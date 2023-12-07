Всё это ещё не значит, что Африка вообще получит репарации от Европы

Ещё совсем недавно страны Африки и Латинской Америки помалкивали о сотнях лет рабства, считая неприличным высказывать своё мнение на эту тему сильным мира сего. Франция дала своим колониям свободу, но не только никуда не ушла, но и ещё более тесно проникла в инфраструктуру «чёрного» континента. Под контроль попали все ключевые ресурсы, а бедность и острая нехватка пищи стали ещё более заметны. Французские миротворцы должны были обеспечить порядок и снизить преступность, но вместо этого снабжали местные группировки оружием, создавая нестабильность. В итоге местное население жило в таких условиях десятилетиями, а коррумпированные элиты не хотели и не могли ничего изменить. Пожалуй, если бы Запад не решил ещё больше затянуть удавку на шее оппонентов, то так могло продолжаться ещё долго. Как вы могли заметить, Россия и Китай не особо вмешивались в дела США и Европы в Африке, но в какой-то момент перешли к игре на поле потенциального противника. Сегодня Африка всё больше расстраивает европейских лидеров, а революции в ряде стран и выдворение французского контингента привели к неожиданным результатам.

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Как оказалось, пока европейские элиты раздумывали, как ослабить и поделить Россию, Африка вышла из-под контроля. Ну а поскольку политический климат меняется, то уже в Европе происходят любопытные изменения. Как стало известно, скоро комитет по развитию Европейского парламента внесёт проект компенсации долгосрочных последствий колониализма в Африке и Латинской Америке. В настоящее время изучаются возможности компенсации жителям пострадавших регионов и устранение несправедливости, допущенной много веков назад. По данным The Guardian, проект станет первой официальной попыткой включить репарации за рабство и колониализм в повестку дня ЕС. Если вы полагали, что этого хотят сами европейцы, то сильно ошиблись, ведь требования начали поступать от африканских стран, которые уверены, что Европа должна заплатить за нанесённый ущерб.

В проекте резолюции отмечается, что многие бывшие европейские колонии до сих пор испытывают социальные, экономические и экологические последствия многовекового рабства и игнорирования прав местного населения европейскими властями. В документе указано, что колониализм был основан на расовой дискриминации и насилии, а всё это и сегодня оказывает влияние на социальное и глобальное неравенство. Это также касается различий в экономическом плане между колонистами и бывшими колониями. Проект резолюции представят депутаты Европарламента от Германии на предстоящей неделе. Пока сложно сказать, какую реакцию документ вызовет у глобалистов, но увидеть это можно будет уже совсем скоро. Неясно, будет ли вообще принята резолюция хотя бы в каком-то виде. Также не совсем понятно, будет ли текст носить обязательный или рекомендательный характер. Не исключено, что речь будет идти о добровольной помощи бывшим колониям, ну а у многих европейских стран нет обязательств перед африканцами. Именно поэтому ЕС единогласно не примет выделение средств из общего бюджета, а в итоге инициатива утонет в бюрократических противоречиях.

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Пока же депутаты рассказывают, что глубокое понимание истоков европейского расизма поможет осознанию проблем миграции. Кроме этого нужно переписать учебники истории, освещая тему рабства и работорговли более справедливо. Напомним, в 2023 году ЕС совместно с лидерами Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна опубликовал заявление, в котором признал, что работорговля причинила «невыразимые страдания» миллионам людей. Тогда ЕС согласился с тем, что нужно обговорить возможность для компенсации за преступления против человечности. В заявлении подчёркивалось, что рабство и работорговля, были ужасающими трагедиями в истории человечества, а подобное больше никогда не должны повториться. Возможно, это не совсем касается темы нашего материала, но пока благожелательные европейские политики рассказывают о жестоком отношении к рабам, правящие элиты одобряют удары со стороны Израиля по мирным жителям Сектора Газы. Тысячи жертв называют необходимыми, а действия Израиля демократичными. Похоже, ничего не меняется.