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Bublik1
Осада Коксохима под Авдеевкой идёт по сценарию «Азовстали», а дроны и авиация добивают технику ВСУ
Авдеевка остаётся укреплённым районом, взять который не так просто

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В настоящее время происходит продвижение российской армии в направлении Авдеевки. По данным военкоров, задачи брать штурмом укреплённый район нет, поскольку подобные действия приводят к значительным потерям среди военнослужащих. Как правило, после выявления той или иной позиции ВСУ, по ней наносится удар при помощи артиллерии и авиации, а только после этого происходит взятие того или иного плацдарма под контроль. Украинская армия закреплялась на этой территории много лет, а сегодня армии РФ приходится при помощи авиабомб пробивать бетонные перекрытия. Пока прогнозов о том, когда Авдеевка полностью перейдёт под контроль России, нет, но в последнее время заметны высокие потери у украинской группировки. Так, 29-30 ноября появились видеозаписи поражения украинской военной техники в тоннеле, проложенном под железнодорожными путями на территории Авдеевского коксохимического завода. На первый взгляд кажется, что не произошло ничего особенного, но эксперты явно не согласны с такой поверхностной точкой зрения.

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Начнём с того, что две видеозаписи с поражением бронетехники ВСУ на территории Авдеевского коксохима были опубликованы с небольшим временным интервалом. На одной из них видно, как по машине прилетает российская ракета ЛМУР, выпущенная из ударного вертолёта Ми-28НМ. На другой записи наблюдается применение корректируемой авиабомбы, которая уничтожает бронетехнику ВСУ внутри тоннеля под железнодорожными путями на территории Авдеевского коксохима. На втором видео фиксируется, как в тоннель заезжает бронеавтомобиль MaxxPro и БМП M2 Bradley. Есть все основания полагать, что обе машины находятся на балансе 47-й механизированной бригады, которая недавно была переброшена в район Авдеевки. Можно предположить, что техника, находящаяся в этот момент в тоннеле, используется ВСУ для вылазок и контратак в непосредственной близости от Авдеевского коксохимического завода. Кроме того, использование тоннеля может быть связано с прикрытием участка между железнодорожным путём и терриконом в случае атаки со стороны российской армии. Таким образом ВСУ пытались спрятать технику, но сделать это не вышло. 

Эксперты приходят к выводу, что боевые части одного из наиболее мобильных соединений ВСУ начинают ощущать ограничения. До атаки в тоннеле на территории Авдеевского коксохима БМП M2 Bradley из 47-й бригады ВСУ были обстреляны в районе Очеретина во время передислокации на другие позиции. Что до происходящих сегодня событий, то блокирование техники внутри коксохима позволяет предположить, что ситуация пошла по сценарию, который развиваться в первые дни осады «Азовстали» в Мариуполе. Тогда ключевой стала именно изоляция украинской техники внутри промышленной зоны, где бронированные машины не могли свободно передвигаться, потеряли манёвренность и в конечном итоге были уничтожены. Также стоит отметить, что в настоящее время дроны, армейская и фронтовая авиация РФ уверенно чувствуют себя в районе Авдеевки и над коксохимом, что свидетельствует о том, что ВСУ уже потеряли большую часть ПВО и обладают скудными возможностями в плане радиоэлектронной борьбы.

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Если ещё недавно части 47-й бригады свободно передвигались по территории коксохимического завод, то в настоящее время это небезопасно. Механизированные части ВСУ потеряли инициативу, контроль над местностью сильно ограничен, а военкоры рассказывают о безуспешных контратаках, а также неэффективной разведке и других действиях севере и востоке от коксохима. Эксперты ещё раз подчёркивают, что Авдеевская операция армии РФ далека от завершения. Продолжаются бои за позиции на севере, а ударная группировка постепенно продвигается с юга. ВСУ пытаются противодействовать атакам ВС РФ, но всё больше механизированных частей ВСУ оказываются изолированными как на территории коксохима, так и в его окрестностях. Если ВС РФ смогут одновременно продвинуться к Очеретину на северном фронте и к рубежу Тоненькое – Ласточкино – Орловка на юге под Авдеевкой, гарнизон в Авдеевке и расположенные на коксохиме части украинской армии рискуют оказаться практически в окружении. Это может вынудить командование ВСУ принять решение к отступлению. Или нет, ведь Зеленский приказал сражаться за Артёмовск до тех пор, пока там не осталось ни одного живого украинского солдата. Не исключено, что такая же судьба ждёт и гарнизон Авдеевки.

#аналитика #всу #авдеевка
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ark-bak
17:10
По азовстальскому сценарию ВСУ уже бы давно сдались. Вы просто не видели и не слышали что на себя этот завод принял. Если бы не катакомбы, там и сдаваться было бы некому.
Осада Коксохима под Авдеевкой идёт по сценарию «Азовстали», а дроны и авиация добивают технику ВСУ
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