Американские журналисты отмечают, что российская сторона не пострадала

В последнее время ключевые игроки всё чаще говорят о возможном подорожании нефти до 100 долларов. Предполагается, что страны ОПЕК+ делают всё, чтобы раскачать «чёрное золото» и воспользоваться нестабильной геополитической ситуацией. Называется несколько ключевых факторов, включая заявление со стороны Саудовской Аравии о намерении сократить поставки на 1 миллион баррелей. Россия намерена снизить поставки на мировой рынок ещё на 500 тысяч тонн, но в данном случае подобное объясняется тем, что обе страны создают запасы на случай формирования дефицита. Затяжной конфликт в Украине вынудил Европу раскошелится, отправляя на Донбасс огромное количество нефтепродуктов. Ну а горячая фаза конфликта на Ближнем Востоке потребует ещё большего внимания. Словом, пока весь мир рассуждает о том, как будет выглядеть рынок «чёрного золота» в 2024 году, и какие события начнут влиять на котировки, в Bloomberg никак не могут забыть о так называемом потолке цен для российской нефти. Напомним, США при поддержке Европы договорились запретить себе и другим странам закупать у России нефть дороже 60 долларов за баррель. Потолок цен уже в прошлом, ну а американские журналисты ещё раз решили поднять данную тему.

реклама

По данным Bloomberg, потолок цен на российскую нефть, предполагавшийся как средство для сокращения доходов России, на практике привёл к созданию выгодного бизнеса для целой армии трейдеров и судоходных компаний. Они стали основными поставщиками топлива напрямую клиентам, минуя западные транспортные и страховые фирмы. Журналисты отмечают, что доходы от этой деятельности достигают до 11 миллиардов долларов ежегодно. Договор о потолке цен на российскую нефть был подписан год назад, но вместо того, чтобы действительно стать инструментом для ограничения, он превратился в создание новых прибыльных схем для судоходных компаний и трейдеров. В настоящее время именно они контролируют торговлю «чёрным золотом», получая огромную прибыль.

В Bloomberg также напомнили, что и сама Россия не сидела без дела. В попытках обойти ограничения на продажу нефти и запрет на использование услуг западных компаний, был создан так называемый «теневой флот». Это позволило России удвоить доходы от реализации нефтепродуктов с апреля по октябрь текущего года. Согласно расчётам Bloomberg, чистая прибыль России от продажи нефти в октябре составила 11.3 миллиарда, что составляет 31% от общей прибыли бюджета страны за месяц. Суда «теневого флота» перевезли более 70% российских нефтяных грузов за первые девять месяцев 2023 года, что позволило России сохранить контроль над экспортом и постепенно увеличивать цены. Данные индийской таможни свидетельствуют о том, что средняя цена за российскую нефть в этом году составила 72 доллара за баррель. Также России удалось найти альтернативу западным страховым компаниям для перевозки нефти, что сделало возможным страхование значительной части нефтяных перевозок менее известными компаниями. Похоже, информация о том, что потолок цен был пробит, дошла до правительства США.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В Министерстве финансов планируют повысить издержки на транспортировку российской нефти. Там хотят более тщательно изучить происходящее, а также принять меры, которые приведут к снижению стоимости российской нефти. Вот только аналитики полагают, что любые действия со стороны американских властей приведут к обратному результату. Вместо того чтобы ограничить доходы России за счёт снижения цены на нефть, есть высокая вероятность вызвать негативную реакцию на рынке. Это может привести к увеличению мировых цен на топливо, а многие эксперты и трейдеры надеются, что Запад не пойдёт на такие шаги. Всё это выглядит слишком рискованно, но уходящая команда Байдена вполне способна нанести сокрушительный удар по мировой экономике перед там, как покинуть Белый дом. В этом случае не исключается резкое подорожание нефти, что приведёт к росту цен на бензин и продукты питания по всему миру. Учитывая, что за прошедшие 3 года ключевые ресурсы уже сильно подорожали, всё это окажет негативный эффект на финансовое положение небогатых стран, а также сильно ударит по Европе. В Bloomberg также пишут, что пока российские доходы от продажи нефти не пострадали, тогда как европейские потребители вынуждены были опустошить свои карманы. Всё дело в том, что трейдеры и спекулянты получают прибыль именно на перепродаже нефти. Раньше та же Германия могла рассчитывать на поставки из РФ, ну а теперь приходится платить за ту же нефть, но дороже.