Предзаказ можно сделать в «М.Видео-Эльдорадо»

Уход Sony с российского рынка был неожиданным и сильно ударил по тысячам фанатов японской компании. Владельцы игровых приставок очутились перед сложным выбором, а многие и вовсе предпочли избавиться от недавно купленных PlayStation 5. Проблема в том, что игровая приставка нового поколения сильно отличается от персональных компьютеров. Так, у владельцев ПК есть масса возможностей для получения игр. Прежде всего можно легко настроить способы обхода блокировок, скрывая личный IP-адрес. Это позволяет совершать покупки на турецких площадках, где не только цены ниже, но и нет никаких блокировок. Ну и не забывайте, что пираты регулярно взламывают новые игры, поэтому есть возможность скачать что-то без особых проблем. А вот у тех, кто купил PlayStation 5, не всё так просто, ведь Sony создала значительные проблемы с пополнением личного счёта и усложнила покупку новых игр.

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Довольно странно, что игровая индустрия так тесно переплелась с политикой, но с этим поделать ничего нельзя. Судя потому, что игровые приставки в России всё ещё продаются, геймеры нашли стабильное решение обхода блокировок, поэтому новички следуют инструкциям, продолжая радовать японскую компания своими деньгами. Что же, если вы фанат Sony и уже слышали о релизе обновлённой PlayStation 5 Slim, то самое время узнать о том, что в российских супермаркетах вы сможете купить эту новинку уже совсем скоро. Пока из официальных торговых сетей о возможности сделать предзаказ сообщила только группа «М.Видео-Эльдорадо». Утверждается, что пока покупателям будет доступна только версия с дисководом, а стоимость новинки зафиксирована на отметке 79 999 рублей. Это почти 900 долларов, тогда как официальная цена консоли на американском рынке составляет 500 долларов. В Европе купить PlayStation 5 Slim дешевле 600 евро не представляется возможным, ну а российские геймеры увидят приставку с дополнительной наценкой. Похоже, для получения большой партии PlayStation 5 Slim руководству «М.Видео-Эльдорадо» пришлось солидно попотеть и пойти на некоторые растраты, а иначе бы цена была ниже.

Фанаты, которые сделают предзаказ в ближайшее время, смогут рассчитывать на получение консоли под новогоднюю ёлочку. Первая партия поступит в продажу к концу декабря, но пока неясно, насколько массовой будет поставка. Например, в 2020 году спрос превысил возможности, что привело к тому, что многие геймеры ждали свою PlayStation 5 больше полугода. Среди интересных возможностей – доступ к рассрочке, чего для дефицитных товаров обычно не предусмотрено. Серия PlayStation 5, которая будет доступна для предзаказа, остаётся самой популярной на рынке. Согласно данным российских продаж, спрос на приставку этой осенью увеличился в полтора раза, а наиболее популярна именно модель с дисководом. Ожидается, что появление PlayStation 5 Slim только увеличит спрос, поскольку речь идёт об обновлённой версии. Так, приставка стала на 30% меньше по размеру и легче на целых 20%, чем оригинальная версия. Также по заявленной стоимости доступна версия со скоростным твердотельным накопителем ёмкостью 1 Тб, тогда как ранее SSD имел объём 825 Гб. Учитывая увеличение размера современных игр, это позволит записать во внутреннюю память как минимум ещё одну новинку.

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Все приставки оснащены четырьмя панелями: верхние – глянцевые, а нижние – матовые. Также в комплекте идёт подставка для использования консоли в горизонтальной проекции. По данным российских ритейлеров, модель без дисковода станет доступна только в 2024 году. Предполагается, что она поступит в продажу уже в ближайшие месяцы, но точные сроки не называются. Вообще, для российского рынка предпочтительна именно дисковая версия, поскольку многие владельцы предпочитают покупать игры на физических носителях. Здесь всё просто, ведь в таком случае не нужно переживать о том, что Sony отнимет игру. Не говоря уже о том, что цены на дисковые и цифровые игры идентичны. Сегодня дисковые версии игр для PlayStation 5 пользуются на российском рынке большим спросом, поэтому многие ритейлеры активно расширяют каналы закупок новинок и популярных изданий именно в таком формате.