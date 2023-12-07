Услуга может стать популярной среди крупных компаний, а вот пользователям она вряд ли понравится

Не секрет, что Windows 11 не смогла повторить судьбу Windows 10 и уже точно не станет самой популярной операционной системой на планете. Аналитики отмечают, что новая ОС не стала стабильной и в целом разочаровала пользователей. Никакого движения вперёд не замечено, тогда как стабильность оставляет желать лучшего. Например, буквально несколько дней назад стало известно о том, что самое последнее обновление приводит к падению производительности на процессорах. Особенно всё плохо в играх, а массового решения пока нет. Ко всему прочему, Microsoft ещё и повысила требования для установки Windows 11, что резко снизило количество подходящих систем в корпоративном сегменте. В итоге инсайдеры уверены, что уже какое-то время идёт активная разработка Windows 12, которая появится на рынке в 2025 году. Может и раньше, а к этому моменту проблемы появятся у подавляющего большинства пользователей.

реклама

Всё дело в том, что именно в 2025 году завершится срок поддержки Windows 10, которая сегодня занимает 68% рынка персональных компьютеров. Выход патчей с новыми функциями прекратился этой весной, ну а обновления безопасности будут доступны до 2025 года. После этого придётся делать сложный выбор, а в итоге не исключено, что Microsoft снова применит излюбленный метод кнута и пряника. Если вы ещё не забыли, то распространение Windows 10 шло не идеально, ведь миллионы пользователей не хотели отказываться от Windows 7. В итоге Софтверный гигант остановил выход обновлений, а также предложил всем владельцев старой ОС бесплатно перейти на Windows 10. Все сроки поддержки старой ОС давно прошли, но до недавнего времени Microsoft выпускала платные обновления, позволяющие владельцам старых компьютеров поддерживать системы в актуальном состоянии. Похоже, получать деньги и не продавать ровным счётом ничего понравилось руководству Софтверного гиганта, поскольку, которое планирует выпускать для Windows 10 платные обновления после истечения срока официальной поддержки.

Что любопытно, ранее такая возможность была доступна только представителям корпоративного сектора, которые могли заказать услугу на десятки и сотни компьютеров. Теперь Microsoft планирует расширить услугу и на рядовых пользователей, которые смогут платить за право остаться на устаревшей операционной системе. По данным издания Neowin, обычные пользователи, не желающие переходить на Windows 11 или будущую Windows 12, смогут приобрести платные патчи для Windows 10. Microsoft планирует выпускать платные обновления для Windows 10 в течение трёх лет после окончания технической поддержки, а значит десятки миллионов фанатов «Десятки» не останутся за бортом технического прогресса. Пока неясно, почему Microsoft предоставляет такую опцию, учитывая, что для обычных пользователей намного проще и дешевле перейти на более новую версию Windows. Так, сегодня все совместимые компьютеры с Windows 10 имеют право на бесплатное обновление до Windows 11, поэтому услуга кажется притянутой за уши. На конец ноября 2023 года доля Windows 11 достигла 26.6%, тогда как Windows 11 занимает лидирующие позиции с долей в 68%. Напомним, Windows 10 будет поддерживаться до 14 октября 2025 года, а после чего у пользователей будет выбор: перейти на более новую Windows 11, оставить систему без обновлений или просто платить Microsoft деньги.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Если вы уже начали думать о том, стоит ли платить за патчи с безопасностью, то спешим вас разочаровать, ведь жители России не смогут воспользоваться таким щедрым предложением от Microsoft. Дело в том, что ещё летом Софтверный гигант заблокировал обновления для всех российских пользователей. Сюда включаются как крупные патчи, так и обновления безопасности, поэтому платная услуга, о которой было сказано выше, останется для жителей РФ недоступна. В Neowin пока не готовы назвать, сколько за платные обновления попросит Microsoft. Не исключено, что в компании пока и сами не знаю ответа на такой вопрос. Скорее всего, для пользователей цена окажется не такой высокой, поскольку бизнес платил за подобную услугу несколько сотен долларов. Эксперты полагают, что пользователи не заинтересуются предложением Microsoft, а вот крупные компании точно будет счастливы. Дело в том, что многие компании имеют на балансе тысячи компьютеров. Часть из них может и подходит для установки Windows 11, но бизнес предпочитает обходиться без лишних сложностей. Ну а поскольку Windows 10 остаётся современной и включает все актуальные функции, то получение обновлений безопасности за деньги окажется не таким затратным, как покупка парка новых компьютеров и операционных систем к ним.