По данным аналитиков, Украина уже сравнялась по процентному количеству автомобилей Tesla с США

Ещё до начала СВО в Украине существовало несколько схем, на основании которых в страну завозились легковые автомобили. Вдаваться в подробности мы не будем, но отметим, что главные противоречия возникали вокруг таможенных взносов за автомобили, ввезённые из Европы. Несколько различных правительств пытались распутать сложный клубок противоречий, но так и не смогли ничего сделать. В итоге машины из Европы продолжали завозиться, а проблема не решалась. Кроме того, очень популярным направлением импорта считалось американское. В США существуют огромные стоянки, где находятся попавшие в аварию машины. Так вот, Украина входила в число стран, которые охотно такие машины закупали, а после ремонтировали и использовали в различных целях. Было бы логично предположить, что начало СВО приведёт к полной остановке грузоперевозок, а рядовые украинцы бросят все средства на помощь армии. Похоже, состоятельным гражданам не до патриотизма, о чём пишут журналисты издания Capital.

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Как оказалось, за последние два года с начала конфликта поток автомобилей из США не только не иссяк, но и трансформировался. Так, если ранее большую часть машин составляли модели с дизельным или бензиновым двигателем, то с недавних пор украинцы предпочитают электрокары. И не просто автомобили с электроприводом, а дорогостоящие Tesla. По данным СМИ, наиболее популярными направлениями для импорта стали США и Канада. В издании замечают, что в Украине крайне редко покупают новые автомобили Tesla. Мало того, представительства этой компании в стране и вовсе нет, ну а разбитые электрокары намного дешевле новых. В итоге различные модели Tesla завозятся в страну, ремонтируются и пополняют сильно разросшийся парк электрокаров. Согласно опубликованным данным, доля Tesla на украинском рынке продолжает увеличиваться и составляет примерно 9%. Это удивительно, ведь примерно такие же показатели автомобилей от дядюшки Илона наблюдаются на рынке США. Ещё более неожиданно то, что в Польше и Чехии, где царит мир и денег у граждан намного больше, показатели в 2 раза ниже, чем в Украине.

По данным журналистов, американские дилеры столкнулись с тем, что продажа запчастей от сломанных электрокаров не приносит высокой прибыли. Именно поэтому янки предпочитают отправлять такие авто на зарубежные рынки, избавляя себя от необходимости восстанавливать и ремонтировать транспортные средства. Многие автомастерские в США уверены, что ремонт этих машин затруднителен, но украинские механики легко освоили механизм Tesla и специализируются на их восстановлении. В ход идут детали от сильно повреждённых машин, которые в качестве доноров также активно заводятся в страну. Что примечательно, многие механики оказались способны восстанавливать автомобили до уровня, соответствующего 100% готовности. По данным знакомых с ситуацией специалистов, повреждённая машина из США достигает Украины примерно через пять месяцев после оформления всех документов купли-продажи. Профессионалы и энтузиасты используют социальные сети для поиска качественных запчастей. Некоторые владельцы электромобилей предпочитают обмен, тогда как автомеханики приобретают две неисправные Tesla, чтобы собрать из них одну рабочую машину.

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Эксперты отмечают, что причин популярности дорогих электрокаров в Украине несколько. Прежде всего на автомобили с электрическим приводом не действуют таможенные взносы. Проще говоря, клиент оплачивает только разбитый автомобиль и его доставку с ремонтом на месте, тогда как государство берёт минимальную ставку за оформление. Если учитывать начальную цену обычной бензиновой машины за 20-30 тысяч, то выгода от освобождения от таможенных взносов может достигать 5 тысяч долларов. Кроме того, в последнее время наблюдается странная картина, когда часть населения увеличила свои накопления, получая выгоду от действующего конфликта. Прежде всего это жители Киева и западных областей. В итоге пока рядовые граждане сидят в окопах, чиновники их дети и многие другие позволяют себе рассекать на дорогостоящих электрокарах. Было бы любопытно узнать мнение Илона Маска на эту тему. А между тем бюджет Украины на 2024 год предполагает дефицит 43 миллиардов долларов, тогда как у некоторых граждан есть деньги на то, чтобы пригонять в страну тысячи дорогостоящих автомобилей для перепродажи.