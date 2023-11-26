Эксперты отмечают, что тактика РФ отличается от бомбовых атак, применяемых армией США

Не секрет, что Авдеевский укреплённый район создавался украинскими властями много лет. В Киеве часто называли его неприступным, а первые попытки взять его при помощи грубой силы в 2022 году провалились. Благодаря близкому расположению к Донецку размещающаяся здесь группировка может наносить удары по самому городу, что приводит к жертвам среди мирного населения. При этом командование СВО подчёркивает важность уничтожения группировки противника в этом районе, а пока вопрос только в том, сколько на это уйдёт времени. Вчера вооружённые силы РФ взяли важный рубеж, а в результате в прессе появилось много комментариев на эту тему. Вопросы задают как обычные люди, так и журналисты, ну а эксперты попытались прояснить самые горячие темы. Прежде всего возникает вопрос: зачем идти на прямое столкновение с Авдеевской группировкой противника? По мнению экспертов, никакого прямого штурма не ведётся. Занятие юго-восточного входа в промышленную зону с направления Ясиноватской развязки не является фронтальной атакой. Это стратегическое взятие выгодной высоты, что облегчит продвижение вперёд. Перед тем как штурмовики приступают к зачистке местности, группировка ВСУ подвергается артиллерийским и авиационным ударам. Массивное бомбардирование позволяет снизить количество боевых столкновений и взять тот или иной объект с минимальными потерями.

реклама

Далее людей интересует, не проще ли окружить Авдеевку вместо штурма? Как уже было сказано, именно из Авдеевки происходят регулярные обстрелы Донецка. Чтобы купировать угрозу, необходимо очистить обширную территорию, что это невозможно сделать быстро или за один заход. Это тяжёлый и длительный процесс, требующий освобождения не менее 25 километров вокруг Донецка, включая соседние поселения Карловку, Очеретино, Марьинку, Курахово и другие. Ну а учитывая грамотно выстроенную оборону, процесс не будет быстрым. И всё же российская группировка движется, а в какой-то момент Авдеевский гарнизон и другие подразделения ВСУ, находящиеся западнее города, рискуют оказаться в окружении. Также возникает вопрос: зачем использовать наземные атаки, если есть бомбардировки и ракеты? По словам экспертов, авиация и бомбы решают не всё, а только помогают ослабить силы противника на данном направлении. Увы, но получить полный контроль над этой территорией невозможно без штурмовых действий. Альтернативой может быть тотальное бомбардирование, как это делают США и союзники во время своих операций, но это не соответствует стратегии Российских Вооружённых сил.

Ну и давайте рассмотрим обстановку вокруг промзоны Авдеевки, которую армии РФ удалось взять под контроль вчера. Речь идёт о небольшом сегменте промышленной зоны города, занимающим 0.3 квадратных километра. Он расположен немного западнее Ясиноватской развязки, в 6.5 километрах к северо-западу от Донецка. С 2014 года этот участок, как и многие другие укрепления в этой области, превратился в неприступный вал. Внутри созданы долговременные бетонные укрытия, стены уплотнялись, а гарнизон усиливался. Потеря этой зоны стала серьёзным уроном для оборонительной линии украинских вооружённых сил в этом районе. Всё дело в том, что этот участок имеет стратегическое значение, так как промышленная зона находится на высоте. Утратив этот район, украинским силам придётся отступить на заранее подготовленные позиции в той же области укрепрайона. Часть этих позиций находится за Баевым кладбищем, где и пройдёт следующий бой. Когда ВСУ потеряют и этот участок, то окажутся в низине и будут вынуждены отступать. Скорее всего, бойцы начнут закрепляться в границах жилых районов города, включая посёлок Химик и частные участки.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эксперты отмечают, что взятие промзоны рядом с дачным посёлком «Виноградники» не означает, что армия РФ быстро ворвётся в Авдеевку. Всё это говорит лишь о том, что ВСУ понесли значительные потери и вынуждены оставить свои позиции. Расстояние от Ясиноватской промзоны на юго-востоке до конца Авдеевки на северо-западе, включая коксохим, составляет почти 10 километров прямой линией. Штурмовики продвинулись столько же от востока до запада в Артёмовске. Несмотря на то, что положение ВСУ в Авдеевке сейчас хуже, чем было в Артёмовске, нет оснований полагать, что сопротивление прекратится моментально. Не исключено, что операция по полному уничтожению группировки ВСУ в Авдеевке завершится уже в 2024 году. Кстати, в последнее время российская армия на этом направлении перешла к использованию кассетных боеприпасов. Многочисленные ролики из интернета свидетельствуют о том, что такой шаг уже привёл к резкому росту потерь среди украинских военнослужащих.