Похоже, очередное контрнаступление Украине придётся проводить без американских истребителей

Ещё недавно Зеленского называли главным спасителем Европы, а сегодня Западные журналисты несмело пишут о его диктаторских замашках и считают обычным мечтателем. Словом, времена меняются, а значит Украине придётся подстраиваться под снижение поставок вооружений и стремительно иссякающие финансовые потоки. На этом фоне звучат взаимные обвинения, когда американские и украинские политики пытаются сбросить с себя ответственность за провал наступательной операции. В Киеве уверяют, что причина в жадности США, ведь янки явно дали не всё из того, что обещали. Не лучшим образом себя повела и Европа, которая явно припрятала часть украинского оружия. Например, в Германии ещё остались танки Leopard 2, но отдавать их Шольц не хочет. А ведь ещё есть истребители, которые пока в Украину так и не прилетели.

реклама

Этим летом только ленивый не писал о том, сколько F-16 дадут Киеву союзники. Тогда Зеленский отправился в турне по Европе, где убедил союзников отдать ему несколько десятков машин. Тогда казалось, что истребители уже вот-вот прилетят, но потом начались какие-то трудности. Европейцы занервничали и на фоне провального контрнаступления потребовали гарантий, что самолёты не будут наносить удары по российской территории. Похоже, всё стало ещё хуже, а итог для Украины может быть неблагоприятный. Буквально на днях Бельгия заявила, что не против передать Зеленскому несколько F-16, но может сделать это только в 2025 году. Что странно, именно эта европейская страна остаётся наиболее активной в плане политической поддержки Украины, но неожиданно решила притормозить в плане поставок истребителей. Ну а следом за Бельгией, демарш готовы устроить и Нидерланды.

После выборов к власти могут прийти силы, выступающие категорически против поставок Украине оружия. Крайне правая партия под руководством Герта Вилдерса планирует создать конституционное большинство, что позволит ей принимать те или иные решения, вступающие в противоречия с ранее данными обещаниями. В случае формирования правительства этой партией, поставка всех 42 истребителей станет маловероятной, а это окажется куда более серьёзным ударом, чем перенос поставок со стороны Бельгии. Министр обороны Украины встретился со своим бельгийским коллегой и заявил, что понимает причины переноса поставок. Также Рустем Умеров полагает, что нужно начинать отправку запасных частей для самолётов уже сегодня, чтобы успеть подготовиться заранее. Неясно, на что надеются украинские политики, но в последнее время всё больше негатива генерирует бывший советник Зеленского. Например, сегодня Арестович заявил, что Запад не готов к противостоянию с Россией и глобальным Югом. По его словам, США и Европа не обладают желанием и возможностями для эффективной обороны против России и Китая. Арестович открыто говорит, что Запад развалил свою военную промышленность, а восстановление займёт годы. К примеру, за год в России научились делать миллионы снарядов, тогда как Запад с трудом выпустил 300 тысяч за 9 месяцев. Мало того, даже Северная Корея, находящаяся под санкциями, умудряется выпускать миллион снарядов в год, а это уже наталкивает на размышления.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Арестович объявил, что Запад ожидает полный провал, поскольку он пришёл не в полной боевой готовности, а со спущенными штанами и больше похож на голого короля. Политик выразил сомнения в способности Запада выдержать высокие потери в любом противостоянии, а также уверен, что любая европейская страна предпочтёт сдаться, а не ввязываться в реальный конфликт. Одним словом, Арестович настроен критически, но сегодня такая позиция вполне логична, ведь он видит себя в качестве нового президента. Противостояние за власть в Украине обостряется, а Запад давит на Зеленского, вынуждая его проводить выборы. Пока президент прочно держится за власть, но провал наступательной операции и активизация армии РФ может существенно ослабить его позиции.