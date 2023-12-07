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Bublik1
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
Не факт, что Украина и вовсе получит американские истребители

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По мнению российских экспертов, ракеты 40Н6 ЗРК С-400 не только обладают уникальными параметрами, но и смогут сбивать истребители американского производства. Такое может случиться, если F-16 появятся на территории Украины, о чём заявляют представители издания РИА Новости, ссылаясь на информированный источник. Оказывается, в настоящее время ракеты 40Н6 уже задействованы в рамках СВО. Судя по всему, характер применения основан на защитных функциях, но у ракет есть и ударный потенциал. Эксперты напомнили, что ЗРК С-400 считается лидером в своём классе и оснащён самонаведением с уникальными возможностями. Он способен атаковать цели даже за горизонтом видимости. Такие прецеденты уже известны, когда система ПВО работала в тандеме с самолётом дальнего обнаружения А-50У. Отмечается, что в этом случае есть высокая вероятность поражения не только ракет потенциального противника, но и маневрирующих целей, которые используют особенности рельефа для маскировки и перемещаются с высокой скоростью. 

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Российские политики не раз говорили, что по прибытии в Украину американские истребители тут же станут приоритетными целями. При этом эксперт заверил журналистов в том, что ЗРК С-400 имеет потенциал для поражения F-16 непосредственно после взлёта и наращивания высоты. Эти ракеты будут использоваться в качестве основного средства для уничтожения американской авиации наряду с российскими штурмовиками и истребителями. Также подчёркивается, что системам противовоздушной обороны России не составляет труда обнаруживать F-16, поскольку они относятся к прошлому поколению и не отличаются возможностями для маскировки своего присутствия. В целом такая информация заслуживает особого внимания, поскольку достаточное количество подобных систем на линии соприкосновения позволит резко сократить количество авиации противника. И всё же, есть все основания полагать, что F-16 никогда не прилетят в Украину. Всё дело в том, что недавно огорчить киевские власти решили в Бельгии. Там констатировали, что смогут передать ВСУ небольшое количество самолётов только в 2025 году. Что любопытно, на этот раз не называются даже примерные сроки, а власти Бельгии ограничиваются тем, что где-то в 2025 году будут готовы рассмотреть вопрос отправки F-16 в Украину. 

Не лучше дела идут и в Нидерландах. Там недавно состоялись выборы, а аналитики полагают, что правые силы будут способны создать большинство в парламенте. Ну а это приведёт к полной остановке финансирования Украины, а значит не будет не только оружия, но и денег. В целом долларовые потоки в адрес Зеленского сильно сократились, а вчера в США так и не смогли договориться о выделении очередного транша. Демократы не готовы идти на уступки, тогда как Республиканцы решили окончательно заблокировать все инициативы Байдена. У правительства осталось денег на несколько траншей, но оружие требуется не только Украине, но и Израилю. Пока конгрессмены в США не готовы к компромиссу, а значит есть риски, что политики так и уйдут на рождественские каникулы без согласованного решения. Такое поведение вносит смуту в и без того не самый однородный европейский лагерь. Многие из тех, кто последние полтора года поставляли Киеву оружие, делали это из-под палки, а сегодня пытаются решить собственные экономические проблемы. К примеру, Германия оказалась в остром финансовом кризисе, а ВПК испытывает нехватку вооружений. Немецкое правительство передало Украине огромное количество оружия, а буквально позавчера министр обороны Германии и вовсе сделал сенсационное заявление. 

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По словам Бориса Писториуса, Украина не является союзником Германии, поэтому может претендовать только на то, что и так получает. На этом фоне ожидать скорой передачи Киеву истребителей американского производства не приходится, а многие эксперты полагают, что всё это был красивый пиар-ход, когда на самом деле обещания и не должны были исполняться. В Европе надеялись, что наступательная операция ВСУ окажется успешной, поскольку обеспечить безопасность F-16 в Украине практически невозможно. Армия РФ постоянно наносит удары дронами-камикадзе и крылатыми ракетами по местам размещения украинских самолётов, ну а отслеживать перемещение американских истребителей будет ещё тщательнее. 

#f-16 #с-400
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