сходство с материнской платой китайского производителя Onda. Есть некоторые различия по цвету, но в данном случае речь идёт о том, что заказчик может самостоятельно выбирать цвет деталей. В целом же обнаружен схожий проводящий рисунок платы, что вызывает дополнительные вопросы.

Эксперты уже обратились к представителям «РС групп», а также отправили запрос в адрес китайского производителя материнских плат Onda. Ответы от обеих сторон пока не получены, тогда как представитель Минпромторга сообщил, что выдача заключения о российском происхождении продукции осуществляется на основе акта ТПП. В Минпромторге подчеркнули, что данный случай будет проверен согласно установленным процедурам для выяснения фактической ситуации. Также эксперты обратились в ТПП для получения информации о том, какие процедуры позволяют комплектующим, отличным от заявленных в акте экспертизы, попадать в реестр устройств. Неясно, планируют ли там ужесточить требования и сделать меры проверки недобросовестных поставщиков более эффективными. Отдельно отмечается, что с января по ноябрь 2023 года «РС групп» поставила 353 системных блока Life Tech RS-Line на сумму 9.7 млн рублей. Помимо напрямую поставленных блоков, другие компании также реализуют устройства «РС групп» в рамках госзакупок. Общая сумма поставок превышает 116.8 млн рублей для более чем 3000 системных блоков Life Tech RS-Line.

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В целом это далеко не первый случай подобных нарушений, когда производители указывают ложную информацию, а реальное положение расходится с поддельными актами экспертизы. В прошлый раз Минпромторг обошёлся без наказаний, что вызвало вопросы у добросовестных участников рынка относительно легитимности поставок с использованием различных компонентов. В случае с «РС групп» обнаружены замены российских реестровых комплектующих на китайские. Особенно удивляют масштабы, ведь сборка системных блоков «РС групп» осуществляется на небольшой площади с минимальным штатом сотрудников. Подобные инциденты поднимают вопросы об адекватности процедур экспертизы продукции и контроля соответствия комплектующих при выдаче заключений о российском происхождении.