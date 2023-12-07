Американская компания не стала оспаривать решение российского суда

Крупные международные производители электроники инвестировали в российский рынок сотни миллионов долларов. Некоторые содержали большой штат разработчиков, осуществляющих техническую и информационную поддержку, а всё это было частью долговременной стратегии. Считалось, что инвестиции рано или поздно удастся отбить, но в 2022 году всё пошло не по плану. Американские власти провели ряд законов, вынуждающих международные компании свернуть бизнес в России. Под удар попали обычные пользователи, которым начали отказывать в технической поддержке и выходе обновлений безопасности. Некоторые игроки задержались на российском рынке дольше, тогда как другие стремительно свернули удочки и ушли в закат. Одной из тех, кто покинул пределы российского рынка электроники, оказалась компания JBL. Похоже, это негативным образом отразилось не только на доходах, но и повлияло на судебные решения.

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Начнём с того, что ещё 2 сентября 2021 года JBL подала иск в Арбитражный суд Москвы. В качестве истца выступила материнская компания Harman International Industries (с главным офисом в США, но при этом принадлежит Samsung), тогда как ответчиком стало ООО «Промостар». Речь идёт о дистрибьюторе техники бренда «Урал». В иске упоминается ООО «Автоаудиоцентр», которое напрямую производит продукцию для российской компании. Известно, изначально российский бренд специализировался радиоэлектронике и был основан в 1947 году. Не так давно там решили наладить выпуск колонок, что и стало предметом для спора. Harman требовала запретить использование российским вендором промышленных образцов (патентов) № 98697 и № 97967, относящихся к категории «Громкоговоритель», в нескольких моделях колонок «Урал». Компания также указывала на имущественные потери в размере не менее 500 миллионов рублей, которые были получены в результате копирования дизайна и функционала. В своём иске Harman требовала с ответчика компенсацию в размере 3 миллионов рублей, а также возмещение судебных расходов и различных издержек.

Во время судебного процесса Harman приложила результаты опроса фонда ВЦИОМ, согласно которому 86% респондентов заметили визуальное сходство между колонками JBL и «Урал». Тогда выяснилось, что около половины опрошенных были уверены, что колонки производятся либо одной компанией, либо партнёрами. Вот только в итоге суд встал на сторону российского бренда. Выяснилось, что «Урал» привела доводы в свою пользу, указывая на то, что техника представляет собой портативные колонки, в то время как патенты Harman относятся к классу громкоговорителей. Ясно, что в условиях санкций со стороны американских властей, ожидать другого исхода было невозможно. И всё же, обязательно порадует тех, кто купил или планировал купить портативную акустику российского бренда «Урал». Как уже было сказано, судебное разбирательство между американским производителем акустики JBL и российской компанией «Урал» завершилось в пользу последней. Разбирательство длилось больше двух лет, ну а в итоге JBL отказалась подавать апелляцию в отведённые судом сроки, что стало одной из причин поражения компании. Основная претензия JBL заключалась в том, что российский производитель скопировал дизайн колонок, что привело к финансовым потерям.

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Стоит отметить, что визуально колонки действительно похожи, но представители российской компании отмечают явные сложности в трактовке действующих патентов Harman International Industries. Как оказалось, американская компания умудрилась запатентовать колонку цилиндрической формы. При этом сегодня около 90% всей портативной акустики имеют именно такую форму. Вообще, данное судебное разбирательство действительно затянулось, а в последнее время JBL не проявляла интереса к делу. Причина в том, что компания ушла с российского рынка, поэтому интерес к защите своих интеллектуальных прав давно ушёл, а финансовые потери из-за вынужденных санкций намного превысили те мизерные суммы, что отнимали продажи портативных колонок под брендом «Урал»,